Bigg Boss 19 की वो कंटेस्टेंट, जिसने 4 दिन में दिया 4 साल का एंटरटेनमेंट, झाड़ू लगाते हुए बोलीं- ‘मेरे हाथ कोमल हैं, मेडिकल रूम...’
Advertisement
trendingNow12902073
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19 की वो कंटेस्टेंट, जिसने 4 दिन में दिया 4 साल का एंटरटेनमेंट, झाड़ू लगाते हुए बोलीं- ‘मेरे हाथ कोमल हैं, मेडिकल रूम...’

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में तान्या मित्तल सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं. शुरू में ‘बॉस-मैम’ कहने की जिद पर उन्हें ट्रोल किया गया, लेकिन अब उनका मजाकिया और ड्रामेबाज अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. लॉन में झाड़ू लगाते हुए किया गया उनका ओवर-द-टॉप रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bigg Boss 19 की वो कंटेस्टेंट, जिसने 4 दिन में दिया 4 साल का एंटरटेनमेंट
Bigg Boss 19 की वो कंटेस्टेंट, जिसने 4 दिन में दिया 4 साल का एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: ‘बिग बॉस 19’ इन दिनों दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहा है. इस सीजन में कुछ 16 कंटेस्टेंट्स ने घर में कदम रखा. इस सीजन में हर कंटेस्टेंट अपनी अलग पहचान बनाने में जुटा है. लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं 29 साल की इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या मित्तल. शो की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि घरवाले उन्हें ‘बॉस’ या ‘मैम’ कहकर बुलाएं. इस वजह से उन्हें नेटिजन्स ने इरिटेटिंग बताया. लेकिन अब उनका अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है. 

शो बढ़ने के साथ ही तान्या अपनी मजाकिया हरकतों और मस्तीभरे अंदाज से दर्शकों का अच्छा एंटरटेनमेंट कर रही हैं और धीरे-धीरे उनकी फेवरेट बनती जा रही हैं. हाल ही में शो का एक प्रोमो वायरल हुआ, जिसमें तान्या लॉन में झाड़ू लगाती दिखाई दीं. झाड़ू लगाते वक्त उन्होंने शिकायत की, जिस पर बाकी कंटेस्टेंट और प्रोमों देखने वाले लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. उनका ये ड्रामा देखकर बसीर अली, जीशान कादरी, आवेज दरबार और बाकी घरवाले हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

Add Zee News as a Preferred Source

तान्या मित्तल का नया ड्रामा 

वीडियो देखते ही फैंस को भी तान्या का ओवर-द-टॉप रिएक्शन बेहद मजेदार लगा. इस मजाकिया अंदाज ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है और सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड कर गया. वीडियो में कॉमेडियन प्रणीत मोरे तान्या को झाड़ू लगाते हुए देखकर मजाक में कहते हैं, ‘क्या हुआ जिंदा लाश?’. इस पर तान्या ड्रामैटिक तरीके से बोलीं, ‘मेरे हाथ कट रहे हैं’. उन्होंने अपनी उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए मेडिकल रूम जाने की डिमांड कर दी. प्रणीत ने उन्हें ग्लव्स पहनने की सलाह दी. 

48 की उम्र में एक्टर ने 12 साल छोटी एक्ट्रेस संग की सगाई, सालों से एक-दूसरे को कर रहे थे डेट, फैंस दे रहे बधाई

4 दिन में दिया 4 साल का एंटरटेनमेंट

इस पर तान्या ने फनी अंदाज में जवाब दिया कि वो उनके आउटफिट से मैच नहीं करेंगे. उनकी ये ड्रामैटिक बातें सुनकर सभी हंसी से लोटपोट हो गए. तान्या ने आगे कहा, ‘मेरे कोमल हाथ अब और झाड़ू नहीं कर सकते. आज के लिए मैंने बहुत काम कर लिया’. उनकी इस एक्टिंग को देखकर बसीर, जीशान, आवेज, नगमा मिराजकर और बाकी घरवाले जोर-जोर से हंसने लगे. सोशल मीडिया पर भी यूजर्स उनके इस अंदाज पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने लिखा तान्या ने 4 दिन में 4 साल का एंटरटेनमेंट दे दिया है. 

इस सीजन की लाइमलाइट बनीं तान्या 

वहीं, कई फैंस ने कहा कि तान्या इस सीजन की लाइमलाइट बन चुकी हैं. सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि एक्स ‘बिग बॉस’ विनर गौहर खान ने भी तान्या मित्तल की तारीफ की. उन्होंने कहा कि शो में तान्या को इग्नोर करना आसान नहीं है. वहीं तान्या का पुराना बयान भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके घर में सब लोग उन्हें ‘बॉस’ या ‘मैम’ कहकर ही बुलाते हैं. उन्हें नाम से बुलाना पसंद नहीं है. यही अलग एटीट्यूड और ड्रामेबाजी उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है.

कौन हैं तान्या मित्तल?

बता दें, तान्या मित्तल ग्वालियर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं. वे एक इंफ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर और पॉडकास्टर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वो मोटिवेशनल और लाइफस्टाइल कंटेंट शेयर करती हैं. उनके करियर का टर्निंग प्वॉइंट तब आया, जब महाकुंभ के दौरान भगदड़ में उनका दर्दनाक एक्सपीरियंस वाला वीडियो वायरल हुआ. इसके बाद लोग उन्हें पहचानने लगे. अब ‘बिग बॉस 19’ में उनका मनोरंजक अंदाज उन्हें और भी ज्यादा फेमस बना रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Tanya Mittal

Trending news

बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
;