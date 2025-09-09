तान्या मित्तल को खूब मारते थे बिजनेसमैन पिता, मां हमेशा करती थी बचाव, मरने तक का सोच रही थीं 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट
Hindi News

तान्या मित्तल को खूब मारते थे बिजनेसमैन पिता, मां हमेशा करती थी बचाव, मरने तक का सोच रही थीं 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट

Taniya Mittal का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो घरवालों को बता रही हैं कि उन्हें उनके पिता ने खूब मारा और मां ने हमेशा तान्या का ही साथ दिया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:00 PM IST
तान्या मित्तल
तान्या मित्तल

Bigg Boss 19 Taniya Mittal: 'बिग बॉस' में अमीर बिजनेस मैन की अमीर बेटी तान्या मित्तल काफी छाई हुई हैं.तान्या और कुनिका के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं जिसका खुलासा हाल ही में आए एक वीडियो से हुआ. इस वीडियो में तान्या की परवरिश पर कुनिका सवाल उठा रही हैं. जिसके बाद तान्या अंदर से टूट गईं और घरवालों के साथ अपने बचपन को लेकर खुलासा किया. 

मारते थे पिता

तान्या टास्क के बाद बाहर आती हैं और उनकी हालत देखकर घरवाले परेशान हो जाते हैं. तान्या फफक-फफक कर रो रही होती हैं. तभी उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके पास नेहल, गौरव खन्ना और नीलिमा आती हैं. इस दौरान तान्या गौरव और बाकी घरवालों के सामने अपने बचपन को लेकर ऐसा खुलासा करती हैं कि सब शॉक्ड रह जाते हैं. तान्या कहती हैं-  मेरे पिता मुझे मारते थे और मेरी मां मुझे बचाती थीं और मेरा सपोर्ट करती थीं. बहुत मुश्किल से बिजनेस शुरू किया मैंने, परमीशन मिला साड़ी पहनने की, बाहर निकलने की. मैं जब 19 साल की थी तो मेरी शादी हो जाती. मैं मरना चाहती थी.'

सारी सीमाएं पार कर गईं कुनिका, तान्या को नीचा दिखाने के लिए परवरिश पर उठाए सवाल, सिसक-सिसक कर रोईं कंटेस्टेंट

परिवार के सपोर्ट के बीच दिया ये बयान

तान्या की ये बातें सुनकर घरवाले हैरान है.खास बात है कि तान्या का ये बयान उस वक्त आया जब उनके परिवार ने तान्या के सपोर्ट में बयान शेयर किया है. परिवार वालों का कहना है मेरी गुजारिश है कि तान्या के खिलाफ निगेटिविटी ना फैलाएं. बयान में कहा- 'हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अपनी फीलिंग्स को कैसे जाहिर करें कि तान्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई. बतौर पेरेंट्स हम लोगों के लिए अपनी बेटी को लोगों का दिल जीतते हुए देखना प्राउड फीलिंग है. लेकिन, कुछ लोग उसके खिलाफ निगेटिव चीजें फैला रहे हैं. ये वो लोग हैं जो नहीं जानते कि तान्या सही में कैसी है.' आपको बता दें, तान्या को एक टास्क के दौरान कुनिका ने खूब खरी खोटी सुनाई जिसके बाद उनके खिलाफ घरवाले हो गए.तान्या के परिवार की बात करें तो उनके पिता रवि मित्तल बड़े बिजनेसमैन है और रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हैं. 

 

 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Bigg Boss 19Taniya MittalGaurav Khanna

;