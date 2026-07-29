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‘द ट्रेटर्स 2‘ में करण जौहर के साथ होगी नए को-होस्ट की एंट्री! ‘स्पेशल पावर्स‘ से आएगा बड़ा ट्विस्ट; बिगड़ेगा कंटेस्टेंट्स का खेल

The Traitors Season 2: रियालिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2‘ में करण जौहर के साथ एक नए को-होस्ट की एंट्री हो सकती है. ये नया चेहरा खेल में कुछ ‘स्पेशल पावर्स‘ के साथ आएगा, जो खिलाड़ियों की रणनीति और पूरे गेम का रुख बदल सकता है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 29, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:06 AM IST
‘द ट्रेटर्स 2‘ में करण जौहर के साथ होगी नए को-होस्ट की एंट्री! ‘स्पेशल पावर्स‘ से आएगा बड़ा ट्विस्ट; बिगड़ेगा कंटेस्टेंट्स का खेल
Image Credit: The Traitors Season 2

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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