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31 साल की ये हसीना कभी CID में बनी थी लाश, एक दिन के मिलते थे 3 हजार रुपये; आज टीवी का बड़ा नाम

Archana Gautam CID Dead Body Role: अर्चना गौतम हाल ही में 'तुम हो ना-घर की सुपरस्टार' शो में नजर आईं और स्ट्रगल के दिनों का इमोशनल किस्सा सुनाया. इस दौरान अर्चना ने बताया कि सीआईडी में वह लाश का किरदार करती थीं, जिसके लिए उन्हें 3 हजार रुपये मिलते थे. वह सांस रोके कभी जमीन पर तो कभी स्ट्रेचर पर लेटी रहती थीं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 21, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:54 AM IST
31 साल की ये हसीना कभी CID में बनी थी लाश, एक दिन के मिलते थे 3 हजार रुपये; आज टीवी का बड़ा नाम

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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