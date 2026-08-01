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OMG! श्वेता तिवारी के लिए मल्लिका शेरावत को किया साइडलाइन; वायरल VIDEO देख यूजर्स बोले- ‘ये तो इंसल्ट...’

The Traitors Season 2 Viral Video: ‘द ट्रेटर्स 2’ के लॉन्च इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. दावों के मुताबिक मल्लिका शेरावत को श्वेता तिवारी के लिए स्टेज से हटने को कहा गया. क्या सच में मल्लिका का अपमान हुआ या यह सिर्फ एक गलतफहमी है?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 01, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:46 AM IST
OMG! श्वेता तिवारी के लिए मल्लिका शेरावत को किया साइडलाइन; वायरल VIDEO देख यूजर्स बोले- ‘ये तो इंसल्ट...’
Image Credit: The Traitors Season 2 Viral Video

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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