/‘सिगरेट से जलाया, थप्पड़ मारा और फिर...’ 31 साल की टीवी एक्ट्रेस का छलका दर्द! साइको एक्स-बॉयफ्रेंड को लेकर किए डराने वाले खुलासे

टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस नीति टेलर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने उनके फैंस और हर देखने वाले को हैरान कर दिया है. ‘कैसी ये यारियां’ फेम एक्ट्रेस ने अपने अतीत के एक बेहद दर्दनाक और अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकलने के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है. नीति ने बताया कि उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब वे एक बहुत ही साइको इंसान के साथ रिलेशनशिप में थीं. उस शख्स ने न सिर्फ उन्हें सिगरेट से जलाया, बल्कि मारपीट भी की और थप्पड़ भी मारा.
प्राइम वीडियो के नए रियलिटी शो ‘अलायंस’ में अपनी आपबीती सुनाते हुए नीति टेलर ने कहा कि जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई और शारीरिक शोषण तक पहुंच गई, तो उन्होंने बिना कोई देर किए उस टॉक्सिक रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया. नीति ने बताया कि जब सेल्फ-रिस्पेक्ट पर बात आ जाए तो वहां से हट जाना ही सही होता है. उन्होंने उस खौफनाक दौर से खुद को बाहर निकाला और जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया. एक्ट्रेस के इस खुलासे के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनके सपोर्ट में उतर आए हैं.
नीति टेलर ने शो के दौरान मिनी माथुर, रूही दोसानी और देल्बर आर्या के साथ बातचीत में अपनी पुरानी जिंदगी पर खुलकर बात की. उन्होंने अपनी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर मौजूद एक पुराने निशान को दिखाते हुए उस खौफनाक रात को याद किया जब उनके साथ ये घटना घटी थी. नीति ने बताया, ‘मेरे एक्स-बॉयफ्रेंड ने एक बार मुझे सिगरेट से जलाया था. वो बहुत वायलेट साइको किस्म का इंसान था. एक रात उसका बर्थडे था और वो पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा. उस रात हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे. उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा’.
नीति ने आगे बताया, ‘बस उसी पल मैंने उससे कहा अलविदा, फिर मिलेंगे और मैं वहां से हमेशा के लिए निकल गई’. अपने उस पुराने और मुश्किल दौर को याद करते हुए नीति ने ये भी माना कि उस वक्त वो उम्र में काफी छोटी और नासमझ थीं. यही वजह थी कि वो शुरुआत में चीजों को सही तरीके से नहीं समझ पाईं. एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘खैर, उस समय मैं बहुत कम उम्र की थी और मैच्योर नहीं थी. जब आप लाइफ में मैच्योर नहीं होते, तो लोगों के असली कैरेक्टर और उनके बर्ताव को सही ढंग से नहीं पहचान पाते. वो वाकई एक सनकी इंसान था’.
नीति ने बताया, ‘जब पानी सिर से ऊपर चला गया और बर्दाश्त की हद पार हो गई तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा’. इस रियलिटी शो में नीति ने न सिर्फ अपने पास्ट पर बात की, बल्कि अपनी मौजूदा शादीशुदा जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों पर भी पहली बार खुलकर अपनी बात रखी. नीति ने अगस्त 2019 में परीक्षित बावा से सगाई की थी और इसके बाद 13 अगस्त 2020 को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे. साल 2024 में इस कपल के अलग होने और उनके रिश्ते में दरार आने की खबरें इंटरनेट पर तेजी से उड़ी थीं.
एक्ट्रेस ने तब इस पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया था और पूरी तरह चुप्पी साधे रखी थी. अब अपनी उस लंबी खामोशी की असली वजह बताते हुए नीति ने कहा, ‘जब आप किसी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देते, तो वही अपने आप में एक बड़ा जवाब होता है. अगर आपकी पर्सनल जिंदगी में वैसा कुछ खराब हो ही नहीं रहा है, जैसा लोग सोच रहे हैं, तो फिर आप फालतू में किसी भी बात की सफाई क्यों देंगे?’. बता दें, नीति टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा हैं. उन्होंने साल 2009 में 15 साल की उम्र में ‘प्यार का बंधन’ शो से करियर की शुरुआत की थी.