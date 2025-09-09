30 साल की हसीना ने लाल साड़ी में बिखेरा जादू, हर एक अदा पर फिसला फैंस का दिल, कैप्शन ने खींचा लोगों का ध्यान
30 साल की हसीना ने लाल साड़ी में बिखेरा जादू, हर एक अदा पर फिसला फैंस का दिल, कैप्शन ने खींचा लोगों का ध्यान

Jiyaa Shankar: टीवी से लेकर वेब सीरीज तक, जिया शंकर उन चेहरों में से एक हैं जिन्होंने कम वक्त में अपनी खास पहचान बनाई है. उनकी मासूम मुस्कान और दमदार अभिनय ने दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई है. वह अपने स्टाइल और लुक्स को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहती हैं.

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Sep 09, 2025, 11:52 PM IST
जिया शंकर
जिया शंकर

Jiyaa Shankar: टीवी से लेकर वेब सीरीज तक, जिया शंकर उन चेहरों में से एक हैं जिन्होंने कम वक्त में अपनी खास पहचान बनाई है. उनकी मासूम मुस्कान और दमदार अभिनय ने दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई है. वह अपने स्टाइल और लुक्स को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी हर तस्वीर को लाखों लोग पसंद करते हैं. 

मंगलवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर नया फोटोशूट पोस्ट किया, जिसने फैंस को फिर एक बार उनका दीवाना बना दिया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई फोटोशूट में जिया शंकर ने रेड कलर की पारंपरिक साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी में हल्की चमक है. इस चमक से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह रेशमी या साटन कपड़े की साड़ी हो सकती है. साड़ी के बॉर्डर पर बारीक कढ़ाई की गई है जो पूरे लुक को शाही बना रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साड़ी से ज्यादा ध्यान उनके ब्लाउज ने खींचा है. ब्लाउज पर सुंदर सी कढ़ाई हुई है और बाजुओं पर सफेद हंस का डिजाइन बना हुआ है. उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है और सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किए हुए हैं, जो उनके चेहरे को और भी निखार रहे हैं. इस लुक पर उन्होंने मेकअप भी बहुत हल्का और सॉफ्ट रखा है. गुलाबी लिपस्टिक, हल्का आईशैडो और काजल के साथ उनकी मुस्कान दिल को छू रही है. जूलरी की बात करें तो जिया ने पर्ल वाला चोकर नेकलेस, छोटे झुमके, और गोल्डन कड़े पहने हुए हैं, जो लुक में शालीनता के साथ एक रॉयल टच जोड़ रहे हैं. 

इस पोस्ट के कैप्शन में जिया ने लिखा, "बस उसी की बनकर" उनके कैप्शन ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया. इस तस्वीर को देखने के बाद उनके चाहने वालों ने कमेंट्स में सवालों की झड़ी लगा दी है. कोई उनसे पूछ रहा है कि क्या आप किसी खास मौके के लिए तैयार हुई हैं? तो कोई सवाल कर रहा है कि किस खास इंसान के लिए इतना सज-संवर रही हो? अन्य फैंस उनके कमेंट्स सेक्शन में इमोजी भी भेज रहे हैं.

IANS

Jiyaa Shankar

;