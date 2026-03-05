क्या मां बनने वाली हैं अविका गौर? पोज देते वक्त बिगड़ी हालत, पपाराजी के सामने ही करने लगी उल्टियां; VIDEO

Avika Gor Pregnancy Rumors: 'बालिका वधू' फेम अविका गौर की शादी को 5 महीने हो चुके हैं. लेकिन, शादी के कुछ वक्त बाद ही एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबरें आने लगी थीं. जिस पर एक्ट्रेस ने सफाई भी दी थी और इन खबरों को खारिज कर दिया था. लेकिन, हाल ही में अविका का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पति के साथ जैसे ही बाहर आती हैं तो पपाराजी को पोज देने लगती हैं. उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उल्टियां करना शुरू कर देती हैं. अविका के इस वीडियो के बाद से प्रेग्नेंसी की खबरों को एक बार फिर से हवा मिल गई है.

अचानक करने लगीं उल्टियां

वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि अविका ऑफ शोल्डर लॉग ड्रेस में पति मिलिंद के साथ बाहर आती है. ये दोनों पपाराजी को देखकर फोटोज के लिए पोज देने लगते हैं. अविका मिलिंद का हाथ पकड़कर मुस्कुराने की कोशिश करती हैं लेकिन थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती हैं. जिसके बाद वो अचानक साइड में जाती हैं और पिलर के पास उल्टियां करने लगती हैं. मिलिंद तुरंत अविका के पास जाते हैं और उनकी कंडीशन देखकर घबरा जाते हैं. मिलिंद तभी अविका का हालचाल लेते हैं और पपाराजी से वीडियो रिकॉर्ड ना करने की रिक्वेस्ट करते हैं. ये 22 सेकेंड का वीडियो अविका को लेकर लोगों के मन में एक बार फिर से प्रेग्नेंसी की खबरों को हवा दे रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Balika Vadhu fame Avika Gor Vomiting in front pap, is she pregnant? pic.twitter.com/SGal7d8uqX — Aditya (@Warlock_Aditya) March 4, 2026

पहले भी उड़ चुकी प्रेग्नेंसी की अफवाह

दरअसल, शादी के बाद अविका ने यूट्यूब चैनल पर नए सफर की शुरुआत का जिक्र किया था. हालांकि, बाद में एक्ट्रेस ने इन खबरों को झूठा बताया था.एक इंटरव्यू में कहा था कि वो किसी और न्यूज के बारे में बात कर रही थीं. लेकिन, अब जिस तरह से अविका की पपाराजी के सामने तबीयत बिगड़ी उसके बाद से लोग एक बार फिर से गुड न्यूज के कयास लगा रहे हैं. आपको बता दें, अविका और मिलिंद की शादी बीते साल सितंबर में हुई थी.