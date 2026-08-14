/23 साल पुराना दूरदर्शन का वो सीरियल... जिसका देशभक्ति टाइटल ट्रैक आज भी है वायरल, हर 15 अगस्त पर गूंजती है उसकी धुन

इस समय एंटरटेनमेंट की दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है कि ऑडियंस के पास हर पल देखने के लिए कई तरह का कंटेंट मौजूद हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और सैकड़ों टीवी चैनलों के बीच किसी एक शो का लोगों के दिलों पर सालों तक राज करना आसान नहीं. लेकिन 90 और 2000 के दशक की दुनिया कुछ और ही थी. उस दौर में दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि करोड़ों इंडियन फैमिली की डेली लाइफ का अहम हिस्सा था. ‘रामायण’, ‘महाभारत’, ‘शक्तिमान’, ‘हम लोग’, ‘बुनियाद’ और ‘मालगुडी डेज’ जैसे शोज ने ऑडियंस को टीवी के सामने बांधकर रखा. इसी दौर की यादों में एक ऐसा शो भी है, जो 23 साल बाद भी खासकर 15 अगस्त के मौके पर लोगों के भीतर देशभक्ति और जोश की लौ जगा देता है.