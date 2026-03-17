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Jannat Zubair पर हमला, भाई अयान जुबैर के साथ हुई मारपीट, टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

Jannat Zubair- Ayaan Zubair Allegedly Attacked: टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर जन्नत जुबैर और उनके भाई अयान जुबैर पर हमले की खबरों ने सभी को चिंता में डाल दिया है. एक्ट्रेस की टीम ने देर रात कल सोशल मीडिया पर इस दिल दहला देने वाली घटना की पुष्टि करते हुए दोनों के सुरक्षित होने की जानकारी दी है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:27 AM IST
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Jannat Zubair पर हमला, भाई अयान जुबैर के साथ हुई मारपीट, टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

टेलीविजन इंडस्ट्री की पॉपुलर यंग एक्ट्रेस जन्नत जुबैर और उनके कंटेंट क्रिएटर भाई अयान जुबैर के साथ हुए हादसे से सभी बुरी तरह से सहमे हुए हैं. 16 मार्च को एक्ट्रेस और उनके भाई के साथ हुई इस घटना की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसने उनके हजारों फैंस को चिंता में डाल दिया. खबरों के मुताबिक, मुंबई शहर के पनवेल इलाके में दोनों के साथ मारपीट हुई और साथ ही हाईवे पर उनका पीछा किया गया. इस घटना के बाद उनकी टीम ने एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दोनों के सुरक्षित होने की खबर दी है. 

एक्ट्रेस जन्नत जुबैर की टीम ने कल देर रात इस हादसे को लेकर बयान जारी करते हुए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस घटना की पुष्टि की और बताया कि दोनों भाई-बहन ने एक परेशान करने वाला अनुभव झेला है. लेकिन इस समय वो दोनों ठीक हैं और इस मामले की जांच पुलिस कर रही है.  खबर अभी अपडेट की जा रही है.

टीम का बयान
जन्नत की टीम द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट में बताया कि गया कि ये घटना 16 मार्च को हुई थी. इस दौरान एक्ट्रेस और उनके भाई संग दिनदहाड़े मारपीट हुई और फिर हाईवे पर उनका पीछा किया गया. जन्नत की टीम ने लिखा, 'हाय ऑल, हम सभी को अपडेट देना चाहते हैं कि जन्नत और उनके भाई अयान ने कल दिनदहाड़े हाईवे पर मारपीट और पीछा करने की घटना का दिल दहला देने वाली घटना का सामना किया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. जन्नत और अयान अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हम आपकी फ्रिक की कदर करते हैं, आपके लगातार सपोर्ट के लिए आभारी हैं.’

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करियर 
आपको बता दें कि जन्नत जुबैर ने अपने करियर की शुरूआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी. सीरियल्स 'फुलवा' से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, इसके बाद वो कई हिट टीवी शोज में काम कर चुकी हैं. टीवी के साथ-साथ जन्नत ने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की 'हिचकी' और श्रद्धा कपूर की 'लव का दी एंड' जैसी फिल्में शामिल है. वहीं इस समय वो कलर्स टीवी के रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ 3' में नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर भी इस यंग स्टार की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

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