/‘सावधान रहें, सतर्क रहें’ के बाद अब अजय देवगन की आवाज! अनूप सोनी की जगह ‘सिंघम’ बने Crime Patrol के नए होस्ट, क्या दर्शकों को डराने में होंगे कामयाब?

नए सीजन का नाम 'क्राइम पेट्रोल 2026 - क्राइम का करेंट सीजन' रखा जा रहा है. इस नए सीजन की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इसको अब अजय देवगन होस्ट करेंगे. वो पहली बार टेलीविजन पर इस अंदाज में नजर आने वाले हैं. नए प्रोमो में अजय देवगन अपने गंभीर और दमदार अंदाज में दिखाई देते हैं. वो लोगों को आगाह करते हुए कहते हैं कि बचपन से हमें अजनबियों से सावधान रहने, रात में दरवाजा बंद करने और घर को सुरक्षित रखने की सीख दी जाती है. लेकिन असली खतरा हमेशा बाहर से आए, ये जरूरी नहीं है. कई बार खतरा उसी इंसान से होता है, जो हमारे बेहद करीब होता है, जिसे हमारे घर का रास्ता पता होता है और जिसे हम बिना सोचे-समझे अपने घर में आने देते हैं.
प्रोमो का ये डायलॉग ऑडियंस को झकझोर देता है. अजय आगे ऐसे मामलों की बात करते हैं, जहां अपना ही खून चौंकाने वाली वारदात को अंजाम दे देता है. यानी नए सीजन में सिर्फ अपराध की कहानी नहीं होगी, बल्कि उसके पीछे छिपे रिश्तों, भरोसे और धोखे की परतें भी सामने लाई जाएंगी. अजय देवगन की इस नई पारी का आगाज 31 अगस्त 2026 से होने जा रहा है. नया सीजन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर ऑडियंस के सामने आएगा.
अजय प्रोमो में साफ साइन देते नजर आ रहे हैं कि नए सीजन में देश को हिला देने वाले कई पॉपुलर और हैरान कर देने वाले मामलों को दिखाया जाएगा. यानी इस बार क्राइम पेट्रोल का फॉर्मेट वही जाना-पहचाना हो सकता है, लेकिन उसे पेश करने का अंदाज नया होगा. अजय की आवाज, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और गंभीर पर्सनैलिटी को एक अलग माहौल दे सकता है. सोशल मीडिया पर भी अजय को क्राइम पेट्रोल के होस्ट के तौर पर देखने को लेकर फैंस में काफी एक्साइटेड नजर आ रही है. अब देखना होगा कि ये एक्साइटमेंट शो की टीआरपी में भी बदलती है या नहीं.
हालांकि, यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अजय देवगन अनूप सोनी की जगह ले पाएंगे? क्योंकि क्राइम पेट्रोल और अनूप सोनी का रिश्ता ऑडियंस के लिए काफी खास है. अनूप सोनी ने लंबे समय तक शो को अपनी शांत, गंभीर और भरोसेमंद आवाज दी. वो न तो कहानी को जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक बनाते थे और न ही उसे बिल्कुल सपाट तरीके से पेश करते थे. उनकी बोलने का तरीका गंभीर से गंभीर घटना भी लोगों तक सीधे पहुंचती थी.
कई लोगों के लिए क्राइम पेट्रोल का मतलब ही अनूप सोनी की आवाज और उनका चेहरा बन गया था. यही वजह है कि अजय देवगन के आने के बाद भी ऑडियंस अनूप सोनी को मिस करेगी. अजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ शो होस्ट करना नहीं, बल्कि उस भरोसे को कायम करना होगी जो अनूप ने सालों में बनाया है.
अनूप सोनी ने साल 2010 में क्राइम पेट्रोल से जुड़ने के बाद कई साल तक इसे होस्ट किया. लेकिन साल 2018 में उन्होंने शो से दूरी बनाने का फैसला किया. एक्टर ने उस वक्त बताया था कि वो कुछ समय के लिए टीवी से दूर रहकर अपनी एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं. उन्होंने ये भी माना था कि लगातार एक जैसे टॉपिक पर बात करने के कारण उन्हें लगा कि अब कुछ अलग करने का समय है.
हत्या, रेप और प्रॉपर्टी विवाद जैसी घटनाओं पर लगातार बात करते रहने से वो एक तरह के दोहराव का एक्सपीरियंस कर रहे थे. हालांकि, शो छोड़ने के बाद भी क्राइम पेट्रोल से उनका रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. जरूरत पड़ने पर उन्हें खास सीक्वेंस के लिए वापस भी लाया गया.
क्राइम पेट्रोल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका होस्ट नहीं, बल्कि उसकी ऐसी कहानियां रही हैं जो लोगों को लंबे समय तक याद रहती हैं. शो में समय-समय पर ऐसे पॉपुलर केस दिखाए गए, जिनमें परिवार, दोस्ती, प्यार, लालच और भरोसे के पीछे छिपे अपराध ने लोगों को हैरान कर दिया. खासकर वो एपिसोड ज्यादा चर्चा में रहे, जिनमें शुरुआत में मामला बिल्कुल सही लगता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ते-बढ़ते ऐसा मोड़ लेती है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अपराधी कौन है. कई पॉपुलर एपिसोड में करीबी रिश्तेदार या भरोसेमंद व्यक्ति ही वारदात के पीछे निकलता है.
अजय देवगन की एंट्री से क्राइम पेट्रोल को एक नया चेहरा तो मिलेगा ही, साथ में बॉलीवुड की बड़ी स्टार पावर भी जुड़ेगी. अजय पहले ही फिल्मों में पुलिस और जांच से जुड़े किरदार निभाकर ऑडियंस के बीच अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं. ऐसे में जब वही एक्टर क्राइम पेट्रोल की असली घटनाओं से इंस्पायर कहानियों को पेश करेंगे, तो लोगों को ये कॉम्बिनेशन काफी दिलचस्प लग सकता है.
लेकिन अजय के लिए चुनौती ये होगी कि वो फिल्मी 'सिंघम' वाले अंदाज को पीछे छोड़कर क्राइम पेट्रोल के लिए जरूरी गंभीर प्रजेंटेशन दें. क्योंकि यहां एक्शन से ज्यादा जरूरी है कहानी की सच्चाई और उसका असर है. अगर अजय इस बैलेंस को बनाए रखने में कामयाब रहे, तो वो शो को नई ऑडियंस तक भी पहुंचा सकते हैं.
फिलहाल अजय देवगन के क्राइम पेट्रोल होस्ट बनने की खबर ने शो के पुराने और नए दोनों ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. एक तरफ अनूप सोनी की पुरानी यादें हैं, तो दूसरी तरफ अजय देवगन का नया और बिल्कुल अलग अवतार. यही मुकाबला इस नए सीजन को खास बना रहा है. अनूप सोनी ने अपनी सादगी, गंभीर आवाज और बिना ज्यादा दिखावे के कहानी कहने के अंदाज से जो जगह बनाई, उसे भरना आसान नहीं होगा. लेकिन अजय देवगन भी छोटे-मोटे नाम नहीं हैं. अगर उनकी प्रजेंटेशन ऑडियंस को कहानी से जोड़ने में सफल रही, तो क्राइम पेट्रोल को एक नई पहचान मिल सकती है. ये शो 31 अगस्त से टीवी पर दस्तक देगा.