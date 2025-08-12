'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की इस एक्ट्रेस ने छोड़ा शो, 6 साल से निभा रही थीं पॉपुलर रोल
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की इस एक्ट्रेस ने छोड़ा शो, 6 साल से निभा रही थीं पॉपुलर रोल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai को एक सितारा ने छोड़ दिया है. ये सितारा बीते 6 साल से इस शो से जुड़ा हुआ था. शो को छोड़ने की खबर को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कंफर्म किया. जिसके बाद से फैंस शॉक्ड है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:53 PM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ये बड़ी खबर है. इस शो में सुवर्णा का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस नियति जोशी ने शो से किनारा कर लिया है. एक्ट्रेस ने इस बात का ऐलान खुद सोशल मीडिया पर किया. जिसके बाद से उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस के शो से एक्जिट की खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है. ये 6 साल तक शो से जुड़ी हुई थीं.

6 साल बाद एक्ट्रेस ने छोड़ा शो

नियति ने इंस्टाग्राम पर अपने शो से जाने की खबर को कंफर्म किया. इसके साथ ही पोस्ट में लिखा- 'वो कहते है ना कुछ भी आखिर तक नहीं होता. अब वक्त आ गया है कि मैं इस शो से और सुवर्णा के किरदार से विदा लेने को. बेहतरीन 6 साल बिताने के बाद. वो भी अनगिनत यादों के साथ. डीकेपी मेरा हमेशा दूसरा घर रहेगा. गुडबाय कहना हमेशा ईजी नहीं होता. वो भी तब जब वो आपके दिल के इतना करीब हो. ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं हमेशा मिस करूंगीं.'

एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूं

शो से किनारा करने के बाद एक्ट्रसे ने राजन शाही की भी खूब तारीफ की. नियति ने लिखा- 'मैं इस बेहतरीन वक्त के लिए आप सभी का शुक्रिया कहना चाहती हूं. बिग थैंक्यू सभी फैंस का.जिन्होंने शो में मेरे किरदार को हमेशा प्यार दिया. मैं अपने नए चैप्टर की शुरुआत कर रही हूं, मुझे फिर से फ्रेशर की तरह फील हो रहा है. मैं कुछ नया सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूं.'

कमरा बंद कर दिया फिर मेरे साथ कुछ और ही करने...; जैस्मिन भसीन के साथ हुआ था कास्टिंग काउच

सबसे लंबा शो

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो साल 2009 से शुरू हुआ था. जिसे टीवी के सबसे लंबे रनिंग शो का टाइटिल मिला. बीते इतने साल में इसमें कई सितारे जुड़े जिसमें करण मेहरा, हिना खान,प्रणाली राठौड़, शिवांगी जोशी, मोहसिन खान और हर्षद चोपड़ा का नाम शामिल है. इस वक्त शो में समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित बतौर लीड स्टार है.

 

शिप्रा सक्सेना

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

yeh rishta kya kehlata haiNiyati Joshi

