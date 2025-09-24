21 साल की हसीना ने लुक से लूटी महफिल, पैप्स ने पूछा शादी का प्लान, हसीना ने दिया मजेदार जवाब, बोली- 'मुझे इतनी जल्दी....'

Isha Malviya Wedding Plan: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस ईशा मालवीय इन दिनों 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही है. हाल ही में शो की शूटिंग के दौरान पैप्स संग बातचीत के दौरान अपना वेडिंग प्लान बताया.
Isha Malviya Wedding Plan: बिग बॉस फेम और टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस ईशा मालवीय हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक के साथ शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं. शो की शूटिंग पर जाने के दौरान ईशा के लुक ने मिनटों में महफिल लूट ली. खूबसूरत लुक को देख हर कोई उनका दीवाना हो गया और उनकी बातचीत ने हर किसी का ध्यान खींच लिया.
'मुझे फंसा रहे हो...'
ईशा मालवीय ने पैप्स को पोजिंग दिए और इस दौरान एक फोटोग्राफर ने उनसे उनकी शादी की प्लानिंग के बारे में पूछा. जिसके बाद बिना पल गवाएं, ईशा ने हंसते हुए कहा कि 'शादी वाली उम्र लग रही है तुम्हे मेरी? मुझे इतनी जल्दी क्यों फंसा रहे हो?' ईशा का जवाब सुन हर कोई मुस्कुराने लगा. इसके बाद ईशा ने पैप्स पर पलटवार करते हुए पूछा कि 'तुम्हारी शादी हो गई?' जिसके बाद एक ने मना किया तो ईशा ने तुरंत चुटकी ली और कहा 'मुझे फंसा रहे हो फिर.'
ईशा का ट्रेडिशनल लुक दिखा खूबसूरत
इस वीडियो में ईशा मालवीय का लुक काफी खूबसूरत दिख रहा है. ईशा ने पेस्टल कलर का हैवी एंब्रॉयडरी वाला लहंगा पहन रखा है. ईशा ने अपने लुक को मैचिंग चोकर नेकलेस और मांग टीके के साथ कंप्लीट किया. उनका ये ट्रेडिशनल लुक काफी खूबसूरत दिख रहा है. फैंस को भी ईशा का ये लुक काफी पसंद आ रहा है.
पति-पत्नी और पंगा में नजर आ रहे साथ
बता दें कि ईशा मालवीय अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार के साथ शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं. ये कपल रिलेशनशिप में था लेकिन कुछ वक्त पहले इनका ब्रेकअप हो गया था. बिग बॉस शो के दौरान दोनों एक-दूसरे पर कई आरोप लगाए थे. हालांकि कुछ हफ्ते पहले आए एक म्यूजिक वीडियो में दोनों साथ नजर आए थे, जिसके बाद से फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि इनका पैचअप हो गया है.
