29 साल की हसीना ने क्यों चुनी तन्हाई? सपनों को पूरा करने के लिए चुकाई बड़ी कीमत, कहा- 'कह दो हमारा कोई रिश्ता नहीं'

Farhana Bhatt: सलमान खान के फेमस शो 'बिग बॉस' फेम एक्ट्रेस फरहाना भट्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. अब हसीना रोहित शेट्टी के रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में आने को तैयार हैं. हाल ही में फरहाना भट्ट ने बताया कि उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी कीमत चुकाई है.
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सलमान खान के फेमस रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' की फेमस कंटेस्टेंट रहीं फरहाना भट्ट ने अपने जीवन के सबसे मुश्किल और भावुक फैसले के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि वह अपने सपनों को अहमियत देती हैं. इसी वजह से उन्होंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया और उनसे कहा कि वे उन्हें सार्वजनिक रूप से बेदखल कर दें. फरहाना ने यह कदम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उठाया था. कश्मीर की रहने वाली फरहाना भट्ट को 'बिग बॉस 19' में अपने बेबाक अंदाज और निडर व्यक्तित्व की वजह से खूब फेम मिला है. शो के दौरान उनकी अभद्र भाषा पर काफी ट्रोलिंग भी हुई. शो के बाद फरहाना सिंह और कंपोजर अमाल मलिक के साथ एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आईं. अब वह रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के 15वें सीजन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हैं.
फरहाना भट्ट ने अपनी भावनात्मक उथल-पुथल का जिक्र करते हुए बताया कि खून के रिश्तों यानी अपनों से उम्मीद रखना स्वाभाविक है, लेकिन जब सबसे मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता, तो फैसला लेना और भी कठिन हो जाता है. फरहाना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, 'मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम यह था कि मैंने खुद को अपने करीबी खून के रिश्तों से पूरी तरह अलग कर लिया. मैंने उनको कह दिया कि आप सार्वजनिक रूप से ऐलान कर सकते हैं कि "वह हमारी नहीं है" या उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है.'
फरहाना ने आगे बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. परिवार से दूरी का फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अकेले ही लड़ने की हिम्मत जुटाई. फरहाना ने बताया कि, 'जब आपके आसपास सच में कोई नहीं होता, सिर्फ आप और आपकी मां होती हैं और आप परिवार से रिश्ता तोड़ रहे होते हैं, उस पल आप खुद को पूरी तरह अकेलेपन के हवाले कर देते हैं. मैंने तय किया कि मैं अकेले रहूंगी, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगी. यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम था.'
एक्ट्रेस फरहाना भट्ट के इस बयान से साफ हो गया कि उनके लिए सफलता केवल शोहरत का नाम नहीं है, बल्कि अपने विश्वास और सपनों के लिए खड़े रहने की हिम्मत का नाम है. उन्होंने अपने जीवन में भावनात्मक संघर्ष, सामाजिक दबाव और रिश्तों की जटिलताओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी.
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