टीवी

21 साल की अशनूर कौर को भारी पड़ी पिता की सलाह? तान्या मित्तल को मारा था लकड़ी का पल्ला, सलमान खान ने मिनटों में कर दिया घर से बेघर

Bigg Boss 19 Elimination: जैसे-जैसे ‘बिग बॉस 19’ फिनाले की तरफ बढ़ रहा है. वैसे-वैसे घर का माहौल भी बदल रहा है. हाल ही में ‘टिकट टू फिनाले’ टास्क के दौरान अशनूर ने तान्या को लकड़ी के प्लैंक से मारा था, जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ गई कि खुद सलमान खानो को अनशूर को घर से बेघर करना पड़ा.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:33 AM IST
21 साल की अशनूर कौर को भारी पड़ी पिता की सलाह?
21 साल की अशनूर कौर को भारी पड़ी पिता की सलाह?

Bigg Boss 19 Elimination: जैसे-जैसे ‘बिग बॉस 19’ फिनाले की तरफ बढ़ रहा है. वैसे-वैसे घर का माहौल भी बदल रहा है और साथ ही कंटेस्टेंट्स भी फिनाले में अपनी दावेदारी बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच दर्शकों और कंटेस्टेंट्स बड़ा झटका तब लगा जब फिनाले से एक हफ्ते पहले सलमान खान ने अशनूर कौर को शो से बाहर कर दिया. मेकर्स ने उनका एविक्शन फिजिकल वायलेंस की वजह से किया. ‘टिकट टू फिनाले’ टास्क के दौरान अशनूर ने तान्या मित्तल को लकड़ी के प्लैंक से मारा था. 

जिसके वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था और ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि अशनूर ने ये जानबूझकर किया था, जिसके बाद ये मामला और भी गंभीर हो गया. ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान ने इस मुद्दे को उठाते हुए बताया कि शो में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी वजह से कठोर फैसला लेना पड़ा. सलमान खान ने एपिसोड के दौरान टास्क का वीडियो दिखाया और कहा कि बाहर से देखने पर ये हरकत गुस्से में की गई लग रही है, न कि गलती से. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अशनूर ने तान्या को पहुंचाई थी चोट 

हालांकि अशनूर बार-बार यही कहती रहीं कि उनका इरादा तान्या को चोट पहुंचाने का नहीं था. मेकर्स ने फुटेज देखने के बाद घटना को गंभीर मानते हुए तुरंत एविक्शन का फैसला किया. फैसला सुनते ही अशनूर काफी इमोशनल हो गई थीं और बोलीं कि उन्हें नहीं लगा था तान्या को इतनी चोट लगी होगी और वे शो छोड़ना नहीं चाहती थीं. टास्क के दौरान जब तान्या को चोट लगी थी तब उन्होंने भी अशनूर ने कहा था कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उन्हें भी नहीं लगा कि अशनूर की शो से बाहर करने जितनी बड़ी गलती थी. 

ये एसिपोड होस्ट नहीं करना चाहते थे सलमान खान 

वहीं, कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने अशनूर को समझाया कि उन्हें पहले ही सलाह दी गई थी कि टास्क में शांत रहकर काम करें. सलमान खान ने दर्शकों से भी बात करते हुए कहा कि उन्हें इस हफ्ते का एपिसोड होस्ट करने का मन नहीं था, क्योंकि घर के अंदर और बाहर दोनों जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो चिंता बढ़ाती हैं. सलमान ने ये भी कहा कि कई कंटेस्टेंट ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि फिजिकल फाइट्स करने से उन्हें शो में फुटेज या फायदे मिलते हैं, जो बिल्कुल गलत है और न ही इसे बर्दाश्त किया जाएगा, जो गतलत है वो गलत है. 

अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की दोस्ती

वहीं, अगर अशनूर कौर की जर्नी की बात करें, तो बताया जा रहा है कि उनका गेमप्ले अभिषेक बजाज से काफी इन्फ्लुएंस था. दोनों की दोस्ती को लेकर घर के अंदर और बाहर काफी चर्चा हुई, लेकिन दोनों ने हमेशा कहा कि वे सिर्फ दोस्त हैं. शो में एक समय ऐसा भी आया जब प्रणीत मोरे ने अशनूर को अभिषेर से ज्यादा डिजर्विंग माना था. इस फैसले के चलते अभिषेक को एविक्ट कर दिया गया, जबकि अशनूर घर में बनी रहीं. इस फैसले पर न सिर्फ कंटेस्टेंट्स ने सवाल उठाए, बल्कि सलमान खान और दर्शक भी हैरान रह गए. 

पिता की सलाह के बाद बढ़ता गया गुस्सा 

बाद में फैमिली वीक में अशनूर के पिता आए और उन्होंने बेटी को सलाह दी कि वो बॉडीशेमिंग जैसी गलत बातों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए. इसी सलाह के बाद अशनूर का एटीट्यूड और भी एग्रेसिव होता दिखा. कहा जा रहा है कि पिता की सलाह के बाद अशनूर ने तान्या, नीलम और कुणिका सदान्ंद की ओर से की गई बॉडीशेमिंग को लेकर खुलकर बोलना शुरू किया. लेकिन इस दौरान उनका गुस्सा बढ़ता गया और आखिर में वही गुस्सा उनके एविक्शन की वजह बन गया, जिससे उनके फैंस भी दुखी हैं. 

