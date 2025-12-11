'छोटी सरदारनी' अब OTT डेब्यू को तैयार, टीवी-फिल्म के बाद सीरीज में मचाएंगी धमाल, शूटिंग पूरी

Advertisement
Actress Nimrit Kaur Ahluwalia OTT Debut: टीवी, म्यूजिक वीडियो और पंजाबी फिल्म में नजर आ चुकीं 31 साल की ये हसीना अब ओटीटी पर आने के लिए तैयार है. निमृत कौर अहलूवालिया बिग बॉस 16 में दिखीं और फिर साल 2024 में रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 14 जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं. 

Dec 11, 2025, 01:37 PM IST
Nimrit Kaur Ahluwalia: फेमस टीवी एक्ट्रेस निमृत कौर अहलूवालिया पहले ही 'छोटी सरदारनी' सीरियल से छा चुकी हैं. उन्हें हाल ही में पंजाबी फिल्म 'शौंकी सरदार' में देखा गया है, जिसमें वे बब्बू मान और गुरु रंधावा के साथ देखी गई थीं, लेकिन अब अभिनेत्री ओटीटी पर भी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने हिंदी वेबसीरीज की शूटिंग भी पूरी कर ली है.

निमृत कौर करने जा रही ओटीटी डेब्यू 
एक्ट्रेस निमृत कौर अहलूवालिया ने हाल ही में फिल्म के पर्दे के पीछे की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिनमें संजय कपूर, शाहीर शेख, मौनी रॉय, अविनाश मिश्रा, हर्मन सिंघा और आशीमा वरदान जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे जल्द ही एक हिंदी वेबसीरीज में नजर आने वाली हैं, जिससे उनका ओटीटी डेब्यू होने जा रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सबसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स में से एक 
इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 'ये प्रोजेक्ट निमृत के अब तक के सबसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है. पर्दे पर उनका किरदार अपनी भावनात्मक गहराई और बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की ताकत रखता है. शूटिंग पूरी हो चुकी है. मुंबई और पंजाब में शूटिंग हुई है. हालांकि अभी रिलीज की तारीख और फिल्म से जुड़ी जानकारियों को गुप्त रखा गया है.

एक्ट्रेस की ये थी आखिरी फिल्म 
निमृत कौर अहलूवालिया को आखिरी बार फिल्म 'शौंकी सरदार' में देखा गया, जो पर्दे पर 16 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म का निर्देशन धीरज केदारनाथ रतन ने किया है, जबकि फिल्म का निर्माण ईशान कपूर, शाह जंडियाली और धर्मेंद्र बताओली ने किया है. 'शौंकी सरदार' में भरपूर एक्शन और कॉमेडी देखने को मिली. दर्शकों ने भी फिल्म को मिला-जुला रेस्पॉन्स दिया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही. इसके अलावा एक्ट्रेस म्यूजिक वीडियो भी कर चुकी हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 में जीता था फेमिना मिस मणिपुर का खिताब 
टीवी में अपना करियर शुरू करने से पहले साल 2018 में निमृत कौर अहलूवालिया ने फेमिना मिस मणिपुर का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्हें पहला ब्रेक बी प्राक के म्यूजिक वीडियो 'मस्तानी' में मिला था. ये गाना सुपरहिट साबित हुआ, लेकिन एक्ट्रेस को खास पहचान नहीं मिली, लेकिन साल 2019 में वे 'छोटी सरदारनी' सीरियल में बतौर लीड रोल में दिखीं. एक्ट्रेस ने टीवी के कई रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया. वे साल 2022 से 2023 तक बिग बॉस 16 में दिखीं और उसके बाद साल 2024 में रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 14 में नजर आईं. (एजेंसी)

