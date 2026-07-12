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14 साल छोटी नाबालिग लड़की का करते थे पीछा... रोहित चंदेल ने पुलिस के सामने कबूला सच! अब खानी होगी जेल की हवा

Rohit Chandel Confessed: टीवी शो ‘पंड्या स्टोर’ और ‘सैराब’ में नजर आ चुके रोहित चंदेल को मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर एक 16 साल की नाबालिग लड़की का पीछा करने, उसे परेशान करने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक, एक्टर ने अपना गुनहा कबूल भी कर लिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 12, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:51 AM IST
14 साल छोटी नाबालिग लड़की का करते थे पीछा... रोहित चंदेल ने पुलिस के सामने कबूला सच! अब खानी होगी जेल की हवा
Image Credit: Rohit Chandel ConfessedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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