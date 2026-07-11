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30 साल के टीवी एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार! 16 साल की नाबालिग लड़की ने लगाया पीछा करने और मारपीट का आरोप

TV Actor Rohit Chandel Arrested: टीवी के जाने-माने एक्टर रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एक 16 साल की लड़की ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने यह कदम उठाया. आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों फंसे एक्टर, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 11, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:43 PM IST
30 साल के टीवी एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार! 16 साल की नाबालिग लड़की ने लगाया पीछा करने और मारपीट का आरोप
Image Credit: TV Actor Rohit Chandel ArrestedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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