आखिर क्यों टूटी 3 फीट 9 इंच के अब्दु रोजिक की सगाई? 2024 में करने वाले थे निकाह, लेकिन इस वजह से अकेला छोड़ गई मंगेतर

Abdu Rozik Broken Engagement: ‘बिग बॉस’ फेम सिंगर अब्दू रोजिक ने अपनी सगाई की खबर देकर फैंस को हैरान कर दिया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि उन्हें अपना जीवनसाथी मिल गया है और वो बहुत खुश हैं. हालांकि, कुछ महीनों बाद अचानक उन्होंने रिश्ता टूटने की जानकारी दी. उस वक्त उन्होंने वजह नहीं बताई थी, लेकिन अब लंबे समय बाद अब्दू ने खुद बताया कि आखिर उनकी सगाई क्यों टूट गई? उन्होंने बताया कि लोगों की दखलअंदाजी और तानों की वजह से उनका रिश्ता टूट गया.

अब्दू रोजिक ने अपनी सगाई के दौरान मंगेतर की पहचान पूरी तरह सीक्रेट रखी थी. उनके बारे में सिर्फ परिवार और करीबी लोग ही जानते थे. अब्दू जल्द ही शादी की डेट अनाउंस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मामला बिगड़ गया. अब्दू ने बताया कि पता नहीं कैसे कुछ लोगों तक उनकी मंगेतर का फोन नंबर पहुंच गया. इसके बाद उन्हें लगातार कॉल और मैसेज आने लगे. कई लोग अब्दू की हाइट को लेकर सवाल करने लगे, तो कुछ ने उनके रिश्ते का मजाक भी उड़ाया. इस वजह से दोनों काफी परेशान हो गए.

लोगों ने किए भद्दे कमेंट्स

दीप्ति सधवानी से बातचीत के दौरान अब्दू ने अपनी टूटी सगाई को लेकर बताया कि उनकी एक्स मंगेतर को लोग अजीब-अजीब बातें कहते थे. कई लोग उनसे पूछते थे, ‘वो इतना छोटा है, तुम उसके साथ कैसे रहोगी?’. वहीं, कुछ लोग शादी के बाद की जिंदगी को लेकर भी सवाल उठाते थे. अब्दू ने कहा कि लगातार ऐसे मैसेज और कमेंट्स आने से उनकी मंगेतर मेंटली काफी परेशान हो गई थीं. उनका मानना है कि लोगों ने उनकी पर्सनल लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखल दिया, जिसने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया.

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ताने नहीं सह पाईं मंगेतर

अब्दू रोजिक ने बताया कि उनकी मंगेतर ने लंबे समय तक सोशल मीडिया पर होने वाली बातों और लगातार मिल रही निगेटिविटी को सहने की कोशिश की. लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो पूरी तरह टूट गईं. उन्होंने अब्दू से साफ कहा कि वो इतने दबाव और तनाव को अब और नहीं झेल सकतीं. वहीं, अब्दू ने भी उनके इमोशंस को समझा और दोनों ने आपसी सहमति से रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया. अब इस बात को काफी समय बीत चुका है और अब्दू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

शादी से पहले ही खत्म हो गया रिश्ता

अब्दू रोजिक ने पहले बताया था कि वो 7 जुलाई 2024 को निकाह करने वाले थे, लेकिन शादी से पहले ही उनकी मंगेतर उन्हें छोड़कर चली गईं. 23 साल के अब्दू की हाइट सिर्फ 3 फीट 9 इंच है. वो ‘ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी’ और ‘रिकेट्स’ जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका शारीरिक विकास रुक गया था. हालांकि, इन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर दुनियाभर में खास पहचान बनाई. हाल ही में वो टीवी शो ‘लाफ्टर शेफ’ में नजर आए थे और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया.

सिंपल परिवार से आते हैं अब्दू रोजिक

23 सितंबर, 2003 को ताजिकिस्तान के छोटे से गांव गिशदारवा में जन्मे अब्दू रोजिक का बचपन काफी गरीबी में बीता. परिवार की आर्थिक हालत कमजोर होने की वजह से उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. वे सड़कों, बाजारों और पब्लिक में गाना गाकर अपने परिवार की मदद करते थे. 2019 में एक ब्लॉगर की नजर उनके टैलेंट पर पड़ी, जिसके बाद वे दुबई पहुंचे. सोशल मीडिया पर उनके गाने तेजी से वायरल हुए और उन्हें बड़ी पहचान मिली. भारत में उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ‘बिग बॉस 16’ से मिली.