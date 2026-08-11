Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /टीवी
  • /‘सावधान रहें, सतर्क रहें’ के बाद अब अजय देवगन की आवाज! अनूप सोनी की जगह ‘सिंघम’ बने Crime Patrol के नए होस्ट, क्या दर्शकों को डराने में होंगे कामयाब?

‘सावधान रहें, सतर्क रहें’ के बाद अब अजय देवगन की आवाज! अनूप सोनी की जगह ‘सिंघम’ बने Crime Patrol के नए होस्ट, क्या दर्शकों को डराने में होंगे कामयाब?

Crime Patrol Explainer: टीवी की दुनिया के सबसे पॉपुलर क्राइम शो 'क्राइम पेट्रोल' का नया सीजन आने से पहले ही खबरों में छा गया है. हाल ही में शो का नया प्रोमो रिलीज किया गया है और इसी के साथ वो खबर भी पक्की हो गई है, जिसका फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे. बॉलीवुड के 'सिंघम' यानी अजय देवगन अब क्राइम पेट्रोल की कमान संभालते नजर आएंगे. लेकिन क्या अजय असली घटनाओं से इंस्पायर क्राइम कहानियों को लोगों तक पहुंचाएंगे?

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 11, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:15 PM IST
‘सावधान रहें, सतर्क रहें’ के बाद अब अजय देवगन की आवाज! अनूप सोनी की जगह ‘सिंघम’ बने Crime Patrol के नए होस्ट, क्या दर्शकों को डराने में होंगे कामयाब?

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
1 क्लिक पर घर तो पहुंचता है खाना, लेकिन इन्हें कैसे रखा जाता है? देख खुल जाएगी आंखें
2
3
4
5