/मुंबई की मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई एक्ट्रेस की मुसीबत! बालकनी से लिविंग रूम तक भरा पानी; स्टाफ को करनी पड़ी भारी मशक्कत

Ashnoor Kaur House Flooded: मुंबई में हो रही लगातार भारी बारिश ने अब आम जनता के साथ-साथ टीवी स्टार्स की मुसीबत भी बढ़ा दी है. टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस अशनूर कौर भी इस आफत की बारिश का शिकार हो गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इस बात की झलक दिखाई है. अशनूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने घर का एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारिश का पानी उनके घर के अंदर तक घुस आया है. तेज बरसात के कारण उनकी बालकनी और लिविंग रूम पूरी तरह पानी से भर गए हैं.
घर में अचानक पानी भरने की वजह से एक्ट्रेस और उनके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो में ये भी दिख रहा है कि इस मुसीबत के बाद तुरंत ही घर में जमा हुए पानी की साफ-सफाई का काम शुरू करना पड़ा. सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज बारिश का पानी बालकनी से होते हुए सीधे घर के अंदर आ गया. हालात ऐसे हो गए कि घर का स्टाफ तुरंत पानी निकालने में जुट गया. वाइपर और अन्य सफाई के सामान की मदद से पानी को बाहर निकाला गया ताकि वह पूरे घर में न फैल जाए.
वहीं, कमरे में बिछा कारपेट भी पूरी तरह भीग गया, जिसे नुकसान से बचाने के लिए तुरंत समेट दिया गया. साथ ही वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके घर के अंदर अचानक पानी भर गया. वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर अशनूर के चाहने वाले काफी परेशान हो गए. फैंस लगातार कमेंट्स करके उनकी और उनके पूरे परिवार की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं. कई यूजर्स ने तो उन्हें इस मौसम में खास सावधानी बरतने की सलाह भी दे डाली. फैंस बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके आशियाने को ज्यादा नुकसान न पहुंचा हो. राहत की बात ये है कि घटना में किसी बड़े हादसे की खबर नहीं आई है.
हालांकि, अचानक घर में पानी घुसने की वजह से अशनूर और उनके परिवार को काफी देर तक चीजों को संभालने और नुकसान को कम करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. अशनूर कौर के वीडियो ने मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश की सीरियस सिचुएशन को भी उजागर कर दिया है. आमतौर पर ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग खुद को सिक्योर समझते हैं, लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश के चलते बालकनी, खिड़कियों और ड्रेनेज सिस्टम से पानी घरों के अंदर पहुंचने लगा है. अशनूर के घर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई में बारिश आफत बन गई है.
मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आने वाली 6 जुलाई तक राज्य के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी और कुछ जगहों पर तो बेहद गंभीर बारिश होने की चेतावनी दी है. हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि जब तक कोई बहुत जरूरी काम न हो, तब तक वे अपने घरों से बाहर न निकलें. मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए सभी को सावधान और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. अब देखना ये है कि ये मौसम कितने दिनों तक ऐसा रहता है.