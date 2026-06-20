Sunil Grover Sleeps On Road Video: टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वो एक नदी के किनारे फुटपाथ पर सुकून से सोते हुए नजर आ रहे हैं. सुनील ने रात के समय नदी के किनारे एक फटी हुई चटाई पर आराम करते हुए खुद का ये वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में उनके साथ कई दूसरे श्रद्धालु भी खुले आसमान के नीचे जमीन पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं. सुनील ने इस पोस्ट के साथ ‘तारे जमीन पर’ का कैप्शन लिखा है.
साथ ही बैकग्राउंड में ‘जय कार महाकाल’ वाला भक्ति गाना सुनाई दे रहा है. वीडियो में सुनील ग्रोवर नदी किनारे बने घाट पर बाकी लोगों के साथ चुपचाप जमीन पर लेटे हुए दिख रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये वीडियो किस जगह का है. वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब इस मशहूर कॉमेडियन का ऐसा सादगी भरा अंदाज सामने आया हो. इससे पहले भी सुनील ग्रोवर को कई बार आम लोगों की तरह जिंदगी के मजे लेते हुए देखा जा चुका है. उनके फैंस को उनका ये जमीन से जुड़ा हुआ स्वभाव हमेशा से बहुत पसंद आता है.
कुछ समय पहले सुनील ग्रोवर का एक वीडियो सामने आया था. जिसमें वे सड़क किनारे लगे हैंडपंप पर खुद अपने कपड़े धोते नजर आए थे. उस दौरान उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की टी-शर्ट और काले रंग का लोअर पहना हुआ था. वीडियो में सुनील बाल्टी में रखे कपड़ों को धोते और फिर अपना चेहरा साफ करने के लिए हैंडपंप से पानी निकालते दिख रहे थे. अपनी इस सादगी भरी रील के बैकग्राउंड में उन्होंने साल 1962 की फिल्म ‘बात एक रात की’ का हेमंत कुमार का गाया हुआ फेमस गाना ‘ना तुम हमें जानो’ लगाया था, जिसको काफी पसंद किया गया.
इसके अलावा भी एक और वीडियो में सुनील ग्रोवर जमीन पर बैठकर चूल्हे पर रोटियां बनाते दिखे थे. वीडियो में सुनील पहले आटा गूंथते हैं, फिर गोल-गोल रोटियां बनाकर उन्हें सीधे चूल्हे की आग पर सेंकते नजर आते हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में कैप्शन लिखा, ‘फ्रेंड्स रोटी खा लो’. सुनील का ये देसी अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद पसंद आया. फैंस ने इस पर जमकर कमेंट्स किए और उनके इस सीधे-सादे अंदाज की खूब तारीफ भी की. उनका ये मजाकिया अंदाज इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था.
अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो, सुनील ग्रोवर को आखिरी बार ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में देखा गया था. इस शो में उनकी कॉमेडी और एक्टिंग को लोगों ने हमेशा की तरह बेहद पसंद किया. सोशल मीडिया पर उनकी एक अलग ही धाक है. खासकर जब वो अमिताभ बच्चन, आमिर खान और सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं, तो फैंस हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. लोगों के बीच उनके वीडियोज का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. उनके फैस भी उनके हर नए अंदाज और नए वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं.