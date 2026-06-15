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'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस ने किया सुसाइड, 30 साल की उम्र में साड़ी से फांसी लगाकर दी जान; 'छावा' में ताराबाई के रोल से जीता था दिल

Sanchita Ugale Death: टीवी एक्ट्रेस सुचिता उगले ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है. इस घटना ने टीवी इंडस्ट्री को शॉक्ड कर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. बता दें कि एक्ट्रेस सुचिता उगले केवल 30 साल की थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 15, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:37 PM IST
'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस ने किया सुसाइड, 30 साल की उम्र में साड़ी से फांसी लगाकर दी जान; 'छावा' में ताराबाई के रोल से जीता था दिल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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