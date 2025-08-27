क्यों भयंकर ट्रोल हो रही ‘बिग बॉस 19’ के ये कंटेस्टेंट? 24 की उम्र में लेकर घूमती हैं सिक्योरिटी, यूजर्स ने बताया- 'शो-ऑफ' और 'क्रिंज'

Bigg Boss 19 Tanya Mittal Trolling: 24 अगस्त को शुरू हुए 'बिग बॉस 19' का आगाज काफी धमाकेदार रहा. फैंस लंबे समय से इसके आने का इंतजार कर रहे थे. शो के पहले ही दिन ड्रामा, बहस और नए रिश्तों का खेल शुरू हो गया. इसी बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया बिजनेसवुमन तान्या मित्तल. शो में उनके बयान और अलग अंदाज ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया. सोशल मीडिया पर पहले ही दिन उनका नाम ट्रेंड करने लगा और लोग उनके बारे में तरह-तरह की बातें करने लगे.

तान्या ने घर में एंट्री लेते ही कहा कि उन्हें लोग 'बॉस' कहकर बुलाते हैं. उन्होंने समझाया कि औरतों को आसानी से सम्मान नहीं मिलता, इसलिए वो खुद ये दर्जा मांगती हैं. उनका कहना था कि वे 50 साल की उम्र तक इंतजार नहीं करना चाहतीं. इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि वे हमेशा सिक्योरिटी के साथ चलती हैं और उनके बॉडीगार्ड्स ने कुंभ मेले में कई लोगों को बचाया था. तान्या के इन बयानों के क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

यूजर्स तान्या मित्तल का उड़ा रहे मजाक

इंस्टाग्राम और एक्स पर लोग मीम्स और मजाक उड़ाने लगे. कुछ लोग उनकी कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे थे, जबकि ज्यादातर यूजर्स उनको 'शो-ऑफ' और 'क्रिंज' कहकर ट्रोल कर रहे हैं. पहले ही दिन उन्होंने कंटेस्टेंट्स और दर्शकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और चर्चा का बड़ा हिस्सा बन गईं. शो में सबसे बड़ा ड्रामा तब हुआ जब तान्या की झड़प एक्ट्रेस अश्नूर कौर से हो गई. तान्या ने उन्हें 'बदतमीज' और 'अहसान फरामोश' तक बता दिया.

करीना-सैफ के छोटे नवाब तैमूर ने बनाए अनोखे गणपति, फोटो वायरल होते ही बन गए फैंस के फेवरेट

तान्या मित्तल और अश्नूर कौर की हुई बहस

जवाब में अश्नूर ने तान्या की बातों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पहले तान्या कहती हैं कि वे घर से बाहर नहीं निकलतीं, फिर अचानक बॉडीगार्ड और चार गाड़ियों की बात करती हैं. इस बहस ने घरवालों को भी दो हिस्सों में बांट दिया. इस झगड़े में राइटर जीशान कादरी ने अश्नूर का साथ दिया. वहीं, फैन पेज और प्रोमो क्लिप्स में तान्या को 'मिस ओवरएक्टिंग' कहना शुरू कर दिया गया. उनके ऐसे ही ढेर सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

तान्या ने खुद को बताया 'राजा'

इसी बीच शो में तान्या ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे से बातचीत करते हुए कहा कि वे गर्व महसूस करती हैं कि बिग बॉस में अपनी संस्कृति और पहचान को बदले बिना आई हैं. उन्होंने बताया कि वे अब भी साड़ी पहनती हैं, जबकि बाकी कलाकार अपनी इमेज बदल लेते हैं. तान्या ने आगे खुद को 'राजा' भी कहा और माना कि बिना किसी इंडस्ट्री कनेक्शन या दोस्तों के वह यहां तक पहुंची हैं. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय भगवान पर विश्वास को दिया.

'बिग बॉस 19' का पहला एविक्शन

चाहे लोग उन्हें पसंद करें या नफरत, इसमें शक नहीं कि तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 की शुरुआत से ही सबका ध्यान खींच लिया है. पहले ही दिन से वह सुर्खियों में हैं और आने वाले समय में भी चर्चा का हिस्सा बनी रहेंगी. अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है. 'बिग बॉस 19' में अब तक का सबसे पहला और चौंकाने वाला एविक्शन हुआ है फरहाना भट्ट का. जिनको घर से बाहर कर दिया गया. लेकिन ये सीधा एविक्शन नहीं था, बल्कि एक बड़ा ट्विस्ट भी साथ आया.