फायरिंग कांड से जहर कांड तक... इन विवादों से रहा एल्विश यादव का गहर नाता, कई बार मिली जान से मारने की धमकी
फायरिंग कांड से जहर कांड तक... इन विवादों से रहा एल्विश यादव का गहर नाता, कई बार मिली जान से मारने की धमकी

Elvish Yadav: हाल ही में जाने-माने यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है और अज्ञात हमलावरों की तलाश कर रही है. हालांकि, ये कोई पहली बार नहीं है जब एल्विश सुर्खियों में छाए हों. इससे पहले पहले भी उनका नाम कई बड़े विवादों में आ चुका है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:29 AM IST
विवादों से रहा एल्विश यादव का गहर नाता
विवादों से रहा एल्विश यादव का गहर नाता

Elvish Yadav Controversies: फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर रहे एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर रविवार सुबह अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी कर दी. पुलिस के मुताबिक, ये घटना सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच हुई. तीन बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर के बाहर खड़े होकर करीब दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाईं और तुरंत वहां से फरार हो गए. गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस जांच में जुट गई.

हालांकि, ये कोई पहली बार नहीं है जब उनका नाम ऐसे किसी मामले को लेकर सुर्खियों में आया है. इससे पहले भी एल्विश यादव को कई बार धमकियां मिली हैं. 14 सितंबर, 1997 को गुरुग्राम में जन्म एल्विश यादव का नाम की बड़े विवादों में भी आ चुका है. 2023 में वे तब सुर्खियों में आए जब उन्हें 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने वाला मैसेज मिला. उस वक्त वे लंदन में थे और एक अनजान शख्स ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी थी. 

पहले भी कई बार मिल चुकी है धमकी 

मामले की शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. एल्विश यादव ने बाद में बताया कि उन्होंने रात में ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और ये खबर तेजी से फैल गई. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गुजरात से सिर्फ 6 घंटे में पकड़ लिया. आरोपी आरटीओ एजेंट था, जिसने उनकी कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल से नंबर निकाला था. इस घटना के बाद एल्विश ने पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई की तारीफ की थी.

23 साल पुरानी शाहरुख खान की वो ब्लॉकबस्टर, जिससे निकाले गए थे सैफ अली खान, फिल्म ने रचा था इतिहास

2023-24 में कई बार मिली जान की धमकी 

इसके बाद, 2024 में भी एल्विश को धमकियों का सामना करना पड़ा. दिल्ली में आयोजित एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग में उन्हें खेलने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई. उस दिन वे मुनव्वर फारूकी की टीम के खिलाफ मैच खेलने वाले थे. अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से स्टेडियम को खाली कराया, गेट सील कर दिए और दर्शकों को बाहर भेज दिया गया. मैच बिना ऑडियंस के खेला गया ताकि एल्विश सुरक्षित रह सकें. इस दौरान भी उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी. 

सांप के जहर मामले से भी जुड़ा नाम 

वहीं, अगर उनसे जुड़े विवादों की बात करें तो एल्विश यादव का नाम कई बड़े विवादों से भी जुड़ा है, जो आज भी सुर्खियों में रहते हैं. नवंबर 2023 में उन्हें नोएडा में एक रेव पार्टी में सांप और सांप के जहर सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने 9 सांप और 20 मिलीलीटर जहर बरामद किया था. हालांकि एल्विश ने इस आरोप से इनकार किया और 8 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई. इस मामले ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई.

यूट्यूबर मैक्सटर्न के साथ हुआ था झगड़ा

इसके बाद, मार्च 2024 में एल्विश का यूट्यूबर मैक्सटर्न (सागर ठाकुर) से झगड़ा हो गया. एल्विश ने खुद माना कि उन्होंने उसे थप्पड़ मारा, क्योंकि मैक्सटर्न ने कथित तौर पर उन्हें और उनके परिवार को जला देने की धमकी दी थी. इस विवाद ने सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचाया. इसके बावजूद एल्विश की लोकप्रियता बनी रही. बता दें, 2025 में उन्होंने एमटीवी रोडीज XX: डबल क्रॉस में गैंग लीडर बनकर डेब्यू किया, जहां उनके गैंग मेंबर कुशल तंवर ने शो जीता.

