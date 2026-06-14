MBBS Student Sejal Pawar Row: मुंबई के फेमस हॉस्पिटल की एक मेडिकल स्टूडेंट सेजल पवार आजकल एक बड़े विवाद में फंस गई हैं. सोशल मीडिया पर कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक कॉमेडी शो का वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद उनके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई है. उस वीडियो में सेजल मेल शवों यानी कैडवर को लेकर कुछ ऐसी बातें कहती नजर आ रही हैं, जिस पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है. इस मामले के तूल पकड़ते ही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए सेजल पवार को 15 दिनों के लिए जबरन छुट्टी पर भेज दिया है.
हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए पांच सदस्यों की एक बड़ी कमेटी भी बना दी है. ये कमेटी एक हफ्ते के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा. मैनेजमेंट का साफ कहना है कि डॉक्टरी की पढ़ाई में मरीजों और शवों का सम्मान करना सबसे बुनियादी नियम है. इस मामले को बेहद संजीदगी से लिया जा रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिलहाल सेजल के माता-पिता को भी हॉस्पिटल बुलाया गया है ताकि उनकी मौजूदगी में लड़की की काउंसिलिंग की जा सके.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान छात्र संघ यानी एम्स (AIIMS) के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेडिकल की पढ़ाई के दौरान हर स्टूडेंट को मृत शरीर का सम्मान करने की कसम दिलाई जाती है जिसे 'कैडवर ओथ' कहते हैं. सेजल पवार एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, इसलिए उन्हें इन नियमों और संस्कारों के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए था. मृत शरीरों को भगवान की तरह पूजनीय माना जाता है, इसलिए उनके ऊपर ऐसे अभद्र कमेंट्स करना पूरी तरह से गलत और निंदनीय है.
इसके साथ ही AIIMS के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने उस स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे पर भी अपना गुस्सा निकाला, जिसके शो में ये सब हुआ था. उन्होंने प्रणीत मोरे को समाज के लिए एक अभिशाप बताया और कहा कि सिर्फ टीआरपी और व्यूज बटोरने के चक्कर में ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं. कॉमेडी के नाम पर हमारी बहन-बेटियों, धर्म और लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है. उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि कॉमेडी की भी एक सीमा तय होनी चाहिए कि किस चीज पर मजाक बनाया जा सकता है और किस पर नहीं.
ये पूरा विवाद करीब तीन महीने पहले रिकॉर्ड किए गए एक कॉमेडी शो से शुरू हुआ था, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो में सेजल पवार अपनी एनाटॉमी क्लास के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मेल शवों पर कुछ ऐसी बातें बोली थीं, जो डॉक्टरों और आम लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई. हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद सेजल पवार ने अपनी इस हरकत के लिए बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है. हॉस्पिटल के डॉक्टरों के संगठन ‘मार्ड’ ने भी उनके कमेंट को गलत माना और काफी गुस्सा जाहिर किया.
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सेजल पवार के साथ कॉमेडियन प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा पर केस दर्ज किया है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दोनों को नोटिस भेजा है. उन पर महिलाओं के लिए गलत व्यवहार को बढ़ावा देने का आरोप है. शो का एक क्लिप वायरल है, जिसमें हिमांशु ने ‘370 रुपये की बिरयानी’ वाली बात कही. उसका मानना था कि डेट पर पैसे खर्च करने से लड़के को लड़की के करीब आने का हक मिल जाता है. इस घटिया सोच की वजह से हिमांशु को गुरुग्राम की कंपनी से निकाल दिया गया है. अब इस पूरे शो के फॉर्मेट पर सवाल उठ रहे हैं.