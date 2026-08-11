/‘सावधान रहें, सतर्क रहें’ के बाद अब अजय देवगन की आवाज! अनूप सोनी की जगह ‘सिंघम’ बने Crime Patrol के नए होस्ट, क्या दर्शकों को डराने में होंगे कामयाब?

नए सीजन का नाम 'क्राइम पेट्रोल 2026 - क्राइम का करेंट सीजन' रखा जा रहा है. इस नए सीजन की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इसको अब अजय देवगन होस्ट करेंगे. वो पहली बार टेलीविजन पर इस अंदाज में नजर आने वाले हैं. नए प्रोमो में अजय देवगन अपने गंभीर और दमदार अंदाज में दिखाई देते हैं. वो लोगों को आगाह करते हुए कहते हैं कि बचपन से हमें अजनबियों से सावधान रहने, रात में दरवाजा बंद करने और घर को सुरक्षित रखने की सीख दी जाती है. लेकिन असली खतरा हमेशा बाहर से आए, ये जरूरी नहीं है. कई बार खतरा उसी इंसान से होता है, जो हमारे बेहद करीब होता है, जिसे हमारे घर का रास्ता पता होता है और जिसे हम बिना सोचे-समझे अपने घर में आने देते हैं.