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15 दिन की छुट्टी या सस्पेंशन? मेल शवों का मजाक उड़ाने वाली डॉ. सेजल पवार को बड़ा झटका, हॉस्पिटल ने उठाया बड़ा कदम

Sejal Pawar Row: मुंबई के फेमस हॉस्पिटल की मेडिकल स्टूडेंट सेजल पवार पर मेल शलों को लेकर किया गया मजाक भारी पड़ गया. इस विवाद में कॉमेडियन प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा भी बुरी तरह फंस चुके हैं. हिमांशु की नौकरी जाने के बाद अब सेजल की नौकरी भी खतरे में आ चुकी है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 14, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:01 AM IST
15 दिन की छुट्टी या सस्पेंशन? मेल शवों का मजाक उड़ाने वाली डॉ. सेजल पवार को बड़ा झटका, हॉस्पिटल ने उठाया बड़ा कदम
Image Credit: MBBS Student Sejal Pawar Row

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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