/23 साल पुराना दूरदर्शन का वो सीरियल... जिसका देशभक्ति टाइटल ट्रैक आज भी है वायरल, हर 15 अगस्त पर गूंजती है उसकी धुन

इस समय एंटरटेनमेंट की दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है कि ऑडियंस के पास हर पल देखने के लिए कई तरह का कंटेंट मौजूद हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और सैकड़ों टीवी चैनलों के बीच किसी एक शो का लोगों के दिलों पर सालों तक राज करना आसान नहीं. लेकिन 90 और 2000 के दशक की दुनिया कुछ और ही थी. उस दौर में दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि करोड़ों इंडियन फैमिली की डेली लाइफ का अहम हिस्सा था. ‘रामायण’, ‘महाभारत’, ‘शक्तिमान’, ‘हम लोग’, ‘बुनियाद’ और ‘मालगुडी डेज’ जैसे शोज ने ऑडियंस को टीवी के सामने बांधकर रखा. इसी दौर की यादों में एक ऐसा शो भी है, जो 23 साल बाद भी खासकर 15 अगस्त के मौके पर लोगों के भीतर देशभक्ति और जोश की लौ जगा देता है.
आज हम जिस शो की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि साल 2003 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाला सिटकॉम ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी है’, जो अपने आप में एक अलग तरह का कॉमेडी-सटायर शो था. नीरजा गुलेरी के प्रोडक्शन और श्रेय गुलेरी के निर्देशन में तैयार इस शो ने रोजाना की जिंदगी की छोटी-बड़ी परेशानियों को कॉमेडी के अंदाज में लोगों तक पहुंचाया था.
सिटकॉम ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी है’ शो में टीवी के बड़े स्टार्स जैसे उपासना सिंह, तुषार दलवी, जीतेन लालवानी और भावना बलसावर नजर आए. शो की कहानी एक ऐसे परिवार के आसपास घूमती थी, जहां एक बुजुर्ग शख्स अपनी तीन बहुओं और नाती-पोतों के साथ रहता है. घर की रोजाना की उलझनों और रिश्तों की नोकझोंक को जिस अंदाज में पेश किया गया, उसने लोगों को खूब गुदगुदाया है. धीरे-धीरे ये शो घर-घर की पहचान बन गया था.
इस शो की पॉपुलैरिटी सिर्फ इसकी कहानी और कलाकारों तक ही नहीं थी. इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका टाइटल ट्रैक बना था. शो की शुरुआत होते ही एक्टर सुधीर पांडे की आवाज गूंजती और माहौल में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है. गीत की शुरुआती लाइनें...‘हम भारत के रहने वाले, यहां की रीत पुरानी... फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’... सुनते ही जैसे देश की मिट्टी और लोगों की भावनाएं एक साथ आंखों के सामने उतर आती थीं. यही वजह है कि समय गुजरने के बावजूद, ये गीत लोगों की यादों से कभी बाहर नहीं हुआ.
इस टाइटल ट्रैक की सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि ये सिर्फ किसी टीवी शो का कोई आम गाना नहीं था. धीरे-धीरे इसकी पहचान देशभक्ति के गीत के तौर पर भी होने लगी. खासकर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन जब कहीं ये धुन सुनाई देती है, तो पुराने दौर के ऑडियंस की यादें ताजा हो जाती हैं. ऐसा लगता है जैसे टेलीविजन के सामने बैठकर वो पुराना शो देखने वाला बचपन फिर लौट आया हो.
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भी इस गीत में वही सादगी और अपनापन महसूस होता है, जो उस दौर के दूरदर्शन के शोज की सबसे बड़ी खूबी थी. शायद यही वजह है कि इसे एक कल्ट क्लासिक टाइटल ट्रैक कहा जाए, तो गलत नहीं होगा.
शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये महज कुछ एपिसोड में ही खत्म नहीं हुआ होगा. ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी है’ के कुल 408 एपिसोड टेलीकास्ट हुए और ऑडियंस के प्यार को देखते हुए इसका दूसरा सीजन भी लाया गया. आखिरकार साल 2006 में इस शो का सफर खत्म हुआ, लेकिन इसके किरदार और खासकर इसका गीत लोगों की यादों में बस गया.
साल 2000 में शाहरुख खान और जूही चावला की फिल्म ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ रिलीज हुई थी. फिल्म और दूरदर्शन के शो का नाम एक जैसा ही था, दोनों के टाइटल ट्रैक भी अपने-अपने अंदाज में हिंदुस्तानी जज्बे को सामने रखते थे. शाहरुख खान और जूही चावला की फिल्म ने जहां बड़े पर्दे पर देश, मीडिया और पॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दों को अपने अंदाज में दिखाया था, वहीं दूरदर्शन का शो परिवार और समाज की रोजाना की जिंदगी को कॉमेडी के अंदाज में पेश करता था.
आज जब 15 अगस्त पर देशभर में तिरंगा लहराता है, देशभक्ति के गीत बजते हैं और आजादी का जश्न मनाया जाता है, तब दूरदर्शन के इस पुराने शो का टाइटल ट्रैक भी कहीं न कहीं उस दौर की याद दिलाता है. 23 साल पहले बना ये गाना शायद इसलिए आज भी असर करता है क्योंकि इसमें देशभक्ति को किसी भारी-भरकम अंदाज में नहीं, बल्कि बेहद आसान तरीके से महसूस कराया गया था.