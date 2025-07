अब टूटेंगे TRP के सारे रिकॉर्ड! लौट आई टीवी की सबसे पुरानी बहू, लोगों को कैसा लगा सीजन 2 का पहला एपिसोड?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Twitter Review: ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. 29 जुलाई, 2025 को ये शो स्टार प्लस पर ऑन एयर हो गया और पहले ही एपिसोड ने दर्शकों को टीवी से बांधकर रखा. खास बात ये है कि स्मृति ईरानी ने करीब एक दशक बाद टीवी पर वापसी की. तुलसी के फैंस उन्हें दोबारा स्क्रीन पर देखकर काफी खुश हैं.

इतना ही नहीं, जो लोग इस शो को टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं, वो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकता है. सीजन 2 के पहले एपिसोड में किरदारों के इंट्रोडक्शन के साथ-साथ भरपूर ड्रामा भी देखने को मिला. शो का पहला एपिसोड देखकर लोग सोशल मीडिया पर अपने रिव्यू शेयर कर रहे हैं. ज्यादातर लोग इसे देखकर काफी इमोशनल हो गए. चलिए बताते हैं लोगों को शो कैसा लगा.

लोगों को शो कैसा लगा सीजन 2 का पहला एपिसोड?

एक यूजर ने लिखा, 'मैं बच्चों की तरह रोने लगा… ये टाइटल ट्रैक मेरी यादों से जुड़ा है. तुलसी और साविता की जोड़ी देखकर बहुत अच्छा लगा. फैमिली वैल्यूज़ और बैकग्राउंड म्यूजिक ने पुराने दिनों की याद दिला दी'.

I was crying like a baby..so many memories with this title track.. Also Iconic saas bahu duo savita nd tulsi..

Family values nd bgm #kyunkisaasbhikabhibahuthi2 Original original hota hai boss... pic.twitter.com/lSlBCQM91w — Maggie_Shaggie(@Happysoul124_) July 29, 2025

एक्स (ट्विटर) पर एक और यूजर ने शो की तारफी करते हुए लिखा, 'सिर्फ #kyunkisaasbhikabhibahuthi2 ही मुझे फिर से टीवी देखने पर मजबूर कर सकता था. मैंने बहुत सालों बाद फैमिली के साथ मिलकर शो देखा और वो पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं'. फैंस को ये शो फिर से एक साथ बैठकर देखने का मौका दे रहा है, जो आज के समय में एक बड़ी बात है जब लोग अपने फोन से चिपके रहते हैं.

Bro only #kyunkisaasbhikabhibahuthi2 could make me watch itv again. Watched it after years with family together and that nostalgia hit hard — August (@Trusfrated_TSJK) July 29, 2025

एक और फैन ने लिखा, 'मैंने अपनी मां के साथ मिलकर एपिसोड 1 देखा. उन्हें तुलसी को देखकर बहुत खुशी हुई. टाइटल सॉन्ग सुनते ही नॉस्टैल्जिक हो गया. पहले एपिसोड में ही इतना कलेश दिखा दिया'. इससे साफ है कि शो का जादू दोबारा चल निकला है.

Just finished #kyunkisaasbhikabhibahuthi2 episode 1 with my mom she is so happy to see the tulsi the song give me nostalgia loved it and pehle episode mein hi itna kalesh dikha diya — (@425Simran) July 29, 2025

एक यूजर ने शो के लौटने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए सीधा ही लिखा, 'फिर से शो देखकर नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है. #kyunkisaasbhikabhibahuthi2'. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे ढेर सारे रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि लोग इस शो से अब भी गहराई से जुड़े हुए हैं और इसे पूरे दिल से पसंद कर रहे हैं.

क्या दोबारा टोड़ पाएगा TRP रिकॉर्ड?

बता दें, 25 साल पहले ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ नंबर वन शो बन गया था और टीआरपी चार्ट्स पर राज करता था. अब देखना ये है कि इसका नया सीजन क्या वही पुराना जादू दोहरा पाएगा. फिलहाल शुरुआत तो शानदार रही और दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. जैसा माहौल बन रहा है, उम्मीद है कि ये शो दोबारा TRP की रेस में आगे निकलेगा. फैंस तुलसी को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और पहली बार में ही कहानी में इतना ड्रामा देखने को मिला कि लोगों को मजा आ गया.