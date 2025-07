23 की उम्र बनीं 41 करोड़ की मालकिन, हर दिन कमाती हैं 2.5 लाख? अब सामने आई इन्फ्लुएंसर की सारी सच्चाई

Apoorva Mukhija On Her 41 Cr Net Worth: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा उर्फ 'द रेबेल किड' इन दिनों काफी चर्चा में हैं. हाल ही में इंटरनेट पर उनकी कमाई को लेकर एक रिपोर्ट वायरल हुई थी, जिसमें ये दावा किया गया कि वे हर दिन करीब 2.5 लाख रुपये कमा रही हैं. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए 41 करोड़ रुपये की एक बड़ी 'इंफ्लुएंसर एम्पायर' बना ली है.

इस दावे के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि आज की दुनिया में कामयाबी की परिभाषा कैसे बदल चुकी है. इसी रिपोर्ट के बीच एक आईआईटी के एक्स-स्टूडेंट की पोस्ट ने इंटरनेट पर खूब ध्यान खींचा. इस यूजर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक लंबा पोस्ट लिखकर समाज में पढ़ाई और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने की वैल्यू की तुलना की. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने IIT में एडमिशन के लिए सालों मेहनत की.

Studied 14 hrs a day to crack India’s toughest engineering exam, gave up home, friends, cousins, sleep, and dreams -got into IIT, then fought for 4+2 years with CGPA nightmares, lab viva trauma, and placement tension.

Today? Not even 100 people know me.

Meanwhile… reels,… pic.twitter.com/BrT7G2quuy

— DigitalSanghi (@digitalsangghi) June 30, 2025