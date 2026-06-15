Sanchita Ugale Suicide: टीवी इंडस्ट्री से काफी शॉकिंग खबर सामने आ रही है. टीवी के फेमस शो 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले अपने घर में फांसी के फंदे से लटकी मिली हैं. उनकी उम्र 22 साल बताई जा रही है. संचिता मुंबई के नालासोपारा इलाके में रहती थीं. यह घटना रविवार (14 जून) शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच की है.
पुलिस के अनुसार, संचिता नालासोपारा पूर्व के आचोले गांव में अपने माता-पिता और 15 साल की बहन के साथ रहती थीं. रविवार शाम घर में वह अकेली थीं. शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उन्होंने सीलिंग फैन से साड़ी के सहारे फंदा लगाकर खुद को फांसी लगा ली. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. जिस समय यह घटना हुई, उस दौरान संचिता के घर पर कोई नहीं था. परिवार के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे. जब परिजन घर लौटे तो उन्होंने संचिता को कमरे में फंदे से लटका पाया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.
इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस वजहों की जांच में जुटी हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, आचोले गांव स्थित साई संतोषी इमारत में रहने वाली संचिता उगले के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था.
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने उन्हें तुरंत वसई-विरार महानगरपालिका अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही आचोले पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आचोले पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद वाघ ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और घटना के पीछे का सटीक कारण अभी तक सामने नहीं आया है.
इस बीच, मृतका के पिता मच्छिंद्र उगले की शिकायत के आधार पर आचोले पुलिस ने रविवार (15 जून) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इसे आत्महत्या कहा जा सकता है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, परिजन उन्हें फौरन महानगर पालिका के तुलिंज अस्पताल में ले गए. वहा डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल सटीक कारण पता करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच जारी है.
बता दें कि संचिता उगले ने टीवी सीरियल के साथ-साथ कई फिल्मों में भी काम किया था. उन्होंने 'दिलवाले दूल्हा ले जाएंगे', 'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे टीवी सीरियल समेत बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल के साथ फिल्म 'छावा' में भी काम किया था. इसके अलावा 'साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट' शामिल है, जिसमें उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ी है.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन, कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.