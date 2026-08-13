/‘नौरंगी! नौरंगी!’ की गूंज से छा गए थे राजपाल यादव, 27 साल बाद फैंस को फिर याद आया दूरदर्शन का ये हिट कॉमेडी शो

राजपाल यादव ने इस शो से जुड़ा एक इमोशनल किस्सा शेयर किया था. एक सीन की शूटिंग के दौरान उनके किरदार को कई बार थप्पड़ खाने पड़े थे. टीवी पर जब उनकी मां ने ये सीन देखा तो वो काफी परेशान हो गईं और कमरे से बाहर चली गईं. बाद में राजपाल ने उन्हें समझाया कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली मारपीट असल जिंदगी नहीं, बल्कि एक्टिंग का हिस्सा होती है. लेकिन सिर्फ 26 एपिसोड में सिमट गया ये शो भले ही लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन नौरंगीलाल के रूप में राजपाल यादव ने ऐसी छाप छोड़ी, जिसे पुराने लोग आज भी मुस्कुराकर याद करते हैं.