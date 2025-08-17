चेहरे से चपकता खून, आंख के नीचे स्वैलिंग...कैसे हुआ उर्फी जावेद का इतना बुरा हाल?
चेहरे से चपकता खून, आंख के नीचे स्वैलिंग...कैसे हुआ उर्फी जावेद का इतना बुरा हाल?

Urfi Javed के चेहरे का हाल बुरा हो गया है. उनके फेस से खून बह रहा है जिसका वीडियो और फोटो उर्फी ने शेयर किया है.जिसके बाद से फैंस लगातार उनका हाल पूछ रहे हैं और वजह भी.

Written By  IANS|Edited By: Shipra Saxena|Last Updated: Aug 17, 2025, 04:44 PM IST
चेहरे से चपकता खून, आंख के नीचे स्वैलिंग...कैसे हुआ उर्फी जावेद का इतना बुरा हाल?

Urfi Javed Injured: अपने अजीबों गरीब फैशन की वजह से लाइमलाइट में रहने वाली उर्फी जावेद (Urfi Javed) को लेकर बड़ी खबर है. एक्ट्रेस के चेहरे पर चो लग है. चेहरे से लगातार खून टपक रहा है.इस चोट के वीडियो को उर्फी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया. जिससे उनके फैंस परेशान हो गए. 

चेहरे से बह रहा खून
पहली तस्वीर में उनकी आंख के नीचे खून बह रहा है और सूजन भी साफ नजर आ रही है.इस तस्वीर के साथ उर्फी ने लिखा- 'कैट पेरेंट्स, क्या आप रिलेट कर सकते हैं? मैं सिर्फ सोफे पर बैठी हुई थी और मेरी कैट अचानक से आई और मुझे नोच लिया (गलती से).'

कैसे हुआ उर्फी का ये हाल?
इसके बाद उर्फी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह कैमरे की ओर जूम करती हैं और अपनी आंख के नीचे लगी चोट को करीब से दिखाती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पंजे के निशान गहरे हैं और त्वचा लाल पड़ गई है. हालांकि उर्फी ने इस पूरी घटना को हंसते हुए शेयर किया, लेकिन उनके फॉलोअर्स को यह देखकर चिंता हो गई.

42 की उम्र में बेटी का बाप बना ये टॉप एक्टर, ऑपरेशन थिएटर में बीवी संग खींची फोट, नन्ही परी को किया लाड

 

बिल्ली की पड़ी डांट
उर्फी ने एक और मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया. इस वीडियो में उनकी पालतू बिल्ली की केयरटेकर नजर आ रही हैं, जो उर्फी को पंजा मारने पर बिल्ली को डांट रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि केयरटेकर बिल्ली को डांट रही हैं और हल्के हाथों से उसे मार भी रही हैं. वह उसे समझा रही हैं कि ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है. वहीं, उर्फी यह पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हैं और हंसती भी नजर आ रही हैं. इस वीडियो के साथ उर्फी ने कैप्शन लिखा, 'दिस कैट इज एविल,' यानी 'यह बिल्ली शैतान है.'उर्फी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं

