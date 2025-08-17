‘गंदा करके लौटाया...; 25 साल की इस 'बिग बॉस' फेम एक्ट्रेस पर 85000 का गाउन बर्बाद करने का आरोप, डिजाइनर ने दिखाई फोटो

बिग बॉस फेम कशिश कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नए-नए वीडियो शेयर करती हैं. लेकिन इसी बीच कशिश विवादों में घिरी नजर आ रही हैं. दरअसल डिज़ाइनर स्मिता श्रीनिवास ने आरोप लगाया है कि कशिश कपूर और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फर्म डॉट मीडिया एजेंसी ने 85,000 रुपये का उनका कॉउचर गाउन बर्बाद कर दिया है और फिर तय मुआवज़ा भी नहीं दिया है.

श्रीनिवास ने कहा कि डॉट मीडिया एजेंसी ने कपूर के लिए साइज S का गाउन लिया, जबकि उन्हें कशिश कपूर के लिए साइज XS की जरूरत थी. उन्होंने आगे कहा कि यह गाउन एक कस्टम कॉउचर पीस था न कि कोई नॉर्मल डेमो ड्रेस. हालांकि, जब ये गाउन उन्होंने खराब हालत में वापस किया तो डिजाइनर ने कपड़े की जांच पड़ताल की और उनसे नुकसान की भरपाई करने को कहा, लेकिन एजेंसी ने पैसे देने से मना कर दिया. ऐसे में दोनों लोग 40,000 रुपये के मुआवजे पर सहमत हुए जो गाउन की कीमत के आधे से भी कम है, ताकि मामला खत्म हो सके. पोस्ट के अनुसार, देरी और बहानेबाजा के बाद उन्हें मजबूरी में कशिश का नाम सामने लाना पड़ा. श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि फॉलो-अप के दौरान कशिश कपूर ने उन्हें सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था. जब उन्होंने दोबारा संपर्क किया तो डिजाइनर को कहा गया कि वह सोशल मीडिया पर उनके लिए एक-दो पोस्ट शेयर कर देंगे, जिसे प्रमोशन हो जाए. पोस्ट कैप्शन में लिखा था, 'यह सच्चाई है.'

