/‘द ट्रेटर्स 2‘ में करण जौहर के साथ होगी नए को-होस्ट की एंट्री! ‘स्पेशल पावर्स‘ से आएगा बड़ा ट्विस्ट; बिगड़ेगा कंटेस्टेंट्स का खेल

करण जौहर के रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स‘ का पहला सीजन लोगों को खूब पसंद आया था. अब इसके दूसरे सीजन को लेकर भी खूब बातें हो रही है. इस बार शो में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सबसे बड़ा ट्विस्ट ये माना जा रहा है कि करण जौहर इस बार अकेले शो को संभालते नजर नहीं आएंगे. उनके साथ एक नया को-होस्ट भी नजर आ सकता है. इस खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ा दी है.
खबरों की मानें तो ये नया को-होस्ट करण के साथ सिर्फ मंच पर खड़े रहने के लिए नहीं आएगा. मेकर्स उसे कुछ खास पावर्स देने का प्लान बना रहे हैं. इन पावर्स का सीधा असर खेल और खिलाड़ियों पर पड़ेगा. शो का मूल ढांचा सच और झूठ के इर्द-गिर्द घूमता है. ऐसे में अगर को-होस्ट को फैसले लेने का अधिकार मिलता है, तो ये मुकाबला खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल और ज्यादा उलझन भरा हो जाएगा.
खबरों की मानें तो इस नए को-होस्ट को गेम के बीच में फैसले लेने के कुछ खास राइट्स दिए जा सकते हैं. जैसे वो किसी खिलाड़ी को गुप्त जानकारी दे सकता है या फिर किसी टॉस्क का नतीजा पलट सकता है. इसके अलावा वो किसी कंटेस्टेंट को एविक्शन से बचा भी सकता है. हालांकि, अभी तक मेकर्स ने इन पावर्स को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस नए ट्विस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा है.
पहला सीजन हिट होने की बड़ी वजह करण जौहर का अंदाज और उनका ड्रामेटिक तरीका था. जिस तरह से वो खिलाड़ियों से सवाल पूछते थे, उससे शो का माहौल काफी मनोरंजक बन जाता था. अब अगर उनके साथ एक और मजबूत चेहरा जुड़ता है, तो शो में दो अलग-अलग तरह का तालमेल दिखेगा. इससे एपिसोड्स पहले से ज्यादा मजेदार हो जाएंगे और खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव भी दोगुना बढ़ जाएगा.
ऐसा माना जा रहा है इस नए बदलाव से खिलाड़ियों की रणनीति पर गहरा असर पड़ेगा. पहले सीजन में कंटेस्टेंट्स सिर्फ एक-दूसरे के बर्ताव और हरकतों को देखकर अपना गेम प्लान बनाते थे. लेकिन अब उन्हें को-होस्ट के फैसलों पर भी ध्यान देना होगा. को-होस्ट की एक छोटी सी हरकत या जानकारी पूरे खेल का पासा पलट सकती है. इससे खेल का दिमागी पहलू और भी ज्यादा मजबूत और रोमांचक हो जाएगा.
रियालिटी शोज में लोगों का ध्यान बनाए रखने के लिए नए ट्विस्ट लाना बहुत जरूरी होता है. मेकर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि हर सीजन में कुछ ऐसा लाया जाए जो पुराना न लगे. ऐसे में करण के ‘द ट्रेटर्स 2‘ में नए को-होस्ट का आना और उसे स्पेशल पावर्स देना इसी प्लानिंग का अमह हिस्सा लगता है. इससे पुरानी ऑडियंस को भी कुछ नया देखने को मिलेगा और नई ऑडियंस भी शो से आसानी से जुड़ पाएगी.
‘द ट्रेटर्स‘ के इस दूसरे सीजन में कंटेस्टेंट्स के लिए सफर बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला है. उन्हें सिर्फ अपने विरोधियों से ही नहीं बचना होगा, बल्कि अचानक बदलने वाले नियमों का भी सामना करना पड़ेगा. अगर को-होस्ट सही वक्त पर खेल में दखल देता है, तो मजबूत खिलाड़ी भी अचानक बाहर होने की कगार पर पहुंच सकते हैं और यही बड़ा सस्पेंस और रोमांच इस शो को देखने लायक और मजेदार बनाएगा.
फिलहाल इन सभी बातों पर मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल मुहर लगना बाकी है. इसलिए ऑडियंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. अगर ये रिपोर्ट्स सच साबित होती हैं, तो ‘द ट्रेटर्स 2‘ पहले से कहीं ज्यादा सस्पेंस और ड्रामा से भरा होगा. करण जौहर के साथ नए को-होस्ट की जोड़ी इस सीजन को टीवी की दुनिया में बड़ी चर्चा का विषय बना सकती है, जिसका फैंस भी बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं.