Advertisement
trendingNow13053450
Hindi Newsटीवीमैंने कोई सर्जरी नहीं कराई, नागिन 7 से पहले प्रियंका चाहर चौधरी ने ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- मैं काजल, लेंस लगा लूं.....

'मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई', 'नागिन 7' से पहले प्रियंका चाहर चौधरी ने ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- 'मैं काजल, लेंस लगा लूं.....'

Priyanka Chahar Chaudhary: 'बिग बॉस 19' में अपना कमाल दिखाने वाली एक्ट्रेस लगभग 3 साल तक प्रियंका चाहर चौधरी टीवी से दूर रहीं. लेकिन अब बड़े ही स्वैग के साथ वो टीवी पर अपनी एंट्री करने जा रही हैं. प्रियंका एकता कपूर के सुपरहिट शो 'नागिन 7' में धमाल मचाने वाली हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 25, 2025, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई', 'नागिन 7' से पहले प्रियंका चाहर चौधरी ने ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- 'मैं काजल, लेंस लगा लूं.....'

Priyanka Chahar Choudhary In Naagin 7: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. 27 दिसंबर से कलर्स टीवी पर एकता कपूर का फेमस शो 'नागिन 7' शुरू होने वाला है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था. इस शो में प्रियंका चाहर चौधरी बतौर लीड एक्ट्रेस आ रही हैं. बीते कुछ समय से उन्हें बदलते लुक्स के वजह से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि एक्ट्रेस ने 'कॉस्मेटिक सर्जरी' का सहारा लिया है. अब इन सभी अफवाहों पर प्रियंका ने चुप्पी तोड़ी है और इसके पीछे की असली वजह फैंस को बताई है. 

सेहत की वजह से बदला प्रियंका चाहर चौधरी का चेहरा
हाल ही में प्रियंका चाहर चौधरी ने ई टाइम्स को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने साफ किया कि उसे चेहरे पर आए बदलाव की वजह कोई सर्जरी नहीं, बल्कि उनकी सेहत थी. प्रियंका ने बताया साल 2024 में वो काफी बीमार हो गई थीं और उन्हें भारी मात्रा में एंटीबायोटिक लेनी पड़ी थीं. इन दवाइयों के हैवी डोज के वजह से उनके शरीर पर असर पड़ा, जिससे उनका वजन काफी कम हो गया और चेहरे पर सूजन आ गई थी. लोगों ने उनकी बीमारी को गलत समझ लिया और बिना सच जाने उसे 'प्लास्टिक सर्जरी' का नाम दे दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैं काजल लगा लूं, लेंस पहन लूं...'
मेकअप और लुक्स को लेकर होने वाली चर्चाओं पर तंज कसते हुए प्रियंका ने कहा कि लोग छोटी सी बात को भी पहाड़ बना देते हैं. अगर मैं काजल लगा लूं और लेंस पहन लूं या थोड़ा अलग मेकअप कर लूं तो लोगों को लगता है कि मैंने सर्जरी करा ली है. मेरा चेहरा, मेरा अपना है और इसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है. अगर कोई अपनी मर्जी से कॉस्मेटिक सर्जरी कराता है तो वह उसका निजी फैसला है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. प्रियंका ने लोगों से अपील की कि वे थोड़ा संवेदनशील बनें. 

Add Zee News as a Preferred Source

बॉडी शेमिंग करने वालों को प्रियंका ने दिया मुंहतोड़ जवाब
वहीं प्रियंका ने बॉडी शेमिंग करने वाले ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया. प्रियंका ने कहा कि किसी के शरीर की बनावट पर कमेंट करना गलत है. हमें किसी के लुक के बारे में तभी कुछ बोलना चाहिए जब वो चीज 10 सेकेंड के अंदर ठीक की जा सके, जैसे बिखरे हुए बाल या दांतों में फंसा खाना. लेकिन किसी के चेहरे के फीचर्स, लंबाई या शरीर पर कमेंट करना अपमानजनक है. प्रियंका ने कहा कि हर किसी में ऐसी कड़वी बातें सुनने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए बोलने से पहले सोचना जरूर चाहिए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन ऑन-एयर हो रहा 'नागिन 7'
इन तमाम विवादों के बीच प्रियंका लंबे समय बाद अपने काम पर लौट आई है और काम पर पूरा फोकस कर रही हैं. फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि एकता कपूर का फेमस शो 'नागिन 7' पर्दे पर वापस लौट आया है और इस बार नागिन बनकर प्रियंका चाहर चौधरी आ रही है. 'नागिन 7' 27 दिसंबर से ऑन-एयर होने वाला है. इस शो का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Priyanka Chahar ChoudharyNaagin 7

Trending news

विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू