कंट्रोवर्सी के बाद 9 मई को लौट रहा है India’s Got Latent Season 2? समय रैना के दोस्त ने दिया बड़ा हिंट, इंटरनेट पर मची खलबली

Samay Raina Show Comeback: कॉमेडियन समय रैना का ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ एक बार फिर चर्चा में है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें समय के दोस्त ने इस शो को लेकर एक बड़ा हिंट दिया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. दावा है कि समय रैना के करीबी दोस्त बलराज घई से गलती से शो के बार में बड़ी अपडेट दे दी.
Trending Photos
Samay Raina Indias Got Latent Season 2: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. फैंस लंबे समय से इस शो की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और अब एक वायरल वीडियो ने लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. दावा किया जा रहा है कि समय रैना के करीबी दोस्त और करीबी बलराज घई ने गलती से शो की रिलीज डेट का इशारा दे दिया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार इसी शो की बातें हो रही हैं. हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
लेकिन फैंस लगातार नए अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं. ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ अपने अलग अंदाज की वजह से काफी पॉपुलर हुआ था. शो में कॉमेडी, मजाक और अनफिल्टर्ड बातचीत लोगों को काफी पसंद आई थी. अब जब दूसरे सीजन की चर्चा शुरू हुई है तो इंटरनेट पर फैंस की उत्सुकता साफ देखने को मिल रही है. वायरल वीडियो के सामने आने के बाद लोग लगातार सोशल मीडिया पर शो की वापसी को लेकर पोस्ट कर रहे हैं. कई लोग मान रहे हैं कि जल्द ही नया सीजन शुरू हो सकता है. हालांकि, अभी तक मेकर्स ने किसी तारीख की पुष्टि नहीं की है.
हाल ही में समय रैना ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ ‘आस्क मी एनीथिंग’ सेशन किया था. इस दौरान लोगों ने उनसे ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ को लेकर कई सवाल पूछे. एक फैन ने जब नए सीजन की रिलीज को लेकर सवाल किया तो समय ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि फिलहाल वे अपने ब्रेक को एंजॉय कर रहे हैं और अभी काम पर लौटने की जल्दी में नहीं हैं. उन्होंने ये भी बताया कि वे पूरा महीना आराम करेंगे और उसके बाद अगले सीजन की तैयारी शुरू करेंगे. उनके इस जवाब के बाद फैंस को लगा कि शो आने में अभी समय लग सकता है.
नोट छापने की मशीन बनी रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’, 7 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर कर डाली ताबड़तोड़ कमाई, IMDb रेटिंग भी मिली 8
समय रैना के बयान के कुछ समय बाद ही बलराज घई की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. इसी वीडियो ने फैंस के बीच नई हलचल पैदा कर दी. वीडियो में कथित तौर पर शो के दूसरे सीजन की संभावित तारीख का हिंट दिया गया है. वायरल क्लिप के मुताबिक, बलराज ने इशारा किया कि शो 9 मई से शुरू हो सकता है. इसके बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद मेकर्स जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं. हालांकि अभी तक इस वायरल वीडियो को लेकर किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है.
‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का पहला सीजन काफी विवादों में भी रहा था. फरवरी 2025 में शो को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. उस दौरान शो में मेहमान बनकर आए रणवीर इलाहाबादिया के एक सवाल पर लोगों ने काफी नाराजगी जताई थी. मामला इतना बढ़ गया था कि समय रैना, रणवीर और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई थी. विवाद के बाद शो के पुराने एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए थे. इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर कई दिनों तक सुर्खियां बटोरी थीं और शो को लेकर काफी बहस भी हुई थी.
विवादों के बावजूद ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ की फैन फॉलोइंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. आज भी बड़ी संख्या में लोग इस शो की वापसी का इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग लगातार नए सीजन को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं. अब अगर वायरल वीडियो में बताई जा रही तारीख सही साबित होती है, तो फैंस को जल्द ही शो का नया सीजन देखने को मिल सकता है. हालांकि असली तस्वीर तभी साफ होगी जब समय रैना या मेकर्स आधिकारिक घोषणा करेंगे. फिलहाल इंटरनेट पर शो को लेकर चर्चाएं लगातार तेज बनी हुई हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.