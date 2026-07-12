/14 साल छोटी नाबालिग लड़की का करते थे पीछा... रोहित चंदेल ने पुलिस के सामने कबूला सच! अब खानी होगी जेल की हवा

टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. 30 साल के मशहूर टेलीविजन स्टार रोहित चंदेल को मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर एक 16 साल की नाबालिग लड़की का पीछा करने और उसके साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने ये कार्रवाई 10 जुलाई को की है. इस खबर के सामने आने के बाद से ही पूरी टीवी इंडस्ट्री और एक्टर के फैंस हैरान हैं. पुलिस इस मामले की पूरी गहराई से जांच कर रही है.
पुलिस ने रोहित चंदेल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनके ऊपर पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. शिकायत के मुताबिक, रोहित काफी समय से उस नाबालिग लड़की को परेशान कर रहे थे. वो लड़की के मोबाइल फोन पर अपने अलग-अलग नंबरों से लगातार फोन करते थे. लड़की ने परेशान होकर उनका नंबर ब्लॉक भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद रोहित ने अलग-अलग नंबरों से उसे फोन करना और परेशान करना बंद नहीं किया था.
घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है, जब रोहित उस लड़की के घर की बिल्डिंग के पास पहुंच गए. वहां उन्होंने लड़की को रोका और उनके बीच काफी बहस हुई. इसके बाद रोहित ने सारी हदें पार कर दीं. उन्होंने लड़की के साथ गाली-गलौज की और हाथ से उसके साथ मारपीट भी की. इस घटना के बाद पीड़ित लड़की ने हिम्मत दिखाई और घाटकोपर पुलिस स्टेशन में जाकर रोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई.
घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई विट्ठल लक्ष्मण आर्डेकर ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि रोहित चंदेल को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल कस्टडी में भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, रोहित खुद दहिसर इलाके में रहते हैं और वो लड़की से मिलने के लिए इतनी दूर घाटकोपर आते थे. रोहित ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उन्होंने माना है कि वो लड़की से मिलने जाते थे और उसे परेशान करते थे.
पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि 30 साल के रोहित चंदेला और वो नाबालिग लड़की पहले को-एक्टर रह चुके हैं. लड़की का आरोप है कि रोहित उसके ऊपर जबरदस्ती दोस्ती रखने का दबाव बना रहे थे. लड़की के बार-बार मना करने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे. अब जब कोर्ट ने रोहित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तो ये साफ नहीं है कि वो कब तक सलाखों के पीछे रहेंगे. ये सब कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है.
अगर रोहित चंदेल के वर्कफ्रंट की बात करें तो, तो उन्होंने ‘अकबर बीरबल’, ‘यम हैं हम’ और ‘शक्ति’ जैसे टीवी शोज से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान ‘काशीबाई बाजीराव बल्लाल’ में बाजीराव के रोल से मिली थी. इसके बाद वे ‘पंड्या स्टोर’ में धवल मकवाना के रोल में नजर आए. आजकल वे टीवी सीरियल ‘सैराब’ में लीड रोल निभा रहे थे, लेकिन इस हरकत के बाद चर्चा है कि मेकर्स उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं.