चंद्रिका दीक्षित बनीं चंद्रिका बानो? हो गया ‘मिस्ट्री मैन’ के नाम का खुलासा, सामने आया रिश्ते सच, पति सरेआम बोला- ‘मुझे माफ कर...’

Chandrika Dixit Reveals Mystery Man Name: कई दिनों से चल रही खबरों और अटकलों के बीच आखिरकार दिल्ली की ‘वड़ा पाव गर्ल’ चंद्रिका दीक्षित ने अपने ‘मिस्ट्री मैन’ की पहचान सबके सामने उजागर कर दी. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जो लोगों को खूब ध्यान खींच रहा है. वीडियो में चंद्रिका हिजाब पहने और ‘अस्सलाम वालैकुम’ कहती नजर आती हैं, जबकि उनके बगल में खड़े ‘मिस्ट्री मैन’ माथे पर तिलक लगाए ‘जय श्री राम’ कहते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में लड़का बोलता है कि जिसे लोग चंद्रिका बानो समझ रहे थे, वो असल में चंद्रिका दीक्षित ही हैं. इसके बाद चंद्रिका बताती हैं कि उनके साथ खड़े शख्स का नाम ‘सैफी’ है. दोनों ने एक-दूसरे के धर्म के मुताबिक एक-दूसरे को और अपने फैंस को ग्रीटिंग भी की. लड़के ने ‘अस्सलाम वालैकुम’ कहा और चंद्रिका ने ‘जय श्री राम’ का जवाब दिया. इसके बाद दोनों ने इंसानियत को लेकर एक बड़ा मैसेज भी दिया. उन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म की बातों से ऊपर उठकर इंसानियत को समझना चाहिए.

चंद्रिका ने बताया ‘मिस्ट्री मैन’ संग रिश्ते का सच

वीडियो में चंद्रिका एक बड़ा खुलासा करते हुए कहती हैं, ‘आप लोगों ने इस रिश्ते को ही गलत नाम दे दिया है’, जिससे पता चलता है कि उनके रिश्ते को लेकर काफी गलतफहमियां थीं. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'नाम का खुलासा हुआ मेरा @kon_mysteryman', जिसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. हालांकि, इस वीडियो पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ ने दोनों को बधाई दी, तो कुछ ने सवाल किए कि ये रिश्ता आगे कितना टिकेगा.

माफी मांगते हुए इमोशनल हुए युगम गेरा

इस बीच चंद्रिका के पति युगम गेरा भी अपना हाल सोशल मीडिया पर बयां कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने ‘द मानस शो’ पॉडकास्ट में माफी मांगी और बताया कि उन्होंने गलतियां की हैं. युगम ने कहा कि फिलहाल वे अलग रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें चंद्रिका के सामने जाना थोड़ा मुश्किल लगता है. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें डर था कि चंद्रिका उनकी गलती और शोहरत के बाद उनसे दूर हो सकती हैं. पॉडकास्ट में इमोशनल होते हुए युगम ने कहा, ‘अगर चंद्रिका ये देख रही हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दे यार’.

चंद्रिका की पर्सनल लाइफ पर टिकी सबकी नजरें

उन्होंने साफ किया कि वे अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं. अब जब मिस्ट्री मैन का सच सामने आ चुका है, तो सबकी नजरें चंद्रिका की पर्सनल लाइफ पर टिक गई हैं. आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके रिश्तों में और क्या बदलाव आते हैं? बता दें, चंद्रिका दीक्षित को लोग दिल्ली की ‘वड़ा पाव गर्ल’ के नाम से जानते हैं. इसके बाद वे ‘बिग बॉस ओटीटी’ में नजर आईं, जहां उनको अच्छी खासी पहचान मिली और अब वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशस मीडिाय पर छाई हुई हैं.