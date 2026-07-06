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‘सिगरेट से जलाया, थप्पड़ मारा और फिर...’ 31 साल की टीवी एक्ट्रेस का छलका दर्द! साइको एक्स-बॉयफ्रेंड को लेकर किए डराने वाले खुलासे

Niti Taylor Abusive Relationship: पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर ने अपने अतीत के एक बेहद डरावने रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि कैसे उनके एक सनकी एक्स-बॉयफ्रेंड ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें सिगरेट से जलाया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत उस टॉक्सिक रिश्ते को खत्म कर दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 06, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:09 AM IST
‘सिगरेट से जलाया, थप्पड़ मारा और फिर...’ 31 साल की टीवी एक्ट्रेस का छलका दर्द! साइको एक्स-बॉयफ्रेंड को लेकर किए डराने वाले खुलासे
Image Credit: Niti Taylor on Abusive RelationshipSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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