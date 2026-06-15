Sanchita Ugale Suicide: टीवी इंडस्ट्री से काफी शॉकिंग खबर सामने आ रही है. टीवी के फेमस शो 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले ने 30 साल की उम्र में सुसाइड कर ली है. संचिता मुंबई के नालासोपारा इलाके में स्थित अचोले पुलिस स्टेशन की ज्यूरीडिक्शन में रहती थीं. यह घटना कल (14 जून) शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच की बताई जा रही है.
पुलिस के अनुसार, संचिता नालासोपारा पूर्व के आचोले गांव में अपने माता-पिता और 15 साल की बहन के साथ रहती थीं. रविवार शान घर में अकेली होने के दौरान उन्होंने कथित तौर से सीलिंग फैन से साड़ी के सहारे फंदा लगाकार आत्महत्या की है. वहीं अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, जिस समय यह घटना हुई, उस दौरान संचिता के घर पर कोई नहीं था वो अकेली थी. परिवार के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे. जब परिजन घर लौटे तो उन्होंने संचिता को कमरे में फंदे से लटका पाया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, परिजन उन्हें फौरन महानगर पालिका के तुलिंज अस्पताल में ले गए. वहा डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिवार के सदस्यों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है. अबी तक मौत का सही कारण पता नहीं चला है. मौत का सही कारण पता लगाने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ल है और जांच शुरू कर दी है.
सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि संचिता का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट मौत से 20 घंटे पहले शेयर किया गया है, जिसमें वह हंसते और चहकते हुए नजर आ रही थी. ये वीडियो देख अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है कि एक्ट्रेस कभी सुसाइड जैसा कदम भी उठा सकती थी. इसमें वो कैमरा हाथ में पकड़े हुए हैं.
बता दें कि संचिता उगले ने टीवी सीरियल के साथ-साथ कई फिल्मों में भी काम किया था. उन्होंने 'दिलवाले दूल्हा ले जाएंगे', 'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे टीवी सीरियल समेत बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल के साथ फिल्म 'छावा' में भी काम किया था. इसके अलावा 'साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट' शामिल है, जिसमें उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ी है.