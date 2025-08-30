Bigg Boss 19 की वो कंटेस्टेंट, जिसने 4 दिन में दिया 4 साल का एंटरटेनमेंट, झाड़ू लगाते हुए बोलीं- ‘मेरे हाथ कोमल हैं, मेडिकल रूम...’

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में तान्या मित्तल सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं. शुरू में ‘बॉस-मैम’ कहने की जिद पर उन्हें ट्रोल किया गया, लेकिन अब उनका मजाकिया और ड्रामेबाज अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. लॉन में झाड़ू लगाते हुए किया गया उनका ओवर-द-टॉप रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
Bigg Boss 19 Tanya Mittal: ‘बिग बॉस 19’ इन दिनों दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहा है. इस सीजन में कुछ 16 कंटेस्टेंट्स ने घर में कदम रखा. इस सीजन में हर कंटेस्टेंट अपनी अलग पहचान बनाने में जुटा है. लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं 29 साल की इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या मित्तल. शो की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि घरवाले उन्हें ‘बॉस’ या ‘मैम’ कहकर बुलाएं. इस वजह से उन्हें नेटिजन्स ने इरिटेटिंग बताया. लेकिन अब उनका अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.
शो बढ़ने के साथ ही तान्या अपनी मजाकिया हरकतों और मस्तीभरे अंदाज से दर्शकों का अच्छा एंटरटेनमेंट कर रही हैं और धीरे-धीरे उनकी फेवरेट बनती जा रही हैं. हाल ही में शो का एक प्रोमो वायरल हुआ, जिसमें तान्या लॉन में झाड़ू लगाती दिखाई दीं. झाड़ू लगाते वक्त उन्होंने शिकायत की, जिस पर बाकी कंटेस्टेंट और प्रोमों देखने वाले लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. उनका ये ड्रामा देखकर बसीर अली, जीशान कादरी, आवेज दरबार और बाकी घरवाले हंसते-हंसते लोटपोट हो गए.
तान्या मित्तल का नया ड्रामा
वीडियो देखते ही फैंस को भी तान्या का ओवर-द-टॉप रिएक्शन बेहद मजेदार लगा. इस मजाकिया अंदाज ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है और सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड कर गया. वीडियो में कॉमेडियन प्रणीत मोरे तान्या को झाड़ू लगाते हुए देखकर मजाक में कहते हैं, ‘क्या हुआ जिंदा लाश?’. इस पर तान्या ड्रामैटिक तरीके से बोलीं, ‘मेरे हाथ कट रहे हैं’. उन्होंने अपनी उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए मेडिकल रूम जाने की डिमांड कर दी. प्रणीत ने उन्हें ग्लव्स पहनने की सलाह दी.
4 दिन में दिया 4 साल का एंटरटेनमेंट
इस पर तान्या ने फनी अंदाज में जवाब दिया कि वो उनके आउटफिट से मैच नहीं करेंगे. उनकी ये ड्रामैटिक बातें सुनकर सभी हंसी से लोटपोट हो गए. तान्या ने आगे कहा, ‘मेरे कोमल हाथ अब और झाड़ू नहीं कर सकते. आज के लिए मैंने बहुत काम कर लिया’. उनकी इस एक्टिंग को देखकर बसीर, जीशान, आवेज, नगमा मिराजकर और बाकी घरवाले जोर-जोर से हंसने लगे. सोशल मीडिया पर भी यूजर्स उनके इस अंदाज पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने लिखा तान्या ने 4 दिन में 4 साल का एंटरटेनमेंट दे दिया है.
इस सीजन की लाइमलाइट बनीं तान्या
वहीं, कई फैंस ने कहा कि तान्या इस सीजन की लाइमलाइट बन चुकी हैं. सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि एक्स ‘बिग बॉस’ विनर गौहर खान ने भी तान्या मित्तल की तारीफ की. उन्होंने कहा कि शो में तान्या को इग्नोर करना आसान नहीं है. वहीं तान्या का पुराना बयान भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके घर में सब लोग उन्हें ‘बॉस’ या ‘मैम’ कहकर ही बुलाते हैं. उन्हें नाम से बुलाना पसंद नहीं है. यही अलग एटीट्यूड और ड्रामेबाजी उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है.
कौन हैं तान्या मित्तल?
बता दें, तान्या मित्तल ग्वालियर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं. वे एक इंफ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर और पॉडकास्टर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वो मोटिवेशनल और लाइफस्टाइल कंटेंट शेयर करती हैं. उनके करियर का टर्निंग प्वॉइंट तब आया, जब महाकुंभ के दौरान भगदड़ में उनका दर्दनाक एक्सपीरियंस वाला वीडियो वायरल हुआ. इसके बाद लोग उन्हें पहचानने लगे. अब ‘बिग बॉस 19’ में उनका मनोरंजक अंदाज उन्हें और भी ज्यादा फेमस बना रहा है.
