Anurag Dobhal Accident: ICU में भर्ती UK07 Rider से मिलने पहुंचीं पत्नी Ritika Chauhan, टीम ने दी हेल्थ अपडेट, हालत अभी भी है गंभीर

Anurag Dobhal Accident: यूट्यूबर और ‘बिग बॉस 17’ कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल उर्फ UK07 Rider का इंस्टाग्राम लाइव के दौरान तेज रफ्तार में कार से जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था. उनके इस एक्सीडेंट के वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहीं अब उनके मैनेजर ने हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि उनकी पत्नी रितिका चौहान उनसे मिलने गई हैं.
यूट्यूबर अनुराग डोभाल, जो अपने फैंस के बीच UK07 Rider के नाम से फेमस हैं, का इंस्टाग्राम लाइव के दौरान एक दिल दहला देने वाला कार एक्सीडेंट हो गया. कार की रफ्तार तेज होने की वजह से हादसा गंभीर था, जो सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया. जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनके मैनेजर द्वारा हेल्थ अपडेट दी गई है और बताया गया है कि उनकी पत्नी रितिका चौहान उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हैं.
अनुराग डोभाल की टीम ने शनिवार शाम को फैंस ने अनुरोध किया और बताया गया कि वो अभी भी निगरानी में हैं और लिखा, ‘उनके करीबी दोस्त, भाभी (UK07 Rider की पत्नी रितिका चौहान) और उनका परिवार इस समय अस्पताल में उनके साथ मौजूद है. वो अभी भी निगरानी में हैं प्लीज कोई भी गलत अफवाह या गलत जानकारी सोशल मीडिया पर न फैलाएं.’ UK07 Rider की टीम ने आगे लिखा, ‘इस समय किसी को भी निशाना न बनाएं और न ही किसी के लिए नफरत फैलाएं. हम इस सिचुएशन पर हर नजर रख रहे हैं. आइए हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं.’
फिलहाल ICU में हैं UK07 Rider
इस पोस्ट से पहले अनुराग डोभाल के मैनेजर रोहित ने UK07 Rider के फैंस को उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट देते हुए बताया था कि ‘उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल वो ICU में हैं, इसलिए प्लीज उनके लिए प्रार्थना करें.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘हम डॉक्टरों से लगातार कॉन्टैक्ट में हैं. हमारा साथ देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद, खासतौर पर उन फैंस का जिन्होंने मुझे उनका पता लगाने में मदद की है. आप लोग सचमुच भगवान हैं.’
एक्सीडेंट से पहले कही ये बातें
इस भयानक एक्सीडेंट से ठीक पहले अनुराग ने इंस्टाग्राम लाइव पर कुछ इमोशनल बातें शेयर की थी. वीडियो में उन्होंने अपने परिवार को उनकी इस हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने कहा, ‘मम्मी अगर मैं अगले जन्म में आऊं तो मुझे बस प्यार देना’. उनके इतना कहने के बाद ही वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहते हैं कि ‘चलो फाइनल ड्राइव पर चलते हैं’. UK07 Rider की ये बातें सुनते ही लाइव देख रहे उनके फैंस काफी परेशान हो गए. वहीं लाइव खत्म होने से कुछ पल पहले अनुराग ने एक और बात कही थी, ‘हिम्मत थी लेकिन अब लोग ही नहीं बचे. किसको फोन करूं’. जिसके कुछ ही देर बाद ही लाइव वीडियो अचानक बंद हो गया.
