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Hindi Newsटीवी29 साल की इस इन्फ्लुएंसर ने सरेआम किया ढोंग, पब्लिसिटी के लिए पति से अलग होने का रचा नाटक? पोल खुली तो देने लगीं सफाई

29 साल की इस इन्फ्लुएंसर ने सरेआम किया ढोंग, पब्लिसिटी के लिए पति से अलग होने का रचा नाटक? पोल खुली तो देने लगीं सफाई

इन दिनों हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर ही नजर आते हैं, जहां कुछ लोग अपने टैलेंट का शोकेस कर रहे होते हैं, तो वहीं बहुत से लोग इसे पब्लिसिटी और व्यूअर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसी बीच एक ऐसी ही कंटेंट क्रिएटर का पर्दाफाश हो गया, जिसने पब्लिसिटी के लिए अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 20, 2026, 02:29 PM IST
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29 साल की इस इन्फ्लुएंसर ने सरेआम किया ढोंग, पब्लिसिटी के लिए पति से अलग होने का रचा नाटक? पोल खुली तो देने लगीं सफाई

सोशल मीडिया की दुनिया में एक बार फिर एक इन्फ्लुएंसर को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें पर्सनल लाइफ और पब्लिसिटी स्टंट को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावों के अनुसार, एक 29 साल की कंटेंट क्रिएटर ने कथित तौर पर अपने मैरिड लाइफ से जुड़ी एक सिचुएशन को जानबूझकर ड्रामा के रूप में पेश किया, जिससे उसे व्यूज और पब्लिसिटी मिल सके. लेकिन अब इस पूरे मामले ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है और यूजर्स लगातार रिएक्शन दे रहे हैं.

आज हम जिस इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ‘वड़ा पाव गर्ल’ उर्फ चंद्रिका गेरा दीक्षित हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति के साथ कथित अलग होने या लड़ाई को पब्लिक रूप से इस तरह प्रेजेंट किया, जैसे सच में परिवार में कोई विवाद चल रहा हो. जबकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और ऑनलाइन रिपोर्ट्स इसे एक ‘फेक ड्रामा’ और ‘पब्लिसिटी स्टंट’ बता रहे हैं. 

विवादों के बीद भी दिखे साथ
दरअसल, परिवार और शादी में चल रहे विवाद के बीच ‘वड़ा पाव गर्ल’ को पति युगम गेरा के साथ घूमते और हंसते-खेलते हुए देखा गया है. उन्हें अपने पति के साथ ऐसे देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि पिछले कुछ समय से वो सोशल मीडिया पर ये दिखा रही थीं कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उनसे अलग हो गई हैं. 

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क्या झूठे थे सभी आरोप?
पति युगम गेरा से अलग होने के बाद चंद्रिका को किसी मिस्ट्री मैन सैफी के साथ देखा जा रहा था. दोनों ही रोमांटिक वीडियो को पोस्ट कर के लगातार अपने रिश्ते का सबूत दे रहे थे. वहीं हाल ही में वो एक पाडकास्ट का हिस्सा बनी थीं, जहां उन्होंने अपने पति पर चीटिंग के आरोप लगाए थे. लेकिन पति के खिलाफ इतना कुछ बोलने के बाद उन्हें युगम के साथ देखकर सभी हैरान हैं. 

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क्या सच में ये पब्लिसिटी स्टंट था?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल पोस्ट्स और वीडियो क्लिप्स के बाद यह मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया. कई यूजर्स ने इसे कंटेंट क्रिएशन की सीमाओं को पार करने वाला कदम बताया, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल एक गलतफहमी या एडिटेड क्लिप्स के कारण फैला विवाद हो सकता है. इंटरनेट पर वायरल हो रही इस क्लिप में चंद्रिका, सैफी के साथ रोमांटिक वीडियो बना रही हैं, जिसे कोई और नहीं बल्कि उनके पति युगम ही शूट कर रहे हैं. तीनों को साथ में देखने के बाद लोग गुस्साए हुए हैं और कह रहे हैं कि सिंपैथी पाने के लिए दोनों ने ये सब नाटक किया है. 

वीडियो शेयर कर पति-पत्नी दे रहे सफाई
इंटरनेट पर ट्रोल होने के बाद चंद्रिका ने अपने पति युगम के साथ एक वीडियो शेयर कर सफाई दी है, जिसमें दोनों हसंते हुए तालियां बजाते हैं और युगम कहते हैं- मजा आ गया कसम से… उनकी इस बात पर चंद्रिका पूछती हैं किससे.? इस बात का जवाब देते हुए उनके पति कहते हैं- रायता जो फैल गया. जिस पर चंद्रिका कहती हैं कि अच्छी बात हैं न जो फैल गया तो… इस पर युगम कहते हैं- लेकिन ये रायता समेटेगा कौन? फिर दोनों साथ मिलकर बोलते हैं कि - हम ही समेटेंगे. 

पहले ही हो चुका था पैचअप
इस वीडियो के बाद वो एक और क्लिप शेयर कर सफाई देती है कि हमारी लड़ाई 8 मार्च को ही खत्म हो गई थी. लेकिन हमने सोशल मीडिया पर नहीं बताया था. क्योंकि लड़ाई का वीडियो पोस्ट कर के गलती हो गई थी, इसलिए पैचअप का वीडियो नहीं डाला. हालांकि, इस वीडियो के बाद भी दोनों की ट्रोलिंग नहीं रुकी और यूजर्स ने उन्हें काफी बुरा-भला कहा. 

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