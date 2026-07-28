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India's Got Latent Season 2: समय रैना से हुई बड़ी चूक? मुनव्वर फारूकी और राघव जुयाल वाला एपिसोड रिलीज से पहले हुआ लीक

India's Got Latent 2 Episode 4 Leak: समय रैना ने अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का एक सरप्राइज बोनस एपिसोड रिलीज किया है, जिसमें राघव जुयाल और मुनव्वर फारूकी जैसे सितारे कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. शो में हंसी-मजाक का दौर चालू है, लेकिन इसे देखने के लिए एक खास शर्त रखी गई है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो शो का ही एक सबसे बड़ा क्लिप है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 28, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:36 AM IST
India's Got Latent Season 2: समय रैना से हुई बड़ी चूक? मुनव्वर फारूकी और राघव जुयाल वाला एपिसोड रिलीज से पहले हुआ लीक
Image Credit: India&#039;s Got Latent 2 Episode 4 Leak

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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