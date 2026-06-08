/28 साल बाद भी नहीं सुलझी मर्डर मिस्ट्री… बड़ी बेरहमी से हुई थी ‘रामायण’ की इस एक्ट्रेस की हत्या, आज तक नहीं खुला राज

रामानंद सागर का मशहूर टीवी सीरियल ‘रामायण’ 80 के दशक में जब दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ, तब उसने हर घर में अपनी एक खास जगह बना ली थी. लोग इसे सिर्फ एक सीरीयल ही नहीं, बल्कि आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ एक एक्सपीरियंस मानते थे. इस शो के सभी कलाकारों को ऑडियंस ने अपने दिल से अपनाया था और कई लोग तो उन्हें उनके किरदारों के रूप में ही देखने लगे थे. आज भी इस सीरियल की पॉपुलैरिटी जरा भी कम नहीं हुई है.
रामानंद सागर की ‘रामायण’ में माता सीता की मां का किरदार निभाने वाली फेमस एक्ट्रेस भट्ट ने अपनी एक्टिंग से लोगों के बीच एक खास जगह बना ली थी. लेकिन आगे चलकर उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया, जिसने पूरी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया.
देहरादून में जन्मी उर्मिला भट्ट बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, जिसके चलते वो गुजराती थिएटर से जुड़ गईं. उनके नाटक ‘जेसल तोरल’ ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की और वो घर-घर में फेमस हो गई. गुजराती फिल्मों में काम के दौरान ही उनकी मुलाकात डायरेक्ट मारकंड भट्ट से हुई, जिनके साथ उन्होंने शादी कर घर बसा लिया. शादी के कुछ समय बाद ही उनके हो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हुई.
मारकंड भट्ट से शादी करने और दो बच्चों की मां बनने के बाद भी उर्मिला ने एक्टिंग नहीं छोड़ी. इसके बाद बॉलीवुड में उनका सफर शुरू हो जाता है और साल 1967 में वो फिल्म ‘हमराज’ को साइन कर हिंदी फिल्मों में डेब्यू कर लेती हैं. धीरे-धीरे उन्होंने कई फिल्मों में छोटे लेकिन यादगार किरदार निभाए और अमिताभ बच्चन के साथ-साथ कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया.
उर्मिला भट्ट ने बॉलीवुड में कई फिल्में की, जिसमें ‘संघर्ष’, ‘दो अनजाने’, ‘अंखियों के झरोखे से’, ‘बदलते रिश्ते’, ‘हीरो’ और ‘राम तेरी गंगा मैली’ जैसी कई फिल्मों का नाम शामिल है. वहीं फिल्मों के बाद, उन्होंने रामानंद सागर की ‘रामायण’ में सीता की मां सुनैना का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. बताया जाता है कि रामानंद सागर ने उन्हें देखकर ही ये रोल दिया था, क्योंकि वो इस किरदार के लिए बिल्कुल फिट बैठती थीं
कई फिल्मों और शोज में काम करने के बाद एक समय ऐसा आया कि उन्हें फिल्मों में काम मिलना ही बंद गया. धीरे-धीरे वो घर-परिवार में ज्यादा समय बिताने लगीं. इसी बीच 1997 में उनके जीवन की सबसे दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसने सबको झकझोर दिया. उर्मिला की मौत एक रहस्य बनकर रह गई, जो आज तक नहीं सुलझी. लोग आज भी उनके साथ हुई घटना को लेकर कई सवाल करते हैं.
उर्मिला भट्ट की मौत का राज आज तक नहीं खुल पाया है. वो अपने परिवार के साथ जुहू के बंगले में खुशहाल जिंदगी जी रही थी. परिवार में उनके पति, बेटा-बहू और पोता-पोती सब थे. फिर आया वो काला दिन, जब सब खत्म हो गया. 21 फरवरी 1997 को उनका बेटा अपने बच्चों के साथ घूमने गया था और उनके पति किसी काम से बड़ौदा चले गए थे. एक्ट्रेस उर्मिला घर पर अकेली थीं. 22 फरवरी को जब सुबह कामवाली घर पहुंची तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला. उसने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं हुई.
कामवाली ने उर्मिला के बेटी रचना को कॉल किया, जिसके बाद बेटी का पति विक्रम पारेख अपनी सास की खबर लेने करीब साढ़े 7 बजे जुहू स्थित बंगले पहुंचा. कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने गेट नहीं खोला. शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हुए. विक्रम ने रचना को कॉल कर पूरी बात बताई. रचना भी घर पहुंचीं.
एक्ट्रेस की बेटी और दामाद जब दरवाजा तोड़कर घर के अंदर पहुंचे, सामने का दिल दहला देने वाला मंजर देखा. फर्श में हर तरफ खून फैला हुआ था. उर्मिला भट्ट की लाश फर्श पर पड़ी थी. रस्सियों से उन्हें बांधा गया है. मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था. गला काटा गया था. उनकी मौत हो चुकी थी. इस खबर को सुनने के बाद हर किसी की रूह कांप गई थी कि आखिर एक रात में ये कैसे हो गया.