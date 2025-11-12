समंदर किनारे उर्फी जावेद का ग्लैमरस फोटोशूट वायरल, रिवीलिंग साड़ी पहन फैंस के उड़ाए होश, इंटरनेट पर मचा हंगामा

Urfi Javed Latest Photos: बिग बॉस ओटीटी फेम उर्फी जावेद अक्सर अपने अतरंगी अंदाज के वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. हालांकि इन दिनों उर्फी सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हैं. एक वक्त था जब उर्फी की तस्वीरें और वीडियोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल होती रहती थी. इस बीच उर्फी एक बार फिर अपने नए लुक से इंटरनेट पर छा गई है. उर्फी जावेद की नई तस्वीरें सामने आई है, जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है. उर्फी का लेटेस्ट फोटोशूट देखकर ऐसा लग रहा है कि फिर से उर्फी अपने अंदाज में वापस लौट रही हैं.

नया फोटोशूट इंटरनेट पर वायरल

टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर नए लुक की तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देख फैंस के होश ही उड़ गए हैं. तस्वीरों में अदाकारा उर्फी रिवीलिंग साड़ी पहने नजर आ रही हैं. सिंपल सी साड़ी में उर्फी जावेद हद से ज्यादा बोल्ड दिख रही हैं.

उर्फी को ट्रोल कर रहे यूजर्स

इस नए फोटोशूट में उर्फी जावेद समंदर किनारे अपना फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही है. उर्फी के फैंस तो इन तस्वीरों को देख जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और प्यार बरसा रहे हैं. लेकिन ट्रोल्स भी उर्फी के पीछे पड़ गए है. उर्फी की तस्वीरों को देखते हुए एक यूजर ने लिखा 'फिर से ड्रामा शुरू हो गया.' दूसरे यूजर ने लिखा 'अब ये सब देखा नहीं जाता.' इसी तरह कुछ यूजर्स उर्फी को ट्रोल कर रहे हैं.

हमेशा चर्चा में रहती उर्फी

बता दें कि उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. पहले उर्फी जावेद हर दिन कोई न कोई फोटोशूट या वीडियो शेयर कर फैंस को विजुअल ट्रीट देती रहती हैं. उर्फी के हर पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्ट करते हैं. उर्फी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2015 में सीरियल मेडी फैमिली से की थी. इसके बाद उन्होंने बड़े भैया की दुल्हनिया, चंद्र नंदिनी, मेरी दुर्गा जैसे कई टीवी शोज में काम किया. इसके अलावा उर्फी को बिग बॉस ओटीटी पर भी देखा गया.