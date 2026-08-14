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23 साल पुराना दूरदर्शन का वो सीरियल... जिसका देशभक्ति टाइटल ट्रैक आज भी है वायरल, हर 15 अगस्त पर गूंजती है उसकी धुन

Doordarshan Patriotic serial: इन दिनों देशभक्ति पर कई शोज और फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसे ऑडियंस काफी पसंद कर रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 23 साल पहले दूरदर्शन पर एक ऐसा सिटकॉम टेलीकास्ट हुआ था, जिसने घर-घर में अपनी एक अलग पहचान बना ली. वहीं उसका टाइटल ट्रैक आज भी 15 अगस्त के दिन सुनने को मिलता है. इस शो से इंस्पायर होकर एक फिल्म भी बनाई गई, जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 14, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:13 PM IST
23 साल पुराना दूरदर्शन का वो सीरियल... जिसका देशभक्ति टाइटल ट्रैक आज भी है वायरल, हर 15 अगस्त पर गूंजती है उसकी धुन

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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