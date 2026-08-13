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‘नौरंगी! नौरंगी!’ की गूंज से छा गए थे राजपाल यादव, 27 साल बाद फैंस को फिर याद आया दूरदर्शन का ये हिट कॉमेडी शो

Doordarshan Old Comedy Show: 90 के दशक में दूरदर्शन पर एक से बढ़कर एक सुपरहिट शो टेलीकास्ट हुए, जिसने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई और आज सालों बाद भी इनका क्रेज बरकरार है. लेकिन आज हम 'रामायण', 'महाभारत' या 'शक्तिमान' जैसे शोज की बात नहीं, बल्कि एक ऐसे सीरियल की बात करने जा रहे हैं, जिसने बॉलीवुड को कॉमेडी के धुरंधर दिए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 13, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:52 PM IST
‘नौरंगी! नौरंगी!’ की गूंज से छा गए थे राजपाल यादव, 27 साल बाद फैंस को फिर याद आया दूरदर्शन का ये हिट कॉमेडी शो

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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