'कार में आग लगी थी...मैं अंदर फंसा', 29 साल के फेमस सिंगर ने याद किया खौफनाक मंजर, 7 महीने बाद जानलेवा एक्सीडेंट पर तोड़ी चुप्पी

Pawandeep Rajan Opens Up on His Accident: 'इंडियन आइडल 12' के विनर पवनदीप राजन इस साल की शुरुआत में भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे. उन्होंने उसे एक ऐसा पल बताया, जिसने जिंदगी के लिए उनके नजरिए को बदल दिया. कई फ्रैक्चर के साथ ठीक होने में कई महीनों लग गए, जिसे लेकर सिंगर ने हाल ही में अपना अनुभव शेयर किया. पवनदीप ने बताया कि जिस पल हादसा हुआ, वो सो रहे थे. दुर्घटना के बाद वो कार में हिल तक नहीं पा रहे थे, उनका सिर्फ एक हाथ ही काम कर रहा था. कार में भयानक आग लग गई थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया था. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला. अब वो पहले से बेहतर हैं.

दर्दनाक पल को पवनदीप ने किया याद

पवनदीप राजन कार एक्सीडेंट के बाद पहली बार पब्लिकली नजर आए. उन्होंने सलीम-सुलेमान के पॉडकास्ट में उस दर्दनाक पल को याद किया. आपको मालूम हो कि 5 मई 2025 की सुबह पवनदीप राजन प्रोग्राम के लिए अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए उत्तराखंड से दिल्ली जा रहे थे. इसी दौरान मुरादाबाद के पास कथित तौर पर ड्राइवर को कार चलाते समय झपकी आ गई और कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई. इस दुर्घटना में पवनदीप राजन बुरी तरह से घायल हो गए थे. उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर, राइट हाथ में चोट और सिर में भी चोट लग गई थी. पहले उन्हें लोकल और फिर दिल्ली-एनसीआर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. जहां उनकी सर्जरी हुई थी.

'नहीं खुल रहा था मेरा दरवाजा...'

पवनदीप ने टक्कर के उस खौफनाक मंजर को याद किया और कहा कि 'मुझे एक शो मिला था. मुझे दिन में ही निकलना था, लेकिन हम शाम को निकले, यह सोचकर की सुबह तक आराम से पहुंच जाएंगे. रात के करीब 3 बजे थे और मैं कार में सो रहा था. जब तक मेरी आंख खुली, तब तक हादसा हो चुका था. ड्राइवर को झपकी आ गई और सड़क पर एक ट्रक खड़ा था. इसलिए उसने कार को ट्रक से टकरा दी. मैं बस नहीं बैठा रहा, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा था और सिर्फ एक हाथ काम कर रहा था. मैं लोगों से कह रहा था कि मुझे कार से बाहर निकलने में मदद करें.'

'कार में आग....'

सिंगर ने आगे बताया कि 'इतनी चोटों के बावजूद, तुरंत मदद नहीं मिली. वो कहते हैं शुरू में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था, फिर बाद में पुलिस आई. कार में आग लग गई थी और मैं उस समय उसके अंदर ही था. उनमें से एक ने मुझे बाहर निकाला. मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर अंदर रहा, लेकिन जब मुझे होश आया, तो मैं कार से बाहर था. फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया. मेरे दोनों पैर और हाथ टूट गए थे. मैंने घर फोन करके अपने परिवार को आने के लिए कहा. मैंने बस जल्द इलाज करवाने के बारे में सोचा. अब सब ठीक है.'

'अब थोड़ा-बहुत चलना शुरू किया'

उन्होंने आगे कहा कि एक महीने तक मैं लेफ्ट से राइट भी नहीं हिल पा रहा था. अब मैं थोड़ा-बहुत चल पा रहा हूं, इसलिए मुझे खुशी महसूस होती है. उस समय ने मुझे सक्षम होने का महत्व सिखाया. जब कोई घटना घटती है, तो आपको जल्द से जल्द उससे बाहर निकलना चाहिए खुश रहें और उसे जीवन का एक हिस्सा समझें. मुझे इससे गुजरना पड़ा, यह हुआ. मैंने अब थोड़ा-बहुत चलना शुरू किया है और शायद एक महीने बाद यह ठीक हो जाएगा.

'गिटार बजाना शुरू किया'

वहीं संगीत में वापसी को लेकर पवनदीप ने कहा कि 'इस घटना के बाद मैं बिस्तर पर पड़ा रहा और फिर मैं एक फ्लाइट से मुंबई आया. मेरा पैर उसी हालत में था. मैं यहां 1 महीने तक बिस्तर पर रहा और फिर धीरे-धीरे चलने लगे. मैंने धीरे-धीरे गिटार बजाना शुरू कर दिया है. मेरा हाथ थोड़ा-थोड़ा ठीक हो रहा है, हालांकि अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं.