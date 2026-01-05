Advertisement
'बिग बॉस मराठी 3' फेम जय दुधाने ने धोखाधड़ी केस पर दी सफाई, बोले- 'मेरे खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज नहीं हुआ मगर…'

‘बिग बॉस मराठी 3’ फेम जय दुधाने ने धोखाधड़ी केस पर दी सफाई, बोले- ‘मेरे खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज नहीं हुआ मगर…’

Jay Dudhane Statement : 'बिग बॉस मराठी 13' और स्प्लिट्सविला 13' फेम जय दुधाने हनीमून के लिए पत्नी संग विदेश जा रहे थे कि तभी पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है. ये गिरफ्तारी 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में की गई है. वहीं इसको लेकर जय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए न्यायालय पर भरोसा जताया है.

 

Jan 05, 2026, 07:19 AM IST
‘बिग बॉस मराठी 3’ फेम जय दुधाने ने धोखाधड़ी केस पर दी सफाई, बोले- ‘मेरे खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज नहीं हुआ मगर…’

'बिग बॉस मराठी 13' से पॉपुलैरिटी पाने वाले जय दुधाने को पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से हाल ही में रियल एस्टेट से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उन पर 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. उन्होंने बताया कि जय की गिरफ्तारी एक रिटायर्ड इंजीनियर की एफआईआर के बाद की गई है, उन्होंने जय पर आरोप लगाया है कि दुधाने और उसके परिवार के चार सदस्यों ने उनसे 4.61 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है. वहीं जय दुधाने और उसके परिवार ने इंजीनियर से ठाणे में पांच कमर्शियल दुकानें खरीदने के लिए मजबूर किया, जो कि एक बैंक में गिरवी रखी हुई थीं. 

जय ने दिया फर्जी कागज
एफआईआर में पुलिस को जानकारी दी गई कि जय दुधाने ने फर्जी दस्तावेज दिए थे, जिसमें एक फर्जी बैंक क्लीयरेंस लेटर और 4.95 करोड़ रुपये का नकली डिमांड ड्राफ्ट भी शामिल है. ये धोखाधड़ी उस समय सामने आई जब बैंक ने प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का नोटिस जारी किया. जय दुधाने ने धोखाधड़ी केस को लेकर सफाई देते हुए कहा कि ‘सच कहूं तो मैं हैरान रह गया. अगर किसी के पास सबूत है तो उसे पेश करें. यह बिल्कुल ही गलत है क्योंकि समझौता पहले ही हो चुका है, और एक दुकान को कई लोगों को बेचना असंभव है. अगर यह सच है, तो इसे साबित करें.’

धोखाधड़ी पर जय ने दिया बयान 
जय ने आगे कहा, 'मैं और मेरी पत्नी हनीमून पर जा रहे थे. और मेरे भाई और उनकी पत्नी अपने हनीमून पर. हम चारों देश से बाहर घूमने जा रहे थे. मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे नाम पर अरेस्ट वारंट या लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है. पुलिस ने मुझे बाद में बताया कि मैं देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे नाम पर केस दर्ज हुआ है. इसलिए मैं पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहा हूं. मेरे खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन कई बातों को गलत तरीके से दिखाया गया है. मैं अपने लेवल पर हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हूं. मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है और ये केस पूरी तरह से झूठा है.’ आपको बता दें कि ये एक मॉडल, फिटनेस ट्रेनर और एक्टर हैं. 'स्प्लिट्सविला 13' जीतने के बाद वो काफी फेमस हो गए थे. जिसके बाद वो 'बिग बॉस मराठी 3' में फर्स्ट रनर-अप रहे.

Jay Dudhane

