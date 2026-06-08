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28 साल बाद भी नहीं सुलझी मर्डर मिस्ट्री… बड़ी बेरहमी से हुई थी ‘रामायण’ की इस एक्ट्रेस की हत्या, आज तक नहीं खुला राज

Serial Ramayana Actress Murder Mystery: रामानंद सागर की ‘रामायण’ ने 80 के दशक में हर किसी के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी थी. इस सीरियल का हर कलाकार आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो की एक एक्ट्रेस की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 08, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:57 PM IST
28 साल बाद भी नहीं सुलझी मर्डर मिस्ट्री… बड़ी बेरहमी से हुई थी ‘रामायण’ की इस एक्ट्रेस की हत्या, आज तक नहीं खुला राज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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