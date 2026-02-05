Advertisement
trendingNow13099435
Hindi Newsटीवीएल्विश यादव ने थामा हसीना का हाथ, कर ली गुपचुप सगाई? रोमांटिक कैप्शन ने खींचा फैंस का ध्यान

एल्विश यादव ने थामा हसीना का हाथ, कर ली गुपचुप सगाई? रोमांटिक कैप्शन ने खींचा फैंस का ध्यान

Elvish Yadav Instagram: 'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर एल्विश यादव आए दिन चर्चा में बने रहते हैं. हाल ही में एल्विश की एक पोस्ट ने हर किसी को चौंका दिया. एल्विश ने दावा किया कि उन्होंने सगाई कर ली है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 05, 2026, 10:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एल्विश यादव ने कर ली सगाई?
एल्विश यादव ने कर ली सगाई?

Elvish Yadav and Jiya Shankar: 'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर एल्विश यादव आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. बीते दिनों 'द 50' के दो कंटेस्टेंट्स ने एल्विश यादव पर कई आरोप लगाए. लेकिन इस बार चर्चा में आने का विषय कोई शो नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ हैं. एल्विश यादव ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. एल्विश ने अपने सोशल मीडिया पर एक हसीना का हाथ थामे फोटो शेयर की, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है. चलिए जानते हैं एल्विश ने किस हसीना का हाथ थामा हुआ है. 

  1.  
  2.  
  3.  

फोटो देख फैंस हैरान 
यूट्यूबर और रियलिटी स्टार एल्विश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर हर किसी को हैरान कर दिया. उन्होंने स्टोरी में एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो एक लड़की का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. लड़की ने हाथ में रिंग पहनी हुई है. इस फोटो को शेयर करते हुए एल्विश ने रोमांटिक कैप्शन में भी लिखा, जिसके बाद से जबरदस्त कयास लगाए जा रहे हैं. 

देखें फोटो

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

जिया शंकर को किया स्टोरी में टैग
एल्विश यादव ने इस तस्वीर को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. फोटो में एल्विश एक लड़की का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. लड़की ने हाथ में डायमंड की रिंग भी पहनी हुई है. स्टोरी के साथ एल्विश ने जिया शंकर को भी टैग किया हुआ है. इसे देखने के बाद तो फैंस हैरान ही रह गए. अब फैंस सोच रहे हैं कि क्या जिया और एल्विश की सगाई हो गई है. फोटो को शेयर करते हुए एल्विश ने कैप्शन में लिखा 'प्यार को एक और मौका दिया और मुझे प्यार मिल गया.'

fallback

जिया ने भी शेयर की स्टोरी 
इतना ही नहीं जिया शंकर ने भी एल्विश यादव की इस स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम पर री-शेयर किया. लेकिन इस स्टोरी के साथ जिया ने कुछ लिखा नहीं, बस एक दिल वाला इमोजी लगाकर पोस्ट कर दिया. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Elvish Yadavjiya Shankar

Trending news

पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
PM Modi
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला