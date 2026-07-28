India's Got Latent Season 2: समय रैना से हुई बड़ी चूक? मुनव्वर फारूकी और राघव जुयाल वाला एपिसोड रिलीज से पहले हुआ लीक

मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनके शो के चौथे एपिसोड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. दरअसल, इस वायरल क्लिप में राघव जुयाल और मुनव्वर फारूकी जैसे सितारे कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. शो में हंसी-मजाक का दौर चालू है, जिसको देखने के बाद फैंस के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या शो का ये वाला एपिसोड किसी ने लीक कर दिया, क्या समय रैना से बड़ी चूक हुई?
दरअसल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. हाल ही में समय रैना ने अपने फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का एक स्पेशल बोनस एपिसोड सोमवार को रिलीज कर दिया है. इस एपिसोड की खबर मिलते ही फैंस के बीच काफी खुशी देखने को मिल रही है. हर कोई इस नए एपिसोड को देखने के लिए बहुत उतावला नजर आ रहा है. समय अक्सर अपने अलग अंदाज से लोगों को हंसाते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की. इस बोनस एपिसोड में इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आए हैं.
Raghav Juyal : Meri film aa rhi hai 'Bhai Tera Star Hai'
Samay Raina : Kitni baar khud hi btana pdega !! Ye kaisa star hai?
Raghav Juyal : Koi baat nhi, Alia Bhatt ne bhi khud hi btaya tha !!
Samay Raina : Uski bhi nahi chali ab teri baari
No one can beat Samay… pic.twitter.com/D9pK9Y4VNU
— Gillfied⁷ (@Gill_Iss) July 27, 2026
इस बार जज की कुर्सी पर राघव जुयाल, मुनव्वर फारूकी, नीहारिका एनएम और रोहन जोशी जैसे जाने-माने स्टार्स नजर आएंगे. इन सभी दिग्गजों ने मिलकर शो में खूब धमाल मचाया है. शो के दौरान मेकर्स और जजों के बीच काफी मजेदार बातचीत हुई, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. सोशल मीडिया पर भी इस एपिसोड की छोटी-छोटी क्लिप्स अब काफी तेजी से वायरल होने लगी हैं. शो के दौरान राघव अपनी आने वाली फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ का प्रमोशन कर रहे थे. उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘मेरी फिल्म आ रही है ‘भाई तेरा स्टार है’’.
राघव की इस बात पर समय रैना ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘कितनी बार खुद ही बताना पड़ेगा कि तुम स्टार हो. इसके जवाब में राघव नेप कहा कि आलिया भट्ट ने भी तो खुद ही बताया था’. फिर समय ने मजाक बनाते हुए कह दिया कि उनकी फिल्म भी कहां चली थी. ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग जोर-जोर से हंस पड़े. एक दूसरे वायरल वीडियो में राघव एक कंटेस्टेंट से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने उस लड़के से पूछा कि क्या उसे लिखने का बहुत शौक है? इस सवाल के जवाब में कंटेस्टेंट ने हां कहा, तब राघव ने पूछा, ‘क्या वे फिल्मों के लिए भी लिखेगा?’.
जैसे ही कंटेस्टेंट ने ‘हां’ में जवाब दिया, राघव ने तुरंत अपने पुराने और मजाकिया अंदाज में कहा, ‘तो लिखो’. राघव की ये बात सुनते ही सेट पर मौजूद सभी लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. अगर आप भी इस स्पेशल बोनस एपिसोड को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको एक जरूरी बात जान लेनी चाहिए. ये एपिसोड बाकी नॉर्मल एपिसोड्स की तरह नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर फ्री में नहीं मिलेगा. इसे देखने के लिए आपके पास समय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की पेड मेंबरशिप होनी जरूरी है. जिन लोगों के पास नॉर्मल यूट्यूब अकाउंट या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, वे इसे नहीं देख पाएंगे.
अब बात करते हैं राघव जुयाल की आने वाली फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ की, जिसको लेकर राघव काफी समय से बिजी चल रहे हैं और लगातार अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ से मशहूर कंटेंट क्रिएटर नीहारिका एनएम अपना ऑफिशियल हिंदी बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. विवेक बी अग्रवाल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में राघव अजय सिंह नाम के एक लड़के का रोल निभा रहे हैं. इसमें अजय लंदन में रहता है और खुद को बड़ा स्टार मानता है. ये मजेदार फिल्म इसी महीने 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.