21 साल की वो हसीना, जो 6 साल की उम्र में 30 घंटे करती थीं काम, हो जाती थीं बेहोश, अब Bigg Boss 19 में गाड़ रहीं झंडे

Bigg Boss 19 Ashnoor Kaur: हम यहां अशनूर कौर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी और वो एक जाना-माना चेहरा बन चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने बिग बॉस के घर में एक बड़ा ही चौंका देने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि सिर्फ 6 साल की उम्र में उनसे कई-कई घंटे काम करवाया जाता था. इतना ही नहीं, कभी-कभी उन्हें सख्त डाइट पर भी रखा जाता था.

इस डाइट में उनको सिर्फ पानी पीने की इजाजत होती थी. इसी वजह से एक बार वो सेट पर बेहोश भी हो गई थीं. अशनूर ने 4 साल की उम्र से काम शुरू किया था और टीवी शो 'झांसी की रानी' में प्राची का किरदार निभाया था. अशनूर ने बताया कि अब उनकी शो और कामयाबी की वजह से हालात कुछ बेहतर हैं. वे अब सिर्फ 12 घंटे काम करती हैं, लेकिन उन्हें वो दिन याद हैं जब 6 साल की उम्र में उन्होंने लगातार 30 घंटे तक शूटिंग की थी. उन्होंने बताया कि उस समय वो शोभा सोमनाथ की शो कर रही थीं.

6 साल की उम्र में 30 घंटे करती थीं काम

उन्होंने बताया कि वो इतनी थक गई थीं कि बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थीं. उनकी मां ने कहा कि थोड़ी देर वैनिटी वैन में सो जाओ. उन्होंने बताया कि उस दौरान प्रोडक्शन टीम वैन के बाहर खड़ी रहती थी ताकि वो सुरक्षित रहें. कुछ घंटे आराम करने के बाद उन्हें दोबारा शूटिंग करनी पड़ती थी. अशनूर ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में इतने लंबे घंटे काम करना बेहद थकाने वाला और मुश्किल था. बावजूद इसके उन्होंने शूट पूरा किया और कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उस समय उन्हें एक्टिंग ही सबकुछ लगती थी.

कभी-कभी सेट पर हो जाती थीं बेहोश

बॉडी इमेज को लेकर भी अशनूर ने अपनी परेशानियां साझा कीं. उन्होंने बताया कि कभी-कभी उन्हें पूरे दिन सिर्फ पानी पीने को कहा जाता था, ताकि वे स्क्रीन पर अलग दिखें. उन्होंने खुलासा किया कि इस सख्त डाइट के चलते एक बार वो सेट पर बेहोश हो गई थीं. हालांकि, उस समय उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे खाना नहीं खा रही थीं. वो समय उनके लिए बहुत मुश्किल था. 2009 में 'झांसी की रानी' से अपनी शुरुआत करने के बाद अशनूर 'साथ निभाना साथिया', 'शोभा सोमनाथ की', 'महाभारत' (युवा दुशला) और 'देवों के देव महादेव' जैसे कई सीरियल्स में नजर आईं.

अब हैं 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

साल 2018 से 2020 तक सोनी टीवी के शो 'पाटियाला बेब्स' में मिनी खुराना के किरदार से उन्हें असली पहचान मिली और वे घर-घर में मशहूर हो गईं. टीवी के अलावा अशनूर कौर बॉलीवुड फिल्मों में भी छोटे रोल कर चुकी हैं. वे रणबीर कपूर की फिल्म 'संजू' और अभिषेक बच्चन-तापसी पन्नू की फिल्म 'मनमर्जियां' में नजर आई थीं. इस वक्त वे सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का हिस्सा हैं. इस सीजन में गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद, ज़ीशान कादरी और बसीर अली जैसे एक्टर्स के साथ कई पॉपुलर इंफ्लुएंसर्स भी शामिल हैं.