शादी के 10 दिन बाद ही गिरफ्तार हुआ बिग बॉस फेम एक्टर, 5 करोड़ की ठगी का लगा आरोप; क्या है पूरा मामला?

Bigg Boss Marathi 3 Fame Actor Arrested:  जय दुधाने को ठाणे पुलिस ने 5 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया, जांच में परिवार से भी पूछताछ जारी है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 04:45 PM IST
मराठी बिग बॉस-3 में अपनी परफॉर्मेंस से तहलका मचाने वाले जय दुधाने को ठाणे पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया है. जय दुधाने पर 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और वे देश से निकलने की कोशिश कर रहे थे. फिलहाल पुलिस उनके परिवार से भी पूछताछ कर रही है. 

पुलिस के झमेले में फंसे जय दुधाने

पुलिस के अनुसार बिग बॉस मराठी में फर्स्ट रनअप रहे जय दुधाने पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक ही दुकान कई लोगों को बेच दी, जिससे खरीदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ. इस मामले में जय दुधाने के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों दादा, दादी, मां और बहन से भी मामले की पूछताछ की जा रही है. ठाणे पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान और भी अहम खुलासे होने की संभावना है.

ठाणे के रहने वाले जय दुधाने एक जाने-माने फिटनेस ट्रेनर, एथलीट, मॉडल और उभरते अभिनेता हैं. वे जिम व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं. वे सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं और उन्होंने 24 दिसंबर 2025 को ही शादी की है. शादी की फोटोज को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें वे अपनी पत्नी हर्षला पाटिल के साथ दिखे. मॉडल ने मराठी रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी.

10 दिन पहले हुई थी शादी 

हर्षला पाटिल सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं और कई ब्रांड के लिए शूट कर चुकी हैं. हर्षला पाटिल और जय दुधाने लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. दोनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर वेकेशन के फोटो मौजूद हैं. कुछ साल डेटिंग के बाद कपल ने शादी कर ली.

जय दुधाने एमटीवी स्प्लिट्सविला 13 में भी दिखे थे और उन्होंने शो की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी. शो को रणविजय सिंह और सनी लियोनी ने होस्ट किया था.

