/ना फिल्म, ना वेब सीरीज... क्राइम पेट्रोल के इस एक एपिसोड को मिले 231 मिलियन से ज्यादा व्यूज, YouTube पर मचा तहलका

टीवी के सबसे पॉपुलर क्राइम शोज में से एक है, क्राइम पेट्रोल ने कई सालों से खूब लोकप्रियता हासिल की. यूं तो अब तक इस शो के कई सारे सीजन और एपिसोड आ चुके हैं. लेकिन आज हम आपको इसके एक ऐसे एपिसोड के बारे में बता रहे हैं, जिसने अकेले ही YouTube पर ऐसा कर दिया.
इस एपिसोड का नाम है, 'दांव-पेच'. इस एक एपिसोड को अब तक 231 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इतना ही नहीं, अभी भी ये यह एपिसोड YouTube पर चर्चा में बना हुआ है. इसकी कहानी में प्यार, धोखा, लालच और हत्या की साजिश जैसे कई मोड़ हैं, जिन्होंने दर्शकों को आखिर तक बांधे रखा.
इस एपिसोड की सबसे खास बात है कि ये लगभग एक दशक पुराना एपिसोड है, जो आज भी यूट्यूब पर लगातार देखा जा रहा है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि क्राइम से जुड़ी रहस्यमयी और उलझी हुई कहानियों के लिए दर्शकों की दिलचस्पी आज भी कम नहीं हुई है. शायद इसी वजह से ये पुराना एपिसोड भी सोशल मीडिया और मनोरंजन की खबरों में चर्चा का विषय बन गया है.
'दांव-पेंच' नाम का ये एपिसोड क्राइम पेट्रोल डायल 100 के पहले सीजन की 25वीं कड़ी थी. इसका प्रसारण 23 नवंबर 2015 को हुआ था. वहीं, इसके एपिसोड की लंबाई लगभग 42 मिनट है. इसकी कहानी की बात करें तो, इसमें एक सफल आपराधिक वकील गोखले के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी पर्सनल जिंदगी में एक बड़ा राज छिपा होता है. साथ ही उसका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर भी है. वो भी अपनी ही सेकेट्री के साथ. यही रिश्ता आगे जाकर एक बेहद खतरनाक घटना की वजह बनता है.
कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है, जब वकील गोखले को जान से मारने की कोशिश की जाती है. लेकिन हमलावर की गोली निशाना चूक जाता है. ये गोली एक महिला और उसकी चार साल की बच्ची को लग जाती है और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है. इसके बाद पुलिस के सामने ये सवाल आता है कि आखिर गोखले को मारना कौन चाहता था? केस की परतें जैसे-जैसे खुलती हैं. शक की सुई उसके निजी रिश्ते की तरफ भी घूमती है और जांच के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगती हैं.
बता दें कि दांव-पेंच को एक ही कहानी के रूप में दिखाया गया है. इस एपिसोड की सबसे बड़ी उपलब्धि आज इसकी डिजिटल पॉपुलैरिटी है. ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो पर 23 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं. जबकि सेट इंडिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में शामिल है. फ़िलहाल इस एपिसोड को सोनी लिव पर भी देखा जा सकता है, जहां दांव-पेंच के नाम से इसका आधिकारिक एपिसोड मौजूद है. इसकी पॉपुलैरिटी देखकर ये बात तो साफ है कि पुराने क्राइम एपिसोड आज भी दर्शकों को अपनी ओर खींच सकते हैं.
बता दें कि साल 2003 में शुरू हुए सच्ची कहानियों पर आधारित शो 'क्राइम पेट्रोल' ने क्राइम को दिखाने का तरीका पूरी तरह बदल दिया. ये शो 9 मई 2003 को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर शुरू हुआ था और इसे सुभ्रमण्यम एस. अय्यर ने बनाया था. शो की खासियत ये थी कि ये असली घटनाओं पर आधारित होता था और दर्शकों को सच्चाई से रूबरू कराता था. यही वजह है कि ये शो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सीख देने वाला बन गया.
यूं तो इस शो में कई कलाकार नजर आ चुके हैं. लेकिन अनुप सोनी, संजीव त्यागी, साक्षी तंवर, दिव्यांका त्रिपाठी और आशुतोष राणा जैसे स्टार्स ने शो में अलग पहचान बनाई. शो को ‘ट्रू क्राइम एंथोलॉजी’ कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत में घटित असली अपराधों को नाटकीय रूप में दिखाया गया. अब तक इसके करीब 9 सीजन और 2100 से ज्यादा एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं, जो इसकी पॉपुलैरिटी का सबूत है. वहीं, 17 मार्च, 2025 से ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम कर दिया गया है.