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21,00,00,000 करोड़ के मालिक... फिर भी सड़कों पर रातें बिता रहे सुनील ग्रोवर? अगर वायरल नहीं होता VIDEO; तो कैसे खुलता भेद

Sunil Grover Viral Video: टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने मशहूर कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्टर नदी किनारे जमीन पर सोते नजर आ रहे हैं तो, कभी चूल्हे पर रोटी बनाते नजर आ रहे हैं. एक तरफ ये वीडियो फैंस का दिल जीत रही हैं, तो कुछ उन्हें ऐसे देखकर शॉक्ड भी हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 20, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:54 AM IST
21,00,00,000 करोड़ के मालिक... फिर भी सड़कों पर रातें बिता रहे सुनील ग्रोवर? अगर वायरल नहीं होता VIDEO; तो कैसे खुलता भेद
Image Credit: Sunil Grover Sleeps On Road Video

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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