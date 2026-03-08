Advertisement
Hindi Newsटीवी‘मम्मी अगले जन्म में...’ UK07 राइडर का दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, लाइव देख रहे थे फैंस, डिवाइडर से जा टकराई फॉर्च्यून

Anurag Dobhal Viral Video: ‘बिग बॉस 17’ फेम और अनुराग डोभाल उर्फ UK07 राइडर का इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कार एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो गया. उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई. इस वीडियो ने फैंस के बीच और सोशल मीडिया पर खलबली मच गई. यूट्यूबर काफी समय से अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 08, 2026, 06:12 AM IST
Anurag Dobhal Viral Video
Anurag Dobhal Viral Video: देहरादून के पॉपुलर यूट्यूबर और ‘बिग बॉस 17’ फेम अनुराग डोभाल उर्फ UK07 राइडर का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वे इंस्टाग्राम लाइव पर थे और अचानक अपनी कार की रफ्तार बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराती है. फॉलोअर्स लाइव ये सब देख रहे थे. हादसे के बाद लोग हैरान रह गए कि क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या अनुराग ने जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाली. 

इस घटना ने सोशल मीडिया पर हर किसी को हैराम कर दिया है. उनके फैंस की चिंता बढ़ गई है. जानकारी के मुताबिक ये हादसा मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ. अनुराग की कार फॉर्च्यूनर थी और उन्होंने लाइव में कार की रफ्तार बढ़ा दी. देखते ही देखते कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिवाइडर से टकरा गई. फॉलोअर्स ने इस खौफनाक मंजर को लाइव देखा. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं, पुलिस भी जांच में जुटी है. 

UK07 राइडर की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट 

हादसे के तुरंत बाद लोगों ने अनुराग को कार से बाहर निकाला और उन्हें सुभारती अस्पताल मेरठ ले जाया गया. डॉक्टरों की टीम लगातार उनके इलाज में लगी हुई है. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. इंस्पेक्टर परतापुर ने कहा कि नॉर्मल चोटें लगी हैं. वहीं पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये एक सोच-समझकर की गई कोशिश थी या सिर्फ तेज रफ्तार का हादसा था. अनुराग की पर्सनल लाइफ भी इन दिनों काफी परेशान करने वाली रही है. 

4 मिनट 12 सेकंड का वो जबरदस्त गाना... जिसने 16 साल पहले मचा दिया था तहलका, आज भी इसकी बीट सुनते ही थिरकने लगते हैं लोग

मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे UK07 राइडर

बताया जा रहा है कि वे अपने फैमिली लाइफ की परेशानियों के चलते मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे. इंस्टाग्राम लाइव के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे फैंस चिंतित हो गए. उन्होंने कहा, 'मम्मी अगले जन्म आऊं तो प्यार दे देना बस… बहुत जरूरत थी प्यार की. लोग ही नहीं बचे, किसको फोन करूं'. इसके बाद उन्होंने ‘लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव’ कहकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया. कुछ दिन पहले अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग दो घंटे का वीडियो शेयर किया था. 

शेयर किया था 2 घंटा का वीडियो 

इस वीडियो में उन्होंने अपने जीवन की मुश्किलों और पारिवारिक झगड़ों के बारे में बताया था. उन्होंने आर्थिक तंगी, शादी और घर छोड़ने की स्थिति, और लंबे समय से चल रहे मेंटल हेल्थ का जिक्र किया था. वीडियो में वे कई बार इमोशनल हुए और फूट-फूटकर रोते नजर आए. फैंस को उनके जज्बातों को समझने का मौका मिला. इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. लोग अलग-अलग तरह की राय दे रहे हैं कि यह हादसा था या जानबूझकर किया गया कदम. 

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

