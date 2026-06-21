Archana Gautam CID Dead Body Role: एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है और करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. 'बिग बॉस 16' में अपने बिंदास और बेबाक अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली अर्चना ने करियर की शुरुआत में ऐसे भी दिन देखे, जब उन्हें एक शो में लाश तक का किरदार निभाना पड़ा. उसके लिए उन्हें 3 हजार रुपये मिलते थे. अर्चना गौतम ने इसका खुलासा रियलिटी टीवी शो 'तुम हो ना-घर की सुपरस्टार' में किया, जिसे राजीव खंडेलवाल होस्ट करते हैं. अर्चना गौतम आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक वक्त था, जब उन्हें कोई नहीं जानता था.
एक्ट्रेस अर्चना गौतम आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत टेढ़े-मेढ़े रास्तों से गुजरना और स्ट्रगल करना पड़ा. राजीव खंडेलवाल के शो में अर्चना ने अपने करियर के स्ट्रगल के दिनों को याद किया और दर्द बयां किया, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया. अर्चना ने बताया कि शोबिज की दुनिया में पहचान बनाने के लिए उन्होंने बहुत छोटे-छोटे किरदार भी किए हैं, जिन्हें करने से पहले कोई और एक्ट्रेस हिचकिचाती.
एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अर्चना ने बताया कि उनके शुरुआती प्रोजेक्ट्स में से एक पॉपुलर शो 'CID' था, जिसमें उन्होंने एक लाश का रोल किया था और इसके लिए उन्हें हर दिन 3,000 रुपये मिलते थे. उन्होंने कहा, 'लोग अक्सर सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री में सब कुछ बहुत आसान है, कि आपको रातों-रात काम मिल जाता है. लेकिन यह सच नहीं है. असल में, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि मैंने असल में कितनी मुश्किलों का सामना किया है. मेरा तीसरा टेलीविजन शो CID था, जिसमें मैंने एक लाश का रोल किया था और मुझे हर दिन 3,000 रुपये मिलते थे.'
उन्होंने आगे बताया, 'मुझे आज भी याद है कि सेट पर सीनियर एक्टर मेरी आंखें चेक करते थे, जब मैं बेजान होने का नाटक करते हुए लेटी रहती थी. मुझे लाश का रोल करने की आदत नहीं थी, जाहिर है, इसलिए यह काफी अलग अनुभव था. मैंने यह सब किया है. पीछे मुड़कर देखती हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने सच में बहुत मेहनत की है. आज जहां मैं हूं, वहां पहुंचने से पहले मैंने कई टेलीविजन सीरियल में कई छोटे-मोटे रोल किए हैं.'
अर्चना गौतम ने आगे कहा कि उनके अनुसार, बहुत से लोग उन चुनौतियों से अनजान हैं, जिनका सामना इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक करना पड़ता है. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि अर्चना गौतम 'बिग बॉस 16' में हिस्सा लेने के बाद पूरे देश में मशहूर हो गईं. उनकी बेबाक पर्सनैलिटी, बिना लाग-लपेट के कही गई बातें और मजेदार अंदाज ने उन्हें इस सीजन के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक बना दिया.