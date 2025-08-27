1 या 2 नहीं, 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर 'बिग बॉस 19' पहुंचीं ये हसीना, साथ में ले आईं महंगे गहने भी

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) भी घरवालों के साथ जमकर खेल खेल रही हैं. वैसे तो बिग बॉस में ज्यादातर सेलिब्रिटीज मिक्स या फिर इंडो वेस्टर्न टाइप के कपड़े लाते हैं. इनकी क्वाटिटी भी कम होती है. लेकिन, हाल ही में तान्या ने शो के दौरान खुलासा किया वो एक दो या फिर 10 नहीं, बल्कि बिग बॉस के लिए 800 साड़ी लेकर आई हैं.

800 साड़ियां

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक तान्या ने कहा- 'वो अपनी लग्जरी लाइफ को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आई हैं. मैं अपने गहने और एसेसिरीज लेकर और 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर बिग बॉस के घर में रहूंगीं. हर रोज मैंने फैसला किया है कि तीन साड़ियां चेंज करूंगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

तान्या की डिमांड

खास बात है कि तान्या ने कुंभ मेला के दौरान के कई ऐसे बयान दिए थे जो उस वक्त काफी वायरल हुए थे. शो के पहले दिन तान्या ने घरवालों को कहा था- 'मेरे बॉडीगॉर्ड ने 100 लोगों की जान बचाई है कुंभ मेला में. यहां तक कि पुलिस को भी बचाया. मेरे बॉडी गॉर्ड्स वेल ट्रेंड है. मुझे अभी तक कोई ऐसा थ्रेट नहीं मिला है. लेकिन, ऐसा नहीं है कि मुझे धमकी मिलने का इंतजार करना है. इसे मेरा परिवार लंबे वक्त तक फेस करने वाला है. दरअसल, तान्या लंबे वक्त से टाइट सिक्योरिटी की डिमांड कर रही है.'

क्यों भयंकर ट्रोल हो रही ‘बिग बॉस 19’ के ये कंटेस्टेंट? 24 की उम्र में लेकर घूमती हैं सिक्योरिटी, यूजर्स ने बताया- 'शो-ऑफ' और 'क्रिंज'

'बिग बॉस' में आ रहीं नजर

तान्या इस बार 'बिग बॉस 19' का हिस्सा है. इस शो में तान्या के अलावा गौरव खन्ना, अशनूर कौर, जीशान कादरी, नगमा, आवेज दरबार, नेहल, अभिषेक बजाज, बसीर अली, नतालिया, प्रणित, फरहाना भट्ट, नीलम गिरि, कुनिका, अमाल मलिक और मृदुल है. हालांकि फरहाना को इस शो से वोट आउट हो चुकी हैं.आपको बता दें, 'बिग बॉस' में खाने को लेकर खूब घमासान हो रहा है. गौरव ने एक कटोरी दाल ली. जिसे कुछ लोगों ने कहा कि एक्स्ट्रा दाल खाने की वजह से दाल खत्म हो गई और ज्यादातर लोगों को नहीं मिली. जिसके बाद शो में घरवालों से गौरव खन्ना का जमकर झगड़ा हुआ. इससे पहले भी खाने को लेकर बसीर का कुनिका से झगड़ा हुआ था.