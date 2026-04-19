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Hindi Newsटीवी3000 करोड़ी ‘धुरंधर 2’ का वो एक्टर... जो 50 की उम्र भी है सिंगल, बताया क्यों शादी से लगता है डर? बोले- ‘इतनी पावर नहीं...’

3000 करोड़ी ‘धुरंधर 2’ का वो एक्टर... जो 50 की उम्र भी है सिंगल, बताया क्यों शादी से लगता है डर? बोले- ‘इतनी पावर नहीं...’

Dhurandhar 2 Actor: 3000 करोड़ की कमाई करने वाली ‘धुरंधर 2’ के एक एक्टर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने अपने पुराने प्यार, दिल टूटने और रिश्तों को लेकर अपने बदलते नजरिए पर खुलकर बात की. साथ ही उन्होंने बताया कि आज 50 की उम्र में भी वो क्यों सिंगल और क्यों शादी नहीं करना चाहते?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:59 AM IST
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Dhurandhar 2 Actor Gaurav Gera on Marriage
Dhurandhar 2 Actor Gaurav Gera on Marriage

Dhurandhar 2 Actor Gaurav Gera on Marriage: 3000 करोड़ की कमाई करने वाली ‘धुरंधर 2’ में ‘आलम’ का किरदार निभाकर हर किसी को चौंका देने वाले एक्टर गौरव गेरा इन दिनों अपनी पर्सनल और हालिया इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. सालों की मेहनत के बाद उन्हें अब वो पहचान मिल रही है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. लेकिन करियर के इस अच्छे दौर में भी गौरव अपनी पर्सनल लाइफ के पुराने अनुभवों को याद कर रहे हैं. उनका कहना है कि जिंदगी ने उन्हें रिश्तों को लेकर काफी कुछ सिखाया है. 

यही वजह है कि आज वो अपने फैसले सोच-समझकर लेते हैं और खुद को इमोशनली मजबूत रखने की कोशिश करते हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में गौरव ने अपने पुराने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया, ‘एक समय था जब मैं बहुत गहरे प्यार में था. उसके बाद मैंने तय किया कि मैं दोबारा उस फीलिंग में नहीं जाना चाहता. मैं किसी को इतनी पावर नहीं देना चाहता कि वो मुझे चोट पहुंचा सके’. उनके इस बयान से साफ है कि वो दोबारा प्यार में नहीं पड़ना चाहतेय. रिश्तों को लेकर उनका नजरिया पहले से काफी बदल चुका है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्यों शोदी नहीं करना चाहते गौरव गेरा?

रिश्तों को लेकर अपनी सोच बताते हुए गौरव ने कहा, ‘मुझे लगता है कि लड़कियां जल्दी आगे बढ़ जाती हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लेयर होते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता’. हालांकि, उन्होंने इस बात को ज्यादा गंभीर नहीं बनाया और मजाकिया अंदाज भी रखा. उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ से पहले भी मुझे फीमेल अटेंशन मिलती थी. अब तो मैं अंकल जैसा दिखता हूं’. उनका ये हल्का-फुल्का अंदाज दिखाता है कि वो जिंदगी को बहुत ज्यादा भारी नहीं बनाना चाहते और हर चीज को बैलेंस करके जीना पसंद करते हैं.

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डांसर के तौर पर शुरू किया था करियर 

गौरव गेरा का सफर आसान नहीं रहा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर के तौर पर की थी. उन्होंने बताया, ‘मैंने डांसर के तौर पर काम शुरू किया था, वही मेरी कमाई का जरिया था’. मुंबई आने के सिर्फ एक साल के अंदर ही उन्हें टीवी शो ‘लाइफ नहीं लड्डू’ में लीड रोल मिल गया. उन्होंने कहा, ‘पहला ही शो प्राइम टाइम में था, वो भी बड़े चैनल पर. मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं’. इस मौके ने उनके करियर को एक नई दिशा दी और धीरे-धीरे वो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने लगे. इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ बना टर्निंग पॉइंट

अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए गौरव ने मनोज पाहवा और संजय मिश्रा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया. उन्होंने बताया, ‘हम सब एक परिवार की तरह शूट करते थे. मैं उस समय सिर्फ 23 साल का था और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया’. इसके बाद वो ‘संस्कृति’ जैसे शोज में नजर आए, लेकिन असली पहचान उन्हें ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ से मिली. इसी शो के दौरान उनकी दोस्ती मोना सिंह से हुई, जो आज तक कायम है. गौरव गेरा उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने बहुत पहले डिजिटल कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था. 

टीवी शोज से मिली घर-घर में पहचान 

उन्होंने बताया, ‘मैंने 2010 में कंटेंट बनाना शुरू किया था, जब लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं होते थे’. हालांकि, टीवी और थिएटर में बिजी होने की वजह से उन्हें बीच में रुकना पड़ा. इस दौरान वो गुरुग्राम में ‘झूमरू’ म्यूजिकल का भी हिस्सा रहे. उन्होंने कहा, ‘वो ब्रॉडवे जैसा एक्सपीरियंस था’. हफ्ते में मुंबई में शूट और वीकेंड पर गुरुग्राम में शो करना उनके लिए काफी चैलेंजिंग था. इतने लंबे करियर के बाद भी गौरव मानते हैं कि ‘धुरंधर’ ने उन्हें एक नई पहचान दी है. उन्होंने कहा, ‘इस फिल्म के बाद मुझे ज्यादा सम्मान मिलने लगा है’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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शेयर किया माता-पिता का पुराना खत

उन्होंने आगे कहा, ‘लोग अभी भी मुझे बहुत ज्यादा पहचानते नहीं हैं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है. मुझे इसकी जरूरत थी’. हाल ही में उन्होंने 1998 में अपने माता-पिता को लिखा एक पुराना खत भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने संघर्ष और उम्मीद की बात की थी. आज पीछे मुड़कर देखते हुए वो कहते हैं कि उनका सफर उतार-चढ़ाव भरा जरूर रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा उम्मीद नहीं छोड़ी. बता दें, उनकी फिल्म ‘धुरंधर 2’ भारत सेमत दुनिया भर में 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अभी भी सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए हुए है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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