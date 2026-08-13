/‘नौरंगी! नौरंगी!’ की गूंज से छा गए थे राजपाल यादव, 27 साल बाद फैंस को फिर याद आया दूरदर्शन का ये हिट कॉमेडी शो

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को आज हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में शुमार किया जाता है, जिन्होंने अपनी खास कॉमिक टाइमिंग, चेहरे के एक्सप्रेशन और कमाल की एक्टिंग से ऑडियंस के दिल में अलग जगह बनाई. फिल्मों में उनके छोटे-छोटे किरदार भी अक्सर कहानी पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं. हालांकि, बॉलीवुड में पहचान बनाने से काफी पहले ही राजपाल टीवी की दुनिया में अपनी कला को साबित किया था. 90 के दशक के आखिरी सालों में उनका एक ऐसा किरदार ऑडियंस के बीच पॉपुलर हुआ कि लोग एक्टर के नाम से ज्यादा उन्हें उसी किरदार के नाम से पहचानने लगे थे.
उस दौर में टेलीविजन पर किसी कलाकार का इस तरह घर-घर में पहचान बना लेना अपने आप में बड़ी सफलता मानी जाती थी. उस समय का दौर आज के ओटीटी और सैकड़ों टीवी चैनलों के दौर से बिल्कुल अलग था. दूरदर्शन पर आने वाले कुछ ही सीरियल्स का ऑडियंस के बीच खास क्रेज हुआ करता था और परिवार साथ बैठकर अपने पसंदीदा शो देखा करते थे.
जब ऐसे में किसी सीरियल का किरदार लोगों के बीच रोजाना की बातचीत का हिस्सा बन जाए, तो उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है. राजपाल यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. एक भोले-भाले और मजेदार किरदार में उनकी अदाकारी ने लोगों को खूब गुदगुदाया. दिलचस्प बात ये है कि ये शो ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन इसके चंद एपिसोड ही एक्टर के करियर पर गहरी छाप छोड़ने के लिए काफी साबित हुए.
तो चलिए सस्पेंस खत्म कर बताते हैं शो का नाम. साल 1999 में दूरदर्शन पर ‘मुंगेरी के भाई नौरंगीलाल’ टेलीकास्ट हुआ, जो राजपाल यादव के शुरुआती करियर का ऐसा पड़ाव था, जिसने उन्हें टीवी लोगों के बीच खास पहचान दिलाई. ये पॉपुलैरिटी सीरियल ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ का सीक्वल था और कहानी इस बार मुंगेरीलाल के छोटे भाई नौरंगीलाल के आसपास गूमती है. राजपाल यादव ने नौरंगीलाल का किरदार निभाया और अपनी मासूमियत, अजीबोगरीब बातों और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से उसमें जान डाल दी.
इस शो के कुल 26 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे. कम एपिसोड के बावजूद इसकी याद ऑडियंस के बीच लंबे समय तक बनी रही. वहीं IMDb पर भी इसे 8.8 की शानदार रेटिंग मिली है. शो की कहानी में नौरंगीलाल भी अपने बड़े भाई मुंगेरीलाल की तरह सपनों की दुनिया में खोया रहने वाला किरदार था. उसकी सपनों की कहानी में कॉमेडी का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करती थी.
राजपाल यादव ने इस भूमिका को इतने बेहतरीन और शानदार तरीके से निभाया कि ऑडियंस को नौरंगीलाल किसी किरदार से ज्यादा अपने आसपास का कोई भोला-भाला इंसान लगता था. शो में उनके साथ रघुबीर यादव, राजू श्रीवास्तव, संध्या मृदुल और जाकिर हुसैन जैसे कई बेहतरीन कलाकार भी नजर आए. इन कलाकारों की मौजूदगी ने कहानी को और दिलचस्प बनाया और राजपाल की कॉमेडी को मजबूत सपोर्ट मिला. उस दौर में राजपाल के लिए ये सिर्फ एक टीवी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आगे आने वाली फिल्मी पारी की मजबूत नींव भी साबित हुआ.
इस शो की पॉपुलैरिटी का सबसे दिलचस्प किस्सा खुद राजपाल यादव से जुड़ा हुआ है. साल 1999 में वो मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन स्टारर फिल्म ‘शूल’ की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान सेट पर मौजूद लोगों और भीड़ ने उन्हें पहचान लिया. लेकिन खास बात ये थी कि किसी ने उन्हें राजपाल यादव कहकर नहीं पुकारा. वहां लोग जोर-जोर से ‘नौरंगी! नौरंगी!’ के नारे लगाने लगे. इस किस्से से पता चलता है कि छोटे पर्दे पर निभाया गया उनका किरदार कितनी तेजी से लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था.
राजपाल यादव ने इस शो से जुड़ा एक इमोशनल किस्सा शेयर किया था. एक सीन की शूटिंग के दौरान उनके किरदार को कई बार थप्पड़ खाने पड़े थे. टीवी पर जब उनकी मां ने ये सीन देखा तो वो काफी परेशान हो गईं और कमरे से बाहर चली गईं. बाद में राजपाल ने उन्हें समझाया कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली मारपीट असल जिंदगी नहीं, बल्कि एक्टिंग का हिस्सा होती है. लेकिन सिर्फ 26 एपिसोड में सिमट गया ये शो भले ही लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन नौरंगीलाल के रूप में राजपाल यादव ने ऐसी छाप छोड़ी, जिसे पुराने लोग आज भी मुस्कुराकर याद करते हैं.