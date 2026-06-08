/28 साल बाद भी नहीं सुलझी मर्डर मिस्ट्री… बड़ी बेरहमी से हुई थी ‘रामायण’ की इस एक्ट्रेस की हत्या, आज तक नहीं खुला राज

उर्मिला भट्ट की मौत का राज आज तक नहीं खुल पाया है. वो अपने परिवार के साथ जुहू के बंगले में खुशहाल जिंदगी जी रही थी. परिवार में उनके पति, बेटा-बहू और पोता-पोती सब थे. फिर आया वो काला दिन, जब सब खत्म हो गया. 21 फरवरी 1997 को उनका बेटा अपने बच्चों के साथ घूमने गया था और उनके पति किसी काम से बड़ौदा चले गए थे. एक्ट्रेस उर्मिला घर पर अकेली थीं. 22 फरवरी को जब सुबह कामवाली घर पहुंची तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला. उसने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं हुई.