28 साल की इस हसीना को आज भी पसंद हैं बचपन वाले कार्टून, एक्ट्रेस ने खुद खोला राज

Shivangi Joshi: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अपने अभिनय के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में शिवांगी ने बताया कि आज भी कार्टून उनका कंफर्ट वॉच है. उन्हें आज भी ओसवॉल्ड, नॉडी और डोरेमोन जैसे पुराने कार्टून देखना पसंद है.
Trending Photos
Shivangi Joshi: टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री शिवांगी जोशी अपने अभिनय के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं. अभिनेत्री ने खुलासा करते हुए बताया कि आज भी उन्हें बचपन के पसंदीदा कार्टून देखना पसंद है. दरअसल, हाल ही में शिवांगी बालाजी टेलीफिल्म्स के पॉपुलर पॉडकास्ट 'ऑनेस्टली, व्हाई नॉट?' में गई थीं. इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कीं. इसी के साथ अभिनेत्री ने बताया कि आज भी कार्टून उनका कंफर्ट वॉच है.
बचपन की यादें ताजा करते ये कार्टून
अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें आज भी ओसवॉल्ड, नॉडी और डोरेमोन जैसे पुराने कार्टून देखना पसंद है. अभिनेत्री ने कहा कि ये कार्टून उनके बचपन की यादें ताजा करते हैं और मन को सुकून देते हैं. शो के दौरान होस्ट ने अभिनेत्री से सवाल पूछा, 'क्या उनका कोई गिल्टी प्लेजर या शौक है, जिसे वह छुपकर करती हैं?' तो इस सवाल का जवाब देते हुए अभिनेत्री ने कहा, 'गिल्टी प्लेजर है कार्टून बिंज-वॉच करना. जब मैं छोटी थी तब जो कार्टून देखती थी, वही आज भी देखती हूं. ओसवाल्ड, नॉडी और डोरेमोन मेरे फेवरेट हैं.'
'अभी भी बार्बी फिल्में देखना पसंद'
उन्होंने आगे कहा, 'अभी भी मुझे बार्बी की फिल्में देखना भी बहुत पसंद है. ये सब मुझे अच्छा फील करवाते हैं, और अभी मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई हूं और कभी दूर नहीं होती.' इसी के साथ ही शिवांगी ने शेयर किया कि जब उनके पास फ्री टाइम होता है और वे कुछ नहीं कर रही होतीं तो उन्हें बस सोना और कुछ भी न करना सबसे अच्छा लगता है. वे अपने कमरे में अकेले रहकर आराम करना पसंद करती हैं.
शिवांगी जोशी ने कहा, 'जब मैं कुछ नहीं कर रही होती, तो मुझे कुछ भी न करना पसंद है. बस सोना और कुछ भी न करना. अपने कमरे में रहना और रिलेक्स करना.' अभिनेत्री ने अपने करियर में कई टीवी शोज में काम किया है. इसी के साथ ही वे हाल ही में मेडिकल ड्रामा सीरीज 'हार्टबीट' से ओटीटी में डेब्यू कर चुकी हैं. (एजेंसी)
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.