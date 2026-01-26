Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल के सबसे बड़े अवॉर्ड की लिस्ट आउट, ये सितारे-फिल्में हुईं नॉमिनेट, देखें पूरी लिस्ट

Advertisement
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: घंटा बिनोदेने सेरा 24 नॉमिनेशन में इस बार कई स्टार्स साइन कर रहे हैं, जिसमें बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट फिल्म के लिए इन बड़े एक्टर्स को सेलेक्ट किया गया है. आइए जानते हैं इस अवॉर्ड और नॉमिनीज के बारे में

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 26, 2026, 03:09 PM IST
Zee 24 पर टेलीकास्ट होने वाला पॉपुलर शो घंटा बिनोदेने सेरा 24 के नॉमिनेशन की लिस्ट जल्द ही अनाउंस होने वाली है. ये अवॉर्ड बंगाल के पॉपुलर अवॉर्ड में से एक है, जो बांगली सिनेमा को एक नई दिशा प्रदान करता है. इस शो में बंगाल की बेहतरीन कला और कलाकारों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, जहां वो सभी मिलकर जश्न मनाते हैं. ये अवॉर्ड बंगाली सिनेमा को जिंदा बनाए रखने का जरिया है. ये अवॉर्ड शो जी 24 घंटा और स्ट्रेट लाइन वर्ल्डवाइड के बीच एक हिस्ट्रोरिकल कोलेब है. 

शो के बारे में 
शो घंटा बिनोदेने सेरा 24 सिर्फ एक अवॉर्ड सेरेमनी ही नहीं है बल्कि एक पहल है, जहां फिल्म,ओटीटी, टीवी, म्यूजिक और डिजिटल कंटेंट के एरिया में एक्टर्स, टेक्नीशियन और राइटर की कला का सम्मान किया जाता है. वहीं ये शो हर कलाकार को एक प्लेटफॉर्म पर शामिल होने और बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर करता है. तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं इस बार के नॉमिनीज के बारे में

बेस्ट डायरेक्टर नॉमिनेशन: 
शार्तोपुर- अन्नपूर्णा, बसुरघु डकत- ध्रुबो बनर्जी,धूमकेतु- कौशिक गांगुली, गृहोप्रबेश- इंद्रदीप दासगुप्ता,अमर बॉस- नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी, एई रात तोमीर आमार- परमब्रत चट्टोपाध्याय, प्रोजापोती 2- अविजित सेन ओंको की कोठीं- सौरव पालोधीशोत्यी बोले, शोत्यी किछू नेई- श्रीजीत मुखर्जी, देवी चैधुरानी- सुभ्रजीत मित्रा.

बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स चॉइस: 
बिनोदनी, देवी चौधरी, लॉहो गौरंगर नामरे, पुतुलनाचेर इटिकाथा, मृगया: द हंट, ओंको की कोठिन, पोक्खिराजेर दिन, शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई

बेस्ट फिल्म के नॉमिनेशन: 
आमार बॉस, धूमकेतु, एई रात तोमीर आमार, गृह प्रबेश, प्रोजापोटी 2, रघु डाकट, शार्थोपोर, एकेन बनारस ई बिबिहिशिका

कहां और कब होगी टेलीकास्ट
शो जी 24 घंटा बिनोदेने सेरा 24 की अवॉर्ड सेरेमनी 29 जनवरी, 2026 को टेलीकास्ट होगा, जो कि कोलकाता के राजारघाट में सपंन्न किया जाएगा. इस ग्रैंड अवॉर्ड सेरेमना का लाइव टेलीकास्ट 8 फरवरी, 2026 को शाम 5 बजे जी 24 के चैनल पर किया जाएगा. 

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

