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मुंबई की मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई एक्ट्रेस की मुसीबत! बालकनी से लिविंग रूम तक भरा पानी; स्टाफ को करनी पड़ी भारी मशक्कत

Ashnoor Kaur House Flooded: मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर के घर तक पहुंच गया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिखाया कि कैसे तेज बारिश की वजह से उनके घर की बालकनी से लेकर लिविंग रूम तक पानी भर गया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 02, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:51 AM IST
मुंबई की मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई एक्ट्रेस की मुसीबत! बालकनी से लिविंग रूम तक भरा पानी; स्टाफ को करनी पड़ी भारी मशक्कत
Image Credit: Ashnoor Kaur House FloodedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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