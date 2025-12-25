'मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई', 'नागिन 7' से पहले प्रियंका चाहर चौधरी ने ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- 'मैं काजल, लेंस लगा लूं.....'

Priyanka Chahar Choudhary In Naagin 7: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. 27 दिसंबर से कलर्स टीवी पर एकता कपूर का फेमस शो 'नागिन 7' शुरू होने वाला है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था. इस शो में प्रियंका चाहर चौधरी बतौर लीड एक्ट्रेस आ रही हैं. बीते कुछ समय से उन्हें बदलते लुक्स के वजह से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि एक्ट्रेस ने 'कॉस्मेटिक सर्जरी' का सहारा लिया है. अब इन सभी अफवाहों पर प्रियंका ने चुप्पी तोड़ी है और इसके पीछे की असली वजह फैंस को बताई है.

सेहत की वजह से बदला प्रियंका चाहर चौधरी का चेहरा

हाल ही में प्रियंका चाहर चौधरी ने ई टाइम्स को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने साफ किया कि उसे चेहरे पर आए बदलाव की वजह कोई सर्जरी नहीं, बल्कि उनकी सेहत थी. प्रियंका ने बताया साल 2024 में वो काफी बीमार हो गई थीं और उन्हें भारी मात्रा में एंटीबायोटिक लेनी पड़ी थीं. इन दवाइयों के हैवी डोज के वजह से उनके शरीर पर असर पड़ा, जिससे उनका वजन काफी कम हो गया और चेहरे पर सूजन आ गई थी. लोगों ने उनकी बीमारी को गलत समझ लिया और बिना सच जाने उसे 'प्लास्टिक सर्जरी' का नाम दे दिया.

'मैं काजल लगा लूं, लेंस पहन लूं...'

मेकअप और लुक्स को लेकर होने वाली चर्चाओं पर तंज कसते हुए प्रियंका ने कहा कि लोग छोटी सी बात को भी पहाड़ बना देते हैं. अगर मैं काजल लगा लूं और लेंस पहन लूं या थोड़ा अलग मेकअप कर लूं तो लोगों को लगता है कि मैंने सर्जरी करा ली है. मेरा चेहरा, मेरा अपना है और इसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है. अगर कोई अपनी मर्जी से कॉस्मेटिक सर्जरी कराता है तो वह उसका निजी फैसला है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. प्रियंका ने लोगों से अपील की कि वे थोड़ा संवेदनशील बनें.

बॉडी शेमिंग करने वालों को प्रियंका ने दिया मुंहतोड़ जवाब

वहीं प्रियंका ने बॉडी शेमिंग करने वाले ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया. प्रियंका ने कहा कि किसी के शरीर की बनावट पर कमेंट करना गलत है. हमें किसी के लुक के बारे में तभी कुछ बोलना चाहिए जब वो चीज 10 सेकेंड के अंदर ठीक की जा सके, जैसे बिखरे हुए बाल या दांतों में फंसा खाना. लेकिन किसी के चेहरे के फीचर्स, लंबाई या शरीर पर कमेंट करना अपमानजनक है. प्रियंका ने कहा कि हर किसी में ऐसी कड़वी बातें सुनने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए बोलने से पहले सोचना जरूर चाहिए.

इस दिन ऑन-एयर हो रहा 'नागिन 7'

इन तमाम विवादों के बीच प्रियंका लंबे समय बाद अपने काम पर लौट आई है और काम पर पूरा फोकस कर रही हैं. फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि एकता कपूर का फेमस शो 'नागिन 7' पर्दे पर वापस लौट आया है और इस बार नागिन बनकर प्रियंका चाहर चौधरी आ रही है. 'नागिन 7' 27 दिसंबर से ऑन-एयर होने वाला है. इस शो का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है.