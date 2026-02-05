एल्विश यादव ने थामा हसीना का हाथ, कर ली गुपचुप सगाई? रोमांटिक कैप्शन ने खींचा फैंस का ध्यान

Elvish Yadav and Jiya Shankar: 'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर एल्विश यादव आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. बीते दिनों 'द 50' के दो कंटेस्टेंट्स ने एल्विश यादव पर कई आरोप लगाए. लेकिन इस बार चर्चा में आने का विषय कोई शो नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ हैं. एल्विश यादव ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. एल्विश ने अपने सोशल मीडिया पर एक हसीना का हाथ थामे फोटो शेयर की, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है. चलिए जानते हैं एल्विश ने किस हसीना का हाथ थामा हुआ है.

फोटो देख फैंस हैरान

यूट्यूबर और रियलिटी स्टार एल्विश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर हर किसी को हैरान कर दिया. उन्होंने स्टोरी में एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो एक लड़की का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. लड़की ने हाथ में रिंग पहनी हुई है. इस फोटो को शेयर करते हुए एल्विश ने रोमांटिक कैप्शन में भी लिखा, जिसके बाद से जबरदस्त कयास लगाए जा रहे हैं.

देखें फोटो

जिया शंकर को किया स्टोरी में टैग

एल्विश यादव ने इस तस्वीर को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. फोटो में एल्विश एक लड़की का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. लड़की ने हाथ में डायमंड की रिंग भी पहनी हुई है. स्टोरी के साथ एल्विश ने जिया शंकर को भी टैग किया हुआ है. इसे देखने के बाद तो फैंस हैरान ही रह गए. अब फैंस सोच रहे हैं कि क्या जिया और एल्विश की सगाई हो गई है. फोटो को शेयर करते हुए एल्विश ने कैप्शन में लिखा 'प्यार को एक और मौका दिया और मुझे प्यार मिल गया.'

जिया ने भी शेयर की स्टोरी

इतना ही नहीं जिया शंकर ने भी एल्विश यादव की इस स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम पर री-शेयर किया. लेकिन इस स्टोरी के साथ जिया ने कुछ लिखा नहीं, बस एक दिल वाला इमोजी लगाकर पोस्ट कर दिया.