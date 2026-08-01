OMG! श्वेता तिवारी के लिए मल्लिका शेरावत को किया साइडलाइन; वायरल VIDEO देख यूजर्स बोले- ‘ये तो इंसल्ट...’

30 जुलाई को रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ का एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया था, जिसमें कई नामी सितारों ने शिरकत की. अपने पसंदीदा कलाकारों को एक साथ देखकर फैंस बहुत खुश नजर आए. हालांकि, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मल्लिका शेरावत को स्टेज से एक तरफ हटने के लिए कहा गया. लोगों का दावा था कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि श्वेता तिवारी अकेले कैमरे के सामने पोज दे सकें. इस क्लिप को देखने के बाद कई यूजर्स ने इस मल्लिका की इंसल्ट तक बता दिया.
वायरल क्लिप में मल्लिका और श्वेता एक साथ बात करती नजर आ रही हैं. शुरुआत में दोनों ने पैपराजी के सामने हंसते हुए पोज भी दिए. माहौल काफी अच्छा और खुशनुमा दिख रहा था. लेकिन कुछ देर बाद स्टेज पर थोड़ी हलचल होती है. वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने मल्लिका से थोड़ा अलग हटने को कहा गया. इसके बाद श्वेता अकेले सोलो तस्वीरें खिंचवाती रही. इसी हिस्से को देखकर लोगों ने ये मान लिया कि मल्लिका के साथ गलत बिहेवियर किया गया. वीडियो शेयर करते हुए कई लोग मल्लिका के सपोर्ट में अपनी बात रखने लगे और आयोजकों की क्लास लगाने लगे.
Mallika Sherawat was forcefully holding Shweta Tiwari and trying to talk to her, even though Shweta had no interest. Mallika didn’t even pick up on the hints.
Eventually someone came and asked Mallika to leave her alone.
Both are around 50 and still carrying ego. pic.twitter.com/IF8UGhqOtC
— Chota Don (@choga_don) July 31, 2026
वीडियो इंटरनेट पर फैलते ही लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. एक यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि शो के प्रमोशन के दौरान मल्लिका का अपमान किया गया है. उस यूजर का कहना था कि पैपराजी सिर्फ श्वेता तिवारी की फोटो खींचना चाहते थे. इसीलिए उन्होंने गार्ड्स के जरिए मल्लिका को स्टेज से हटवा दिया. ऐसे कई कमेंट्स देखते ही देखते वायरल हो गए. हालांकि, अगर पूरे वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो कहानी कुछ और ही समझ आती है. मल्लिका से बात करने वाला शख्स मीडिया या सिक्योरिटी का बंदा नहीं बल्कि इवेंट टीम का मेंबर लग रहा था.
पूरे मामले को गहराई से देखने पर साफ पता चलता है कि मल्लिका ने इस बात पर कोई नाराजगी नहीं जताई. उनके चेहरे पर किसी तरह का गुस्सा या अपमान का भाव नजर नहीं आया. ऐसा लग रहा है कि टीम मेंबर सिर्फ उन्हें आगे के इवेंट या किसी नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बता रहा था. इसलिए सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा पूरी तरह सच नहीं लगता. ये सिर्फ लोगों का अपना अंदाजा है, जिसे किसी ने कंफर्म नहीं किया है. शो से जुड़ा माहौल बनाने के लिए कई बार ऐसी बातें बिना वजह तूल पकड़ लेती हैं, जो आगे चलकर ज्यादा तूल पकड़ लेता है और बातें होने लगती है.
अगर इस नए शो की बात करें तो ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ 13 अगस्त से प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगा. इस दिलचस्प शो को करण जौहर होस्ट करने वाले हैं. इस नए सीजन में एंटरटेनमेंट, गेम और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़े कुल 21 जाने-माने सितारे हिस्सा ले रहे हैं. शो में मल्लिका शेरावत, श्वेता तिवारी, रिया चक्रवर्ती, मुनव्वर फारुकी, अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान), क्रिस्टल डिसूजा, शालिनी पासी, रणवीर बरार, दलीप ताहिल, पारुल गुलाटी, साहिल सलाथिया, आदित्य कुलश्रेष्ठ, इक्का, शाहनील गिल, तान्या पुरी, हरमन सिंह, साउंडस मऊफकिर, रिदा तराना, प्रिशिता, करण सिंह और अंश चोपड़ा नजर आएंगे.
इतने सारे फेमस चेहरों को एक साथ देखकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि इस नए सीजन में कौन सा सितारा क्या कमाल दिखाता है. लगातार हो रहे विवादों और खबरों के कारण शो को लेकर दिलचस्पी काफी बढ़ गई है. अब 13 अगस्त से शुरू होने वाले इस सफर का सभी को बेसब्री से इंतजार है. देखना होगा कि ये नया सीजन दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है. फिलहाल इस हालिया इवेंट के वीडियो ने सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मचा रखा है. इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं और अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं.