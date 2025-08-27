1 या 2 नहीं, 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर 'बिग बॉस 19' पहुंचीं ये हसीना, साथ में ले आईं महंगे गहने भी
Advertisement
trendingNow12899021
Hindi Newsटीवी

1 या 2 नहीं, 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर 'बिग बॉस 19' पहुंचीं ये हसीना, साथ में ले आईं महंगे गहने भी

Bigg Boss 19 की ये कंटेस्टेंट घर में साड़ियों की भरमार लेकर आ गई हैं. इन्होंने हाल ही में बताया कि ये 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर घर में आई हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तान्या मित्तल
तान्या मित्तल

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19'  में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) भी घरवालों के साथ जमकर खेल खेल रही हैं. वैसे तो बिग बॉस में ज्यादातर सेलिब्रिटीज मिक्स या फिर इंडो वेस्टर्न टाइप के कपड़े लाते हैं. इनकी क्वाटिटी भी कम होती है. लेकिन, हाल ही में तान्या ने शो के दौरान खुलासा किया वो एक दो या फिर 10 नहीं, बल्कि बिग बॉस के लिए 800 साड़ी लेकर आई हैं.

800 साड़ियां

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक तान्या ने कहा- 'वो अपनी लग्जरी लाइफ को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आई हैं. मैं अपने गहने और एसेसिरीज लेकर और 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर बिग बॉस के घर में रहूंगीं. हर रोज मैंने फैसला किया है कि तीन साड़ियां चेंज करूंगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

तान्या की डिमांड

खास बात है कि तान्या ने कुंभ मेला के दौरान के कई ऐसे बयान दिए थे जो उस वक्त काफी वायरल हुए थे.  शो के पहले दिन तान्या ने घरवालों को कहा था- 'मेरे बॉडीगॉर्ड ने 100 लोगों की जान बचाई है कुंभ मेला में. यहां तक कि पुलिस को भी बचाया. मेरे बॉडी गॉर्ड्स वेल ट्रेंड है. मुझे अभी तक कोई ऐसा थ्रेट नहीं मिला है. लेकिन, ऐसा नहीं है कि मुझे धमकी मिलने का इंतजार करना है. इसे मेरा परिवार लंबे वक्त तक फेस करने वाला है. दरअसल, तान्या लंबे वक्त से टाइट सिक्योरिटी की डिमांड कर रही है.' 

क्यों भयंकर ट्रोल हो रही ‘बिग बॉस 19’ के ये कंटेस्टेंट? 24 की उम्र में लेकर घूमती हैं सिक्योरिटी, यूजर्स ने बताया- 'शो-ऑफ' और 'क्रिंज'

'बिग बॉस' में आ रहीं नजर

तान्या इस बार 'बिग बॉस 19' का हिस्सा है. इस शो में तान्या के अलावा गौरव खन्ना, अशनूर कौर, जीशान कादरी, नगमा, आवेज दरबार, नेहल, अभिषेक बजाज, बसीर अली, नतालिया, प्रणित, फरहाना भट्ट, नीलम गिरि, कुनिका, अमाल मलिक और मृदुल है. हालांकि फरहाना को इस शो से वोट आउट हो चुकी हैं.आपको बता दें, 'बिग बॉस' में खाने को लेकर खूब घमासान हो रहा है. गौरव ने एक कटोरी दाल ली. जिसे कुछ लोगों ने कहा कि एक्स्ट्रा दाल खाने की वजह से दाल खत्म हो गई और ज्यादातर लोगों को नहीं मिली. जिसके बाद शो में घरवालों से गौरव खन्ना का जमकर झगड़ा हुआ. इससे पहले भी खाने को लेकर बसीर का कुनिका से झगड़ा हुआ था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Tanya Mittal

Trending news

CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
Bhagwant Mann
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
Indian railways
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
Jawaharlal Nehru
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
operation sindoor
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
Punjab Floods
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Himachal
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
live breaking
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
Vaishno Devi
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
;